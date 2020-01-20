援交：英國名人網紅不為人知的陰暗面

圖片版權 LEE PALACE Image caption 網紅泰恩-勒克西·克拉爾森（Tyne-Lexy Clarson）

多數人心目中的名人網紅往往是顏值高、身材好，生活光鮮亮麗，足不出戶就可以賺大筆鈔票，還受許多粉絲的擁戴的一群令人羨慕不已的神仙般人物。然而，據BBC英國廣播公司的一個專題節目披露，不少英國名人網紅還要面對一個不為人知的陰暗面：一些男性有代價交往的網上「獵艷」和騷擾。

有些名人網紅經常會收到陌生男子提出的「要求」，比如，出價數千英鎊要和網紅「睡一覺」。

克拉爾森（Tyne-Lexy Clarson）就碰到過這種事，當時她只有19歲。

她對BBC表示，如果答應了，就跟賣淫沒什麼區別。曾有人出2萬英鎊的價，提議請她「喝酒吃飯」。她說，一想到這些人可以通過社交媒體給我發短信，要和我發生性關係就感到很可怕。

明碼標價？

圖片版權 ROSIE WILLIAMS Image caption 網紅女星羅茜·威廉姆斯（Rosie William）也收到過同樣的邀請

當然，克拉爾森說，這些男子可能同時給許多他們在社交媒體上看得上眼的女孩子發出這樣的短信。

不僅如此，克拉爾森在參加完英國頗受歡迎的真人秀節目「戀愛島」之後，還收到一家中介公司發來的電郵：如果她同意在迪拜（Dubai）陪住5晚，就可以得到5萬英鎊的報酬。

其中還包含一個保密協議，讓她對有關要求細節保密，其有關內容可想而知。

克拉爾森表示，雖然自己拒絶了這一提議，但她擔心那些財政狀況不如人意的網紅們很可能受此壓力而屈服。

「這對許有些人來說是一大筆錢，是一筆可以改變他們生活的巨款，」 克拉爾森說。

另一名「戀愛島」真人秀的網紅女星羅茜（Rosie William）也收到過同樣的邀請。

來自迪拜的一名男子稱願意出資10萬英鎊「包養」一年，包括為她提供全年的服裝和名包費用等。

羅茜說，不會受到誘惑。

網紅的黑暗面

Image caption 網紅或真人秀明星幾乎每天都收到這樣的短信內容。

她承認，這是她成為網紅出名後沒有料想到的一個「黑暗面」。之前，所有的警告都是網紅可能會受到噴子（網絡用語，指語言攻擊、暗箭傷人等）以及網上霸凌等方面的，沒想到還會有人出價要「買你」。

而且，通常在網紅圈子裏，人們不願意談及這種現象，或者是覺得這並不是自己義務範圍之內的事；要麼是自己接受了這樣的要求，對此感到難為情，不想講。

「受辱遭侵犯」

Image caption 英國女權組織Object的希瑟表示，這跟賣淫區別不大。

另外一名自稱為「伊莎貝爾」 的英國真人秀網紅說，她也曾收到過這樣的「性要求」，並接受了「邀請」。她還向BBC出示了相關的書面證據。

一開始，這名男子只是提出可以為她買名牌包。

據「伊莎貝爾」介紹，這名男子喜歡仗著自己有錢來支配其性伴侶，這樣會使他倍感興奮。

但「伊莎貝爾」說，她並沒有馬上答應該名男子的要求，在接觸的頭18個月，他們每天通話但並沒有見面。

見面後，「伊莎貝爾」覺得他還蠻令人愉悅的。他們一起吃飯、飲酒。

這期間，該名男子詢問了她的經濟情況，「伊莎貝爾」承認，自己欠了5千英鎊的債務。

於是，他提議：「如果和我做愛，我可以付給你1萬英鎊。」

「伊莎貝爾」最後接受了邀請，但事後不免有點自惱，而且還覺得有點掉價、受到了侮辱。

然而，她並不認為這樣做等同於賣淫。

性盤剝？

圖片版權 ITV Image caption "戀愛島"是英國一個非常受歡迎的真人秀節目。

但國女權組織Object 稱，理解為什麼有些女性會受到這樣的金錢誘惑。

該組織的希瑟表示，雖然接受這樣邀請的女子不願意聽到賣淫這樣的字眼，但實際上她們就是出賣自己的肉體換取金錢。

希瑟還說，這實質上就是一種剝削，一種女子難以啟齒的肉體剝削，只不過她們得到了一些金錢報酬罷了。

男性並未倖免

其實，受到如此性要求的不僅僅是網紅女子，一些網紅男性也不能倖免。

明星經紀人庫珀（Rob Cooper）說，他所知道的一名男性網紅經常收到有人出錢讓他表演性行為的短信。

庫珀進一步表示，網紅或真人秀明星幾乎每天都收到這樣的短信內容。

庫珀說，社交媒體平台應該採取更多措施，讓這些在網上獵艷的用戶為自己的行為負責。

社交媒體Instagram的母公司臉書的一名發言人則表示，他們不會容忍有人利用Instagram來獵艷和性騷擾。如果有人一再違反有關規定，將會遭到禁止。

該發言人還說，他們希望Instagram能成為人們自由表述的一個安全空間。他們將會加大技術方面的投資，以防止性騷擾行為的發生。