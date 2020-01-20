BBC面臨世紀巨變 總裁宣佈改革藍圖後辭職

Image caption BBC總裁霍爾爵士宣佈改革大計後不久決定在夏天離職。

英國廣播公司BBC總裁托尼·霍爾（Tony Hall）將在2020年夏天離任，標誌著這家有百年歷史的傳媒巨頭面臨世紀挑戰，對內應對即將開始的中期審核，對外應對流媒體帶來的衝擊。

在對BBC全體員工發表的2020年新年講話中，霍爾爵士宣佈了BBC未來改革藍圖，其中包括將在2027年之前，把至少三分之二目前在倫敦的職位遷到外地；另外，BBC也將在裁減傳統媒體平台的同時，大力打造旗下視頻點播平台BBC iPlayer和音頻平台BBC Sounds，以期能拓展國際市場，與Netflix，亞馬遜，Spotify等平台競爭。

「艱難的決定」

霍爾爵士過去七年執掌BBC，他表示「自己從心底裏不願意離開」，但必須做出這個艱難的決定。

即將在2022年面臨與政府重續《皇家憲章》的中期評審，霍爾爵士表示，自己的離職將確保下一位總裁帶領BBC面對這一重大評審以及與英國政府簽署下一階段的《皇家憲章》。

根據傳統，創建於1922年的BBC與英國政府每隔11年達成《皇家憲章》（Royal Charter 亦稱「皇家特許狀」）。這份綱領性文件對BBC的資金來源、運作方式、由誰負責和發展方向作出規劃。

根據《皇家憲章》，BBC作為公營機構，每年向納稅人收取電視牌照費。2019年，最新收費標凖是：使用彩色電視機的用戶每年上繳154.50英鎊；黑白電視機用戶每年52英鎊。

從每家每戶收取的這筆電視牌照費，在2018-2019年度為BBC提供37億英鎊的運營費用，佔BBC當年總收入的76%。

來自於英國納稅人的運營資金，使BBC能夠不受商業利益的干擾，保持新聞報道「公平、公正、不偏不倚」的原則，過去近百年使BBC成為全世界最為人信賴的消息來源。

Image caption BBC在2016年與英國政府達成的《皇家憲章》（又稱皇家特許狀 Royal Chater），規定BBC從2017年-2028年為期11年的資金來源、運作方式等重大原則問題。

「激發創意的好領導」

霍爾爵士宣佈辭職後，BBC主席大衛·克萊門提（David Clementi）對他的工作表示讚賞，說BBC非常幸運能有霍爾掌舵，稱他「是一位激發了很多創意的好領導」。

BBC繼任總裁的挑選工作即將開始。克萊門提表示，BBC將致力於挑選「勝任這一職務的最佳人選」。

2013年，霍爾爵士出任BBC總裁，可謂「臨危受命」。他上任之前，BBC總裁喬治·恩特威斯爾（George Entwistle）因為BBC一檔新聞調查節目的嚴重過失，不得不引咎辭職。

BBC《新聞之夜》（Newsnight）在2012年11月2日的節目中錯誤指稱前保守黨上院議員涉嫌性侵兒童。在節目播出前，英國媒體和社交網站都對這一指稱表示質疑，但作為BBC的總編，恩特威斯爾直到節目播出後一天才知曉。

霍爾爵士出任BBC總裁之前，曾在英國皇家歌劇院擔任了12年首席執行官。

他在給BBC全體員工的公開信中表示，如今的BBC「已經是一個非常不同的機構」，「更加有創新精神，更加開放、更加包容、更加高效也更有商業意識。」

圖片版權 PA Media Image caption BBC女主持人薩米拉·阿赫邁德（Samira Ahmed）在勞工法庭打贏一場針對BBC的官司。

他說：「改變有時候是很難的，但是我相信我們最近的革新紀錄與世界上任何其他創意機構相比都是相當突出的。」

世紀變革

霍爾爵士宣佈離開BBC之時，也是這家百年傳媒巨頭內外交困之際：內部面臨巨大的壓力，外部受到流媒體的激烈競爭。

在BBC內部，因為男女薪酬不平等，報道中的政治傾向、人事結構缺乏多元化，不願免去75歲以上老人的電視牌照費、等諸多面對來自內部和社會各界的尖銳批評。

由於男、女主持人薪酬不平等問題，BBC前中國事務編輯凱瑞（Carrie Gracie）2018年年初辭職，通過公開信批評BBC存在「秘密和非法的薪酬文化」。

2020年1月，BBC女主持人薩米拉·阿赫邁德（Samira Ahmed）在勞工法庭打贏一場針對BBC的官司。法庭一致裁定她在BBC受到性別歧視，沒有享受到與男同事同等的薪酬。

而在英國層面，在12月大選中獲勝的保守黨首相鮑里斯·約翰遜曾經放話，有意將不繳電視牌照費的行為除罪法。

分析人士認為，英國法律一旦放鬆對拒交電視牌照費行為的監管，勢必嚴重影響BBC最主要的資金來源，同時也將為最終取消這一費用，使BBC全面商業化掃清障礙。

而在國際層面，BBC面臨來自Netflix，亞馬遜等流媒體巨頭在視頻產品的激烈競爭。

隨著年輕一代越來越多轉向這些國際媒體收看電視節目和電影，BBC正在努力轉型希望跟上這一新的消費潮流。