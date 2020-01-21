Image caption 皮爾斯·摩根以「大口」著稱，時常因言惹火

英國電視名嘴皮爾斯·摩根又惹火了。

英國女王的外孫曾為中國牛奶品牌代言，摩根在周二（1月21日）的直播期間說，這應該成為追求經濟獨立的哈里和梅根的榜樣。

引起反彈的，是因為他胡亂模仿了幾聲廣告詞中的中文發音。摩根因此被指種族歧視。

皮爾斯·摩根（Piers Mogen）是英國一位很有爭議的主播，經常因大嘴無遮攔得罪人。被指政治不正確、種族歧視並非第一次。

圖片版權 Web Image caption 彼得·菲利普斯是英國女王長女安妮公主的長子，女王的第一個孫輩人

摩根這次說了什麼？

《早安英國》先是播了一段英國女王的外孫彼得·菲利普斯（Peter Phillips）為中國牛奶作廣告的視頻片斷。

當然，廣告解說詞是中文。摩根胡亂髮了幾聲「鏗、鏘、咚」等，模仿廣告的中文發音。

坐在他一邊的女主播明顯很不自在，對摩根說，「取笑（別人的語言）非常1970年代！」

我們只能推測，女主播第一時間已經意識到，給另外一個國家的人形象「定格」，這種態度完全過時了。

圖片版權 ITV Image caption 《早安英國》的兩位主播：摩根和蘇珊娜·里德

其他人什麼反應？

顯然，不少人和女主播有同感。前英國著名足球明星巴恩斯（John Barnes）的推文這樣說：

「剛看見皮爾斯·摩根在《早安英國》嘲諷中國人說話的樣子..........白人特權的又一個例子。」

綜觀推特上網民的評論，絶大部分都認為，摩根確實有點過分。這兩段比較有代表性：

皮爾斯，你這是給自己挖坑呢？電視直播嘲諷中文？咂咂！

皮爾斯的模仿得罪了全中國。

各家流行小報也不示弱，紛紛站在摩根的對立面。比如《每日鏡報》，推文中特別加注：《早安英國》粉絲發聲，呼籲把嘲諷中文的皮爾斯·摩根炒魷魚。

圖片版權 Twitter

有反對聲音嗎？

不過，也有少數人認為，摩根就是「未加思考」隨便一說，隨便一聽就算了。沒必要過度敏感、上綱上線。比如這一則：

你要是這麼容易被冒犯，我建議你坐在小黑屋裏，零接觸任何人、任何事。

特別值得一提的是，摩根在英國的「人緣」一向比較差。

摩根辯解有效嗎？

意識到可能又捅了馬蜂窩後，皮爾斯·摩根發推文辯解：

「我那是嘲諷英國王室成員給中國牛奶作廣告，不是嘲諷中國人。」

問題是，在英國，種族一直是一個相當敏感的話題。特別是眼下，哈里和梅根決定淡出王室後，圍繞梅根在英國的經歷算不算是種族歧視存在激烈爭議。

因此，至少目前看來，摩根的辯解引來的是新一通的駁斥：不算種族歧視？你試試，走到一個華人面前這樣模仿一下對方說話？

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圖片版權 Getty Images Image caption 女王伊麗莎白二世和安妮公主在彼得·菲利普斯的受洗儀式期間（1977年）

女王外孫去中國「賣牛奶」？

順便講一下英國女王的外孫為什麼去給中國牛奶作代言。

彼得·菲利普斯是英國女王長女安妮公主的長子。安妮是女王唯一的女兒，彼得是女王的第一個孫輩人。因此，彼得一直很受關注。

當年安妮公主夫婦決定，子女不享有王室爵位，因此也領不到王室津貼。所以，彼得常年一直自食其力，做過許多行業、不同職位。

2008年，彼得和加拿大籍的妻子結婚時曾把婚禮賣給《Hello！》雜誌，收取一筆可觀贊助費。

去年，彼得為中國光明乳業推出的鮮牛乳作廣告。據信，中國廠家這樣做是為了借彼得的王室血統給自己的產品增添英國貴族味。