武漢肺炎：英國加強防疫措施 對中國航班乘客監測

圖片版權 Reuters Image caption 武漢至少有15名醫護人員已經確診感染了新型冠狀病毒。

在中國武漢發現的新型冠狀病毒蔓延到美國、亞洲等地之後，英國決定採取防疫措施，以防萬一。

英國決定對來自中國的乘客防疫監測，其中包括武漢直飛倫敦希思羅機場的航班乘客。

英國公共衛生當局已經將對此病毒的警戒級別從「非常低」上調至「低」。 目前英國沒有受此病毒感染的確診病例。

中國承認，目前對病毒的防疫和控制到了「緊急階段」，當局開始了對武漢進出人員的管控：武漢市旅遊團隊不組團外出，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭安裝紅外線監測儀和手持監測儀，加強對離開武漢人員的體溫檢測。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國倫敦希思羅機場可能開闢隔離地區，對來自中國的航班實施免疫監測。

截至1月22日，中國官方宣佈共有440個確診病例，9人死亡。另外，中國方面也證實，已經出現了人傳人病例。

世界衛生組織緊急小組周三(1月22日)在日內瓦舉行會議，以確定是否將此次武漢肺炎疫情定為「國際關注的突發公共衛生事件」。

機場檢疫

英國交通事務大臣格蘭特·沙普斯（Grant Shapps）告訴BBC，衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）稍後將宣佈一攬子具體預防措施。

沙普斯表示，「預先採取措施」並非常認真關注局勢發展，這一點非常重要。

英國政府將武漢病毒風險從「非常低」上調到「低」後，可能採取的措施包括：

檢疫小組在希思羅機場檢查所有來自武漢的直飛航班；

來自中國的航班乘客在飛機上就會聽到英國政府的健康提示，並收到書面宣傳單張提示旅客如果感到不適應向機場檢疫人員報告；

來自中國的客機將降落在希思羅第四航站的隔離區域，以便「萬一有情況時便於安排」。

目前，武漢和倫敦之間每周有3個直飛航班。

來自Alder Hey兒童醫院的防疫專家Calum Semple教授表示，要想發現被病毒感染的旅客很難，因為病人要等約5天時間才會出現症狀。在這段時間裏，病人看上去很健康。

他向BBC表示，這些感染症狀包括發燒，咳嗽，呼吸急促和呼吸困難，很難與季節性流感區分開。

隨著疫情擴散，澳大利亞、新加坡、香港、台灣和日本的衛生當局都已經加強了對來自武漢航班乘客的防疫監測。

上周，美國當局決定在舊金山、洛杉磯和紐約機場實施相關措施，本周，美國將防疫監測措施擴大到芝加哥和亞特蘭大機場。