圖片版權 Bright Dairy Image caption 英女王外孫彼得·菲利普斯在中國的一個廣告上為娟姍牛奶代言。

那是一幅非常英倫的畫面：鬱鬱葱葱的綠草地，偌大的房子，最後是英女王的外孫心滿意足地呷了一口鮮奶。

《每日郵報》（Daily Mail）在本周發現了一則中國電視廣告，當中顯示安妮公主的兒子彼得·菲利普斯（Peter Phillips）在代言一款來自娟姍牛（Jersey cow）的牛奶。此時正值薩塞克斯公爵夫婦為未來財政上更獨立於王室的新生活作凖備之際。

42歲的菲利普斯雖然沒有王室名號，也從未擔當過任何王室成員公職，但是在廣告中，他被作為「英國王室家庭成員」介紹給觀眾。在這則於上海電視上播放的廣告裏，他出現在多個奢華的背景當中。

在廣告中的某處，他借中文配音向觀眾說：「新鮮的，才是我要的。」

《郵報》在周三（1月21日）還披露，哈里王子的另一名錶親、29歲的姬蒂·史賓塞（Lady Kitty Spencer）也與另一家中國的牛奶品牌合作拍廣告，部分畫面還是在大英博物館拍攝。

這引發疑問，哈里王子與妻子梅根在掌握自己更多財政權之後，是否也為接類似的工作？

王室傳記作者潘妮·朱諾（Penny Junor）認為，看到一個與王室有關聯的人利用自己的身份來賺錢「總是不好看的」。

「這不利於王室的形象，」她向BBC表示，不過她也補充說，這類合作是有其吸引力的。「這很難，」她說，「我理解養家糊口的需要。」

圖片版權 PA Media Image caption 菲利普斯與妻子奧特姆·凱利將自己2008年在溫莎堡舉行婚禮的照片賣給了《Hello!》雜誌。

王室事務觀察人士表示，實際上，阻止那些沒有王室公務的王室遠親家庭成員尋求商機的辦法並不多。

「彼得·菲利普斯絶對有權利做他願意做的事，因為他不是王室家庭成員，」王室事務評論員英格麗·蘇沃德（Ingrid Seward）接受BBC晚間節目訪問時說。

「從血源上來說，他是王室家族一員，但是他從不代表女王，不代表君主，他從不拿公共資金，而他也不做任何王室公務，所以他能做任何他想做的。」

這或許是事實，但是白金漢宮在官方網站上建議，包括彼得·菲利普斯在內，任何把「王室家庭成員」用作商業用途的行動都應該提前向王室申請批准。

圖片版權 Getty Images Image caption 姬蒂·史賓塞也代言了一個中國牛奶廣告，但是她沒有王室家庭血緣，只是哈里王子的表親。

英國內政部前國務大臣諾曼·貝克諾曼·貝克（Norman Baker）表示，管理王室廣告代言的嚴格規則已經被打破，他已去信英國內閣秘書馬克·西德維爾（Sir Mark Sedwill）表達了自己的關注。

在這封由BBC閲讀過的信中，貝克寫道：「『皇家』的字眼當然是由內閣辦公廳中的王室名號團隊嚴格管控的。」

「我是否可以詢問，用『王室』的字眼推銷牛奶的做法是否有尋求並獲得批准？假設沒有的話，您和您的同僚打算採取什麼措施來立即終結這種使用手法？」

一個內閣辦公廳的消息源指，此事非該部門所屬事務。

「維護女王的價值」

白金漢宮在上周發表的一份聲明稱，哈里王子與梅根已經明確表示「他們所做的事情將會繼續維護女王陛下的價值」。

白金漢宮一個消息源向《泰晤士報》表示：「我們通常說的價值是公職人員的『諾蘭原則』，但是很明顯，王室家庭內部的看法是，這些事情將需要討論。」

英國王室在最新一份年度報告中表示，在利益申報等問題上，皇家支持管理公職人員的所謂「諾蘭原則」，而王室「在其僱員和官員有關的行為上，皇家積極維護高行為標凖。」

該七項行為原則最早是由諾蘭勳爵在1995年提出，並被納入了管理民選官員的政務官法（Ministerial code）當中。

諾蘭原則：英國公職人員的七項行為凖則：

無私 正直 客觀 負責 公開 誠信 領導力

資訊來源：英國政府官方網站

而據蘇沃德所說，那些有王室血統但沒有王室封號的人——如薩塞克斯公爵夫婦即將成為的那樣——很可能不需要尋求白金漢宮批准，就可以代言產品或出現在廣告中。

「我認為他們必須理智，或者先獲得建議，」她補充說，「這是一條很難走的鋼絲，基本上你做的每一件事情都要經過一個委員會來經營。」

不過，潘妮·朱諾表示，這種做法可能不適用於哈里王子和梅根——他們在今年稍後將會放下自己的王室官方身份，屆時將獲得與彼得·菲利普斯一樣的自由。

梅根已經與娛樂巨頭公司迪士尼達成了合作約定，換取向大象保護慈善機構的捐獻，而哈里在體育界的關係可能也會帶來很多潛在的贊助。

圖片版權 EPA Image caption 梅根的演員專業可能幫助她獲得與迪士尼等公司的合作機會。

「對於哈里和梅根，人人都知道他們是誰。他們不需要王室封號就能賺錢，」朱諾說。

「協議的精神似乎是，他們不會用自己的王室地位來獲得經濟利益。」

「但是，我不確定，他們那些美國顧問會在一些細枝末節上與英國王室家庭保持一致。」

哈里王子夫婦也遞交了申請，註冊他們的薩塞克斯王室封號為商標，用於書籍、服飾和日曆等商品。

在致內閣秘書的信中，諾曼·貝克詢問在薩塞克斯的註冊申請之前，曾尋求過什麼指引沒有。

白金漢宮表示，不代表菲利普斯發表言論，也沒有回應BBC關於商業合作協議的禮節和程序等更廣泛意義上的問題。