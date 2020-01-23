英國脫歐：馬拉松「終於跨過終點線」 面臨全新起跑線

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1月31日。這一次，英國真的要脫歐了。因為，首相約翰遜22日闖過了最後一關：為脫歐鋪路的《歐盟法案》得到議會首肯。

萬事俱備，只欠女王拿出禦璽蓋個章。這應該只是例行公事。之後，英國正式進入脫歐倒計時模式。

三年多前那場公投幾度導致英國政壇陷入癱瘓，現在，危機終於開始走向終結。

如果把脫歐比作馬拉松，英國這下總算是跨過了終點線。但是，擺在面前的，又是一條新的起跑線。

因為，世紀離婚非易事。眼下英國和歐盟雙方只不過是同意「協議離婚」，至於房子、車子、孩子、存款、寵物等等怎麼辦，還需繼續談。

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「跨過終點線」

22日晚，英國上院放棄反對意見、接受下院通過的脫歐法案。法案送抵女王伊麗莎白二世案頭，蓋章生效，31日英國正式脫歐。

當晚，曾經誓言「不脫歐、毋寧死」的約翰遜首相宣佈，英國終於「跨過了脫歐終點線」，總算可以把「過去幾年的怨恨、分裂」拋在身後、「團結一心朝前走」。

接下來幾天，歐盟高層將簽署英國脫歐協議，約翰遜也將代表英國政府正式簽字。

1月29日，歐洲議會將舉行辯論，預計話題包括：在英國的歐盟公民的權益、在歐洲的英國公民的權益、北愛爾蘭「邊界」等。

歐盟議會的批准應該也是例行公事。

1月31日格林尼治標凖時間23：00（布魯塞爾時間比英國晚一小時），英國正式離開有27個成員國的歐盟。

2月1日起，英國進入為期11個月的脫歐過渡期。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國脫歐即將正式進入倒計時

新的起跑線

過渡期2021年1月1日結束。雙方希望屆時已就今後的貿易、安全等一應問題達成、並簽署協議。

此前已有分析人士警告，圍繞英國和歐盟未來貿易關係的談判比脫歐程序談判更加艱巨、更加複雜。

先說過渡期內，英國仍將受歐盟從生產規則到勞工權益等各項現行法規的約束，英國將繼續留在單一市場、關稅同盟內、允許人員自由流動。但是，英國在歐盟機構不再設有代表。

這無異於交著會費、但被剝奪了發言權和表決權。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟委員會主席馮德萊恩

再來一場馬拉松？

再說自由貿易談判。

1月21日，新屆歐盟委員會主席馮德萊恩在倫敦政經學院發表講話時預警，沒有勞工、稅收、政府補貼等領域「公平的競爭環境」，「您不可能獲取進入世界最大單一市場最高質量的訪問權限」。

雖然馮德萊恩沒有明說，但毫無疑問，這指的正是脫歐之後的英國。

外界預測，自由貿易談判大約在脫歐一個月後展開。「公平」預計將成為主導話題。

如果在2020年底過渡期大限前雙方仍然未能談妥，最終的結局可能仍然是：英國無協議脫歐。

另外一個選擇是：延長過渡期。再跑一場馬拉松，英國和歐盟願意嗎？受得了嗎？