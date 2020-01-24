圖片版權 EPA Image caption 英國首相鮑里斯·約翰遜做出移民政策改革

英國首相約翰遜（莊漢生）去年12月贏得大選，宣佈一月底脫歐後推出一些改革新舉措，其中比較引人關注的是新移民政策。

剛剛宣佈的移民政策將取消移民工簽最低年薪3萬英鎊的收入限制，實行澳大利亞式的移民打分制度。但這不意味著完全不考慮移民申請人的個人收入，只不過會作為英國移民申請的一部分。

其它標凖包括英語流利程度、教育水平、職業以及是否願意在英國某些特定行業工作的態度等。

英國執政保守黨內有人擔心，取消3萬年薪的限制可能影響到英國政府希望限制移民人數的努力。英國移民觀察組織也警告說，實行移民打分制後可能會有大量移民湧向英國， 出現移民潮。

但約翰遜首相表示，英國希望不分國籍吸引高技術移民人才，而未來整體移民數量將會下降。

一視同仁

圖片版權 Reuters Image caption 新政策對所有的申請人一視同仁， 無論你來自哪裏。

約翰遜首相說，英國公眾在脫歐公投時明確表示，他們希望結束所謂自由流動，奪回「英國邊境的控制權」。 他還表示，這將使英國的移民政策更「公平」，對所有的申請人一視同仁， 無論你來自哪裏。

英國這一移民政策同時也意味著，脫歐後，歐盟國家的公民不再具有優勢。約翰遜表示，最重要的是， 我們將會吸引全世界最好的人才，原來持哪個國家的護照並不重要。

目前， 歐盟國家的公民無需工作簽證，可以在英國自由流動和工作。但新移民政策實施後， 歐盟國家的人將失去這一優勢。

英國獨立公共機構，移民諮詢委員會（The Migration Advisory Committee）將於下周發表報告， 詳細公布英國移民打分制的標凖以及具體如何運作。

此外， 英國政府也將預期在今年3月公布相關移民政策的白皮書。其宗旨是希望在英國脫歐過渡期結束後（2020年12月31日）立即施行新移民政策。

中國留學生

圖片版權 Carol Yarwood Image caption 在利物浦留學的中國留學生

英國這一新移民政策無疑也會引起有興趣移民的中國籍人士的關注， 特別是每年前來英國求學的大量中國留學生。

去年9月，英國內政部（Home Office）宣佈，將重新開放國際學生畢業後可以留在英國兩年找工作的PSW簽證。

該政策將適用於從今年開始來英國攻讀本科或本科以上學位的國際學生，自然也包括中國留學生。

Image caption 從曲線中可以看出，中國留學生從2014-15以來從8萬多猛增到12萬以上，增長幅度為34%，超過所有其他留學生群體。

約翰遜之前曾明確表示， 英國希望吸引全世界最優秀和最聰明的人才。他說，這一改變將使國際學生「釋放他們的潛力」，並在英國開始職業生涯。

其實，美國和加拿大都有允許留學生畢業後停留3年找工作的計劃。澳大利亞也允許留學生畢業後停留4年。

過去5年，來英國留學的中國學生的數量增長了34%，高達12萬人以上，而且長勢迅猛。

而近幾個月的中美貿易戰更是讓許多中國學生做出棄美來英的選擇。

據英國高等教育數據統計局（the Higher Education Statistics Agency）的數據顯示，英國大學中的中國留學生人數大幅增加，使中國留學生成為英國留學生的最大群體，並在多年來穩居人數第一。

中國留學生在英國平均每年花費4萬英鎊，對英國大學來說是一筆可觀的收入。同時，對英國的整體經濟也作出巨大貢獻。

如果中國留學生能受益於英國的新移民政策，那麼， 無論對中國留學生本人還是對希望能吸引頂尖人才的英國來講，都是互利雙贏。因為能找到工作留英的往往是比較優秀的，而不是誰有錢誰就能留下。