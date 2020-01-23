圖片版權 EPA Image caption 英國開始監測從中國飛抵航班乘客體溫

衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，源自中國武漢的新冠狀病毒已經傳播到英國境內的可能性增加了。

不過，漢考克大臣同時指出，由於迄今英國還沒有發現已確認的感染案例，也就是說尚屬傳播早期，因此認為本國醫療系統可以應對可能來臨的公共衛生挑戰。

謹慎防範

據悉，目前在蘇格蘭和北愛爾蘭至少有6名病人由於顯露疑似症狀正在住院接受檢查。上述6人均曾訪問過武漢。

目前在北愛爾蘭首府貝爾法斯特皇家維多利亞醫院就診的一名男子據告知呈現發高燒等症狀。

蘇格蘭政府有關部門證實，有5名病人由於疑似症狀而被送入醫院檢查。

英國首相約翰遜（莊漢生）告訴媒體說，上述6名病人被送入醫院檢查完全屬於謹慎防範範疇。

有專家介紹說，面對不確定因素，要求病人留院檢查數日，直至確認是否感染新型冠狀病毒是例行公事。

截止到發稿時間，全球範圍已確認新冠狀病毒感染病例超過500；在中國因感染病毒而死亡的人數已增至18。

未雨綢繆

武漢和周邊一些城市已經實行檢疫隔離，全部公共交通停運。

英國也在日前開始對來自中國的航班乘客展開體溫監測等防備措施。

衛生大臣漢考克在議會發言表示，新冠狀病毒疫情全球擴散迅速，死亡人數也可能進一步攀升。

不過，漢考克也告知議會，英國的公共醫療系統已經嚴陣以待，而且有目前最先進的檢測方法，因此有信心如有萬一可以迅速控制疫情。

武漢疫情

武漢市政府在周四（1月23日）凌晨2點半左右以《市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部通告》為題發佈公告，宣佈暫停全市公交運營，並關閉機場和火車站的離境大堂。

武漢《長江日報》說，1月23日凌晨，湖北省委副書記、武漢市委書記、疫情防控指揮部指揮長馬國強表示，武漢已「全面進入戰時狀態，實行戰時措施，堅決遏制疫情蔓延」。

「自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，」武漢市政府公告說。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國武漢周四（1月23日）突然宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。