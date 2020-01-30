英國脫歐前夜：從公投到分手八大關鍵問題

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2020年1月31日格林尼治標凖時間晚上23：00起，英國將不再是歐盟成員國。

這是英國歷史上的里程碑一刻：牽手將近半個世紀後，英國和歐盟從此各奔前程。

以下是有關你需要了解的幾個脫歐關鍵問題。

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什麼是脫歐？

脫歐是英國脫離歐盟的簡稱。英語的說法是Brexit，由British（英國）和exit （脫離）組合在一起，創造出的一個新名詞。

2016年6月23日英國舉行公民投票，決定英國是要脫離、還是繼續留在歐洲聯盟。結果，贊成脫歐派贏得51.9%選票，支持留歐派48.1%。

全民公決投票率達71.8%,，投票人數超過3000萬。

什麼是歐盟？

歐盟是歐洲聯盟的簡稱，這是由28個國家組成的政治、經濟聯盟，主要政策包括：

貿易自由，不設關稅壁壘

人員自由流動，歐盟成員國公民可以選擇在任何一個成員國內居住和工作

英國1973年加入歐盟前身「歐洲經濟共同體」。英國也是第一個退出歐盟的國家。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 脫歐公投後，始作俑者卡梅倫第一時間辭職

英國和歐盟怎麼走到了這一步？

一言難盡。

從地理上看，英國是島國，幾千年前就「脫歐」了；從歷史上看，英國也和過去幾百年戰火不斷的其他西歐國家有所不同。加上二次大戰獲勝、經濟相對比較成功等因素，英國一直自我感覺不錯，對歐盟疑心重重。

再加上後來的金融危機、對移民潮的擔心、右翼勢力抬頭、黨內分裂等等壓力，保守黨前首相卡梅倫終於承諾，如果贏了2015年大選，一定搞脫歐公投。

公投之後，卡梅倫第一時間請辭。

脫歐日後會發生什麼變化？

1月31日英國正式脫離歐盟，但是，絶大多數人一時不會感覺到任何變化，因為這之後將進入過渡期。

過渡期內還要有艱苦的協商和談判，英國和歐盟需要決定雙方未來保持怎樣的關係。

過渡期從2月1日開始，既定2020年12月31日結束。期間英國仍受歐盟規章制度約束，雙方貿易關係維持現狀。

那英國什麼時候真正脫離歐洲？

更加重要的一個時刻其實是2021年1月1日。

根據現有的脫歐協議，那一天才是英國真正擺脫歐洲、從此「自立門戶」的大日子。

這一天可以推遲到2022甚至2023年。不過英國首相約翰遜堅持說，過渡期絶對不會延長。但是，歐洲理事會也已經警告，目前的時間表「難度極大」。

圖片版權 Reuters Image caption 現任首相約翰遜公投前是脫歐陣營的領軍人

過渡期內英國和歐盟還要談什麼？

過渡期的宗旨是給英國和歐盟一個「暫停」，繼續談妥之後新的貿易協定。

貿易協定是必須的，因為在過渡期結束後，英國將離開單一市場、關稅聯盟。必須要簽新的自由貿易協定，才能確保商品在歐盟內自由流動、不賦關稅等附加成本。

如果雙方屆時還未談妥，那麼擺在英國面前的仍然是：無協議「斷崖」式離開歐洲。此後，英國出口歐盟的產品將面臨關稅以及其他壁壘。

除了貿易，英國和歐盟還需要談妥其他許多重大問題。比如：執法，數據共享，安全，電力天然氣供應，藥品監管等。

脫歐怎麼用了這麼長時間才搞定？

原定英國脫離歐洲的日期是2019年3月29日，但是後來推遲了兩次。

首先，英國議會拒絶接受時任首相特蕾莎·梅和歐盟談妥的脫歐協議，脫歐被推遲。

許多保守黨議員和北愛爾蘭民主統一黨（DUP，當時保守黨在議會中沒有絶對優勢，需要DUP作為執政同盟）對協議中的北愛邊界保障措施不滿意。遭到議會兩次拒絶後，梅首相辭職。

約翰遜上台後又將脫歐推遲一次，因為議會未能及時通過修改之後的協議使之成為法案。2020年1月31日成為新的脫歐大限。

但是，議會繼續爭執，僵局仍未化解。約翰遜決定提前大選。12月12日大選後，約翰遜的保守黨大獲全勝，在議會中獲得80席優勢。

借助在議會中如此強大的優勢，脫歐協議很快獲得議會通過，女王蓋章後成為法律。

英國要付歐盟多少「分手費」？

根據與歐盟達成的退出協議，英國同意向歐盟分期分批支付一筆錢，作為雙方的財務結算。

人們通常將此比喻為離婚要付的「分手費」。

分手費估計為300億英鎊左右。其中相當大的一部分其實是過渡期內英國需要向歐盟繳納的會費。

此外，在英國還是成員時歐盟同意的那些撥款項目，英國也必須付完自己應付的那一部分；英國還要分擔支付一部分脫歐之前歐盟職員累積的養老金。

不過，英國也會拿回一些錢，包括在歐洲投資銀行的30億本金以及在歐洲中央銀行的一小筆本金。