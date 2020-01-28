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英國移民諮詢委員會建議，政府批准接收來自歐盟外技術移民的規定工資門檻應該降低4400英鎊。

目前，來自歐盟以外的技術移民必須拿到年薪3萬英鎊（3.9萬美元）以上的工資才能獲得簽證。向英國政府提供諮詢的移民諮詢委員會（Migration Advisory Committee， MAC）表示，門檻應降到2.56萬英鎊，以便招募教師和有技能的醫務工作者。英國移民諮詢委員會還表示，目前政府提出的積分制移民體系會降低經濟增長率。

移民制度改革

首相約翰遜在2019年夏季競爭保守黨領導人的選舉之際做出承諾，建立一個以澳大利亞積分制移民體系為藍本的英國移民新制度。

但英國移民委員會主席艾倫·曼寧教授說，目前並不存在完美無缺的體系，而是對不可避免的困難的一種權衡。 他指出，工資門檻過高將對低薪行業造成最大影響，政府需要明確其低技能工作移民計劃。

2019年6月，當時擔任英國內政大臣（現任財政大臣）的賈維德要求對工資門檻的影響進行重審。

2019年9月，新任內政大臣帕特爾也要求英國移民委員會研究約翰遜首相的澳大利亞積分制移民體系提議，並制定英國移民計劃的最佳方案。

英國移民諮詢委員會批評英國目前複雜的移民體制。根據現行體制，歐盟勞工可以根據歐盟人員自由流動規則，在沒有工作機會或沒有特定技能的情況下入境英國，而來自世界其他地區的勞工則必須申請英國簽證，獲得批准才能入境英國。

英國經濟受益

移民諮詢委員會提出的報告說，英國許多利益相關方面希望，最好除了執行英國最低工資標凖以外，不要再設薪金門檻。委員會表示，英國脫歐後的制度應允許具備所需技能的世界各地勞工入境，但同時考慮到其中許多人士的收入達不到規定的薪金門檻。

諮詢委員會表示，提議將使英國經濟受益，但也警告稱，由於缺乏低技能工人，對疾病和老人等群體的社會護理壓力可能會增加。但委員會認為，設定有關門檻制止勞動力市場惡性降價競爭，確保移民對公共財政做出積極貢獻，並確保移民政策支持英國政府將國家建設成高工資，高技能，高生產率的經濟體的宏偉目標。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption There are a range of visas in the current system

委員會也對約翰遜首相建立積分制移民體系的計劃保持謹慎。

澳大利亞式積分制

首相表示，英國的新移民制度將受到像澳大利亞那樣的體制的啟發，根據申請人的專業和個人特長給他們打分，並根據其在工作中的年限來評分，包括熟練掌握英語的程度。

帕特爾大臣2019年表示，英國現政府引入澳大利亞式積分制的承諾，是提高英國公眾對移民體系信心的一部分措施，讓英國歡迎來自全世界的行各業的人才。

英國企業界警告稱，任何新制度都必須具有靈活性，以確保能夠找到所需的工人。

在評估了全世界其他類似的計劃後，移民諮詢委員會說，基於積分的系統始終只是更全面移民系統的一部分， 建議打分僅適用於高技術移民。

另外，委員會還建議停止將從事捕魚，農業等基礎產業，或作為招待員服務生等行業的人員劃為有技能的工人。 報告說木匠，玻璃匠，抹灰匠和助教應劃分為有技能的工人。

無論政府對脫歐後移民政策有何規劃，委員會表示，都必須盡快做出決定，必須要趕在在2020年底之前與歐盟達成貿易協定的最後期限之前。