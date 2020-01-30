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英國保守黨政府宣佈對中國電信設備巨頭華為的5G網絡設備有條件、有限制地放行。

作為一個美國的主要盟友和西方陣營的重要一員， 這塊石頭扔出去，會在全世界激起多大波浪？畢竟，美國把華為當作「重大安全威脅」，不光自己封殺，還努力勸說盟國聯手抵制。

英國這個決定經過長時間醞釀才出台，最終仍然跟美國的建議和壓力相悖。

部分行業觀察人士認為，從下一代移動數據服務全面普及的角度來說，英國這個綠燈是有益的。

下面讓我們看看英國這個決定掀起的漣漪在世界各地將如何擴散？

圖片版權 PA Media Image caption 英國政府通信總部（GCHQ）下屬的國家網絡安全中心對華為的一系列技術問題表示擔心。

英美中三角關係

首先，這個決定被視為對英美關係的重創。

華盛頓接連數月游說，唐寧街最後還是自行其是，跟最緊密盟友在這件事上分道揚鑣。美國總統特朗普政府一名高級官員表態，說美國對此「感到失望」。

民主、共和兩黨要人都上推特表達憤怒、憎恨。

民主黨眾議員蓋勒格（Ruben Gallego）說，英美特殊關係現在必須重新評估、重新考量了。他在推特上寫道：「這種吝嗇小氣的行為將損害我們之間的情報分享能力。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @RubenGallego Can not be said enough. Our special relationship with the UK has to be reconsidered in light of this. Our intelligence sharing capability is going to be compromised by this penny pinching action. https://t.co/WSjLO36niM — Ruben Gallego (@RubenGallego) 2020年1月28日

共和黨參議員林賽·格雷漢姆（Lindsey Graham）措辭更直接：「這個決定有可能危害美英情報共享協議，還可能使美英自由貿易協定高度複雜化。我希望英國政府重新考慮自己的決定。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @LindseyGrahamSC This decision has the potential to jeopardize US-UK intelligence sharing agreements and could greatly complicate a US-UK free trade agreement.



I hope the British government will reconsider its decision. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 2020年1月28日

反過來說，允許中國最重要、最有價值的企業之一到英國落地，無疑是個令北京開心的背書。

中國外交官曾警告，如果全面封殺、禁止華為，那就會導致其他貿易和投資計劃受到「實質性」衝擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國對華為有限放行後，可能會有其他國家仿效

其他國家會效仿嗎?

接近華為的消息來源認為，英國這項決策可能對其他正在考慮將華為納入5G開局方案的市場產生有利影響。

美國、澳大利亞和日本已經決定禁止本國5G電信網絡採用華為設備，但許多國家尚未最後定奪。

估計這記重錘對「五眼聯盟」情報分享團體成員國的衝擊是當即立現的：美國和澳大利亞已經對華為下了禁令，新西蘭和加拿大預計會步英國後塵。

就此引發的辯論在歐盟各國展開。歐洲電信行業執牛耳的運營商都是華為的客戶，歐盟一直在推動反對全面封殺華為。

歐盟很快將針對電信網絡中的風險問題發佈統一的應對框架，但不會對具體的公司下禁令。

有消息稱德國總理默克爾（Angela Merkel）跟黨內許多大佬在是否從德國現有通信網絡中剔除華為問題上意見相左。英國的決定應該能給她增強底氣。

圖片版權 EPA Image caption 默克爾說，排斥個別設備供應商未必能使德國更安全

華為在非洲深耕多年，許多國家的5G網絡已經在用華為的設備搭建、測試。

南非是非洲第一個也是迄今為止唯一一個啟動5G網絡商業化服務的國家。提供這項服務的本土移動數據網絡運營商，Rain，用的就是華為的產品。

還有一些國家正在試用華為技術，包括印度，但離全面普及還有距離。

這些國家無疑會認真研究英國的相關分析，特別是國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）發佈的文件。這些都將成為它們的決策依據。

南美也是華為正在努力開拓的市場。它在包括巴西在內的幾個主要市場幾乎沒有遇到任何阻力或限制。

英國對華為的部分認可和採納，顯然有助於它在南美市場的拓展。