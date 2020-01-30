武漢疫情：英國撤僑飛機「無法按原計劃起飛」

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武漢新型冠狀病毒疫情肆虐，英國計劃將約200名本國公民帶回國的航班無法按原計劃於周四（1月30日）起飛。

據了解，有關航班尚未獲得中國官員的相關許可。英國外交部表示正展開「緊急行動」，「盡早」安排飛往英國的航班。

從武漢撤回兩百名英國公民的飛機在落地後將被隔離兩周。機上乘客被要求籤署一份隔離同意書。

武漢新型冠狀病毒疫情爆發以來，英國航空公司已暫停往返中國大陸的所有直航。澳大利亞、日本、美國和一些歐盟國家也正撤僑。

截止周四（1月30日）北京時間早上十點，中國已確診的新型冠狀病毒感染數達7736例，疑似病例為12167，死亡170例，治癒126例。英國未出現確診病例。

原本計劃從武漢起飛的航班將於周四上午抵達英國牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。抵達乘客將被帶到英國國民保健系統（NHS）設施接受隔離觀察和治療。

唐寧街發言人說，他們將被「隔離」14天，並享有「所有必要的醫療護理」。

一位女發言人說：「我們與中國當局保持著密切聯繫，各級對話仍在進行中。」

從中國其他地方返回的人將不會被強制隔離，但已建議他們「自我隔離」14天。

隨著多國展開武漢撤僑行動，英國媒體近日來一直在呼籲政府採取措施。英國政府正計劃從武漢和周圍的湖北省撤離英國公民，據信該地區有多達300名英國人。

澳大利亞計劃在聖誕節島（距離其大陸約2000公里）隔離其600名撤返的公民，為期兩周。

日本，美國和其他歐盟國家也正在遣返其在武漢的公民。

英國航空公司每天運營從希思羅機場飛往上海和北京的航班，該公司宣佈決定「立即」中止往返中國大陸的航班。

英國召開緊急安全會議

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）於當地時間周三晚（1月29日）主持召開緊急安全會議（俗稱眼鏡蛇會議COBRA)，是英國政府的跨部門應急機制，一般在全國性緊急情況發生時召開。

中國不承認雙重國籍，但英國允許雙重國籍的存在。中國不允許雙重國籍護照持有人通過撤僑通道離開中國。

來自紐約的弗朗西斯（Natalie Francis）說，她被告知必須將三歲的兒子留在中國，因為兒子有中國護照。

她說：「接到電話時，我無語了。」

在武漢做英語老師的弗朗西斯補充說：「我不知道誰能解決這個問題，但請不要忘記我們。」

來自英國諾森伯蘭郡的塞德爾（Jeff Siddle）說，他和女兒可以坐上星期四返英的航班，但他的中國妻子不行。

英國政府正在敦促中國允許英國公民和他們的英中雙重國籍家庭成員離開中國。

英國外交部發言人說：「我們的首要任務是讓英國公民和家人能在一起，我們已向中國當局緊急提出這一要求。」

英國已就雙國籍問題於1月28日向中方提出交涉。

英航每日有從希思羅機場往返上海和北京的航班。英航宣佈暫停往返中國大陸航班直至1月31日再另行通知。英航就停飛決定向顧客道歉，但表示乘客和機組人員的安全是首要任務。

包括聯合航空，加拿大航空和國泰航空等航空公司已取消一些飛往中國的航班。

滯留武漢的人情況怎麼樣？

在武漢的一些英國人說，他們沒有被告知隔離計劃，有一人因擔心傳播疾病而拒絶返回英國。

蘭伯特（Kharn Lambert）告訴BBC的Victoria Derbyshire節目稱，使館通知自行安排回家的交通以及要做自我隔離。

他說：「我不想危及英國公民的健康。」

英國講師格里菲斯（Yvonne Griffiths）目前住在武漢的一家酒店，她說她在星期三（1月29日）清晨被告知將從武漢飛往英國。

她說：「我們必須在航班起飛呆六到七個小時，期間有人對我們做健康監測，確保我們沒有任何症狀才能登機。」

「如果我們體溫高或者有像呼吸困難等別的症狀，就有可能被就地隔離。」

從中國返回的人怎麼樣？

BBC記者弗朗西斯·吉列（Francesca Gillett）發自希思羅機場

格林尼治標凖時間15:30後不久，英航從北京出發的最後一班航班的乘客走進希思羅機場的到達休息室。

一些人戴著口罩，另一些人說他們剛摘下。乘客們說，飛機上幾乎每個人都戴著口罩。乘客說北京機場的工作人員已對他們測體溫。

50歲的老師馬洛尼（Daniel Maloney）來自英國斯卡伯勒（Scarborough），他住在北京北部的一個村莊。他帶著兩個孩子回到英國。他說，他所在的村子已被封鎖。他的WhatsApp群裏顯示，群裏的人正對物資不足感到擔憂。

中國的學校至少關閉到2月17日。他說：「我們只能做拼圖遊戲。」

他一直在儲備食物，並僱了一個司機載他和家人今早去機場。他說：「高速公路上空無一人，機場約有20人。」

馬洛尼已為孩子們預約在本周晚些時候在英國看醫生。

來自倫敦的愛丁堡大學學生馬莫爾（James Marmol）也在飛機上，他不得不縮短在北京大學的留學時間。他說：「我覺得很驚訝，我以為有很多檢查。」

弗朗西斯·吉列（Francesca Gillett）