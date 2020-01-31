英國女子自述：「酒後亂性」讓我決定戒酒
像許多英國人一樣，維吉（Vikki）喜歡喝酒。少量或適量飲酒可以讓人感到放鬆，並讓人身心愉悅。
但問題是酒喝多了，不但影響健康，還會導致情侶兩性關係的破裂。
英國女子維吉的經歷就是最好的例子。以下是她的故事。
我一覺醒來感覺有點糊裏糊塗，發現自己躺在陌生人的牀上。我努力回想前一個晚上發生了什麼，慢慢地我終於回憶起前夜的一些零星細節。
我記得自己跟一名男子說笑調情，之後，記得我們一起乘出租車到了他的住所。
突然，我意識到：「天呢，我背叛了自己的男友」。
最讓我感到苦惱的是我又徹底失去記憶力，當我第二天早上醒來， 我對昨晚大部分時間發生的事完全沒有記憶。
那天早晨，我嚇壞了。因為我以前從未做過背叛男友偷情的事。
我決定必須要向男友坦白。我知道，如果我不這樣做，也會感到羞恥，最終還是無法隱藏。
我們當時並不在同一所城市，所以我不想在電話上說這種事。我搭上長途汽車直奔男友所在地。
在從倫敦到利物浦的車上，我一路想著該如何向他坦白。我在感到焦慮和擔心的同時，還意識到我在性行為期間沒有使用任何避孕措施。
我在自問：我會不會懷孕？會不會被傳染性病？就這樣，一路胡思亂想到達了利物浦。
初戀男友
我遇到男友亞歷克斯（化名）時16歲，我們已經認識3年了。
亞歷克斯是一個樂隊的貝斯手。當時我和朋友一起去看他們的演出。演出結束後， 朋友介紹我認識他。
我覺得亞歷克斯長的很帥， 我們聊了起來，並一見如故。
亞歷克斯善良、可愛、體貼，並有才華。 不久，我們就相愛了。 他是我的初戀，我全部的世界。
只要他們樂隊有演出， 我都會去捧場。我以為我們會天長地久，然而，事情並非像我所想象的那樣。
像許多同齡人一樣， 我喜歡喝酒，到處喝，朋友家裏、酒吧等等。
後來， 我在倫敦找到了一份工作，於是搬到了倫敦。
到了倫敦後，我喝的更多、更勤了。
酒精對每個人的影響不盡相同，而對我來說， 只要我一沾酒精就會十分興奮。我可以喝得酩酊大醉。酒後的我輕浮、大膽，喜歡跟人打情罵俏。
「我有件事要跟你坦白，」 我對男友說。接著，我如實招來，淚如雨下。
男友對此感到震驚與憤怒。 他質問我為什麼， 我則無言以對。 因為， 我自己真的沒有任何答案。
最後，我們以分手而告終。儘管我告訴男友我依然愛他，但他說，醉酒只不過是一個借口，這裏面有更深層的原因。他不再相信我。
我對自己的行為感到十分懊惱。 我於是查閲了醉酒行為的有關資料，看看酒精如何影響人們的行為。
許多人相信， 所謂酒後吐真言的說法。
但實際上，研究顯示這並非完全屬實。
以我自己為例，我在清醒的時候絶不會作出醉酒後的那些行為。這跟酒精如何影響我們的大腦有關。
酒精試驗
美國南卡羅萊納醫科大學神經科學系教授武德沃德（John Woodward）曾對酒精如何影響大腦決策方面做過多次實驗。
他表示，人類大腦的前額葉皮質負責決策。 正常情況下， 它會權衡我們所做決定的風險與好處，並阻止我們作出那些具有潛在風險與有害的行為。
根據武德沃德的研究表明，酒精實際上可以影響前額葉皮質中神經元的能力和功能。
在酒精的作用下，前額葉皮質似乎被關閉了一樣。 因此， 人們無法作出最佳決定，而且也無法區分正確與錯誤的決定。
而我經常在醉酒後失去記憶力，什麼也想不起來了。 這又是什麼原因呢？
其實，酒後喪失記憶現象要比我想象的更普遍。根據對美國學生的一項調查顯示，有66%以上的人有酒後喪失記憶力的經歷。
美國專家懷特博士（Dr Aaron White）解釋說， 大腦的海馬體是負責記憶力的。 酒精能讓海馬體功能暫時失靈，因此就會影響人的記憶力。 這就是為什麼有人喝醉了後，記不起都發生了什麼的原因。
當然，你喝醉後到底能記得多少因人而異。懷特說， 這取決於每個人大腦的化學成分以及他們飲酒的速度。但只要你血液中的酒精成分佔到0.15%，就可以讓你失去記憶。
對女性來說，這意味著5個中等杯數量的果酒，對男子來說是7杯。但也有人，只喝幾杯就不行了，什麼也記不住了。
同時，懷特還補充道，女性更容易喪失記憶力， 因為女性通常脂肪含量比男性高。但酒精不大容易進入到脂肪中， 於是更多地留在血液中，讓女子更容易酒後喪失記憶。
對我來說，與亞歷克斯分手讓我感到很難過。 為了自我安慰，我又開始飲酒。我過了3年單身生活，經常喝酒、參加派對。直到後來，我遇見了馬克（化名）。
我和馬克墜入愛河，並開始同居。但我仍然繼續喝酒。
問題是， 我一喝醉了酒開始與其他男子調情。
其中，我跟另一位男性友人經常一起喝酒、調情。 我們倆還經常發短信，言語中不乏挑逗和曖昧。
終於，有一天被我男朋友看見。他受夠了我的酗酒調情行為，讓我卷鋪蓋走人。
即使這樣，我也沒有意識到事情的嚴重性。直到有一天，我被從家中趕了出來。
我本來很內向，但一喝了酒，就變得大嗓門，招人厭惡。從此， 我下定決心不再貪杯。
滴酒不沾
起初， 我決定先戒酒100天，但實際上，我已經有18個月未碰酒杯了。
以我個人的經驗， 剛開始的幾個月最難，特別是遇到婚禮、派對以及其他社交場合。
從前， 我只要稍有不順心就會借酒消愁。在戒了100天之後， 我就再也不想走回頭路了。
我現在還開始積極運動，像長跑等。最近， 我跑完了人生第一個馬拉松比賽。
這在以前是連想都不敢想的。而且， 我已經習慣了在派對上和酒吧中不喝酒。現在， 酒吧中非酒精飲料的選擇也越來越多。
在生活中遇到壓力和煩惱時，我會去運動，或是跟朋友聊聊來化解苦惱。
還有一個好消息是，自從我戒酒後， 男友馬克又和我破鏡重圓了。
我覺得自從我戒酒後，找回了那個真實的自我。
我也不再與任何其他男子調情了，即使他們很有魅力，我也能完全控制住自己。
我現在跟馬克已經訂婚，而且就要結婚了。
馬克最近告訴我，如果我沒有戒酒，我們不可能有今天。