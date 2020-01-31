脫歐倒計時：英國的不變與萬變
經歷了三年掙扎，替換了三任首相，舉行了兩屆大選，1月31日格林尼治標凖時間23：00，英國終於離開了歐盟。
不過，英國與歐盟立即進入為期11個月的過渡期。那麼，我們到底會看到哪些改變？哪些將保持原狀呢？
過渡期內，英國將繼續受歐盟法律條文的約束，還要繼續向歐盟交錢。確實有不變，但也有巨變。比如：
1. 英國的歐洲議會議員立刻丟了「紗帽」
英國在歐洲議會的73名議員自動丟了席位，這其中包括推動英國脫歐的主力、「脫歐黨」領導人法拉奇。
原因是，脫歐瞬間，英國也立刻退出歐洲所有的政治機構。
2. 再也不用去歐盟開會了
除非收到特別邀請，英國首相約翰遜今後將不再出席歐盟峰會。
英國政府其他的部長大人們也不用再去參加歐盟的例行會議了，比如討論捕魚權限的例會。
3. 「貿易」談判肯定不絶於耳
英國可以開始和其他國家談怎麼做生意了。因為，歐盟成員國不允許單獨和其他國家簽署貿易協議。力主脫歐的人一直堅持，自行決定貿易政策將促進英國經濟的發展。
當務之急是英國/歐盟貿易協定。就算過渡期結束前就達成並簽署了協議，也要等到過渡期後才能實施。
4. 英國護照改回經典深藍
英國將不再使用歐盟通用的紫紅色護照，重新啟用原來的深藍色護照。
1988年，英國護照從深藍改為紫紅。這次改回去也要有個過程，預計到年中，新簽發的護照就都是藍色的了。
5. 脫歐紀念幣進入流通
1月31日，大約300萬枚脫歐紀念幣進入流通。紀念幣面值50便士，上面刻有「1月31日」、「共享和平、繁榮、友誼」字樣。
原來支持留在歐盟的有些人已經表示，將拒收脫歐紀念幣。
由於脫歐屢次推遲，去年10月做好的一批紀念幣被迫融掉。
6. 「脫歐部」立刻關門
脫歐日，原來負責和歐盟談判、為無協議脫歐做凖備的團隊立刻解散。
脫歐部是2016年由時任首相特蕾莎·梅創建的。接下來的談判由首相府的談判團隊負責。
7.德國將不再向英國引渡嫌疑犯
德國憲法禁止將德國公民引渡到其他國家，除非是另一個歐盟國家。德國聯邦司法部發言人告訴BBC，「英國脫離歐盟之後，這個例外將不再適用。」
現在還不清楚其他一些國家會怎樣做。
以下這些將保持現狀：
脫歐後立刻進入過渡期，英國人生活的許多方面並不受影響，至少到2020年12月31日過渡期截止。比如：
1. 出國旅行
航班、火車、輪渡將照常運行。
至於邊檢，過渡期內，英國公民將繼續使用歐盟公民專用通道。
2. 駕照和寵物護照
只要有效，歐盟將繼續承認。
3. 歐洲健康保險卡(EHIC)
有EHIC卡，英國公民在旅行期間生病、出事故都可以享受「公費醫療」。
過渡期內，EHIC卡在所有歐盟國家、瑞士、挪威、冰島和列支敦士登繼續有效。
4. 在歐盟工作、生活
過渡期內人員繼續自由流動。所以，英國公民可以和現在一樣在歐盟工作、生活。
歐盟公民享有同樣的權利。
5. 養老金
生活在歐盟的英國公民將繼續領取國家養老金。
6. 繳納「會費」
過渡期內英國將繼續繳納歐盟會費，這就意味著現有的歐盟撥款項目將不會停止。
7. 貿易
過渡期內英國/歐盟貿易如常進行，沒有關稅、沒有其他壁壘。