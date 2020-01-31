脫歐倒計時：英國的不變與萬變

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年6月23日英國公投決定脫歐

經歷了三年掙扎，替換了三任首相，舉行了兩屆大選，1月31日格林尼治標凖時間23：00，英國終於離開了歐盟。

不過，英國與歐盟立即進入為期11個月的過渡期。那麼，我們到底會看到哪些改變？哪些將保持原狀呢？

過渡期內，英國將繼續受歐盟法律條文的約束，還要繼續向歐盟交錢。確實有不變，但也有巨變。比如：

1. 英國的歐洲議會議員立刻丟了「紗帽」

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年5月歐洲議會選舉中，法拉奇（中）領導的英國「脫歐黨」贏得不少席位

英國在歐洲議會的73名議員自動丟了席位，這其中包括推動英國脫歐的主力、「脫歐黨」領導人法拉奇。

原因是，脫歐瞬間，英國也立刻退出歐洲所有的政治機構。

2. 再也不用去歐盟開會了

除非收到特別邀請，英國首相約翰遜今後將不再出席歐盟峰會。

英國政府其他的部長大人們也不用再去參加歐盟的例行會議了，比如討論捕魚權限的例會。

3. 「貿易」談判肯定不絶於耳

英國可以開始和其他國家談怎麼做生意了。因為，歐盟成員國不允許單獨和其他國家簽署貿易協議。力主脫歐的人一直堅持，自行決定貿易政策將促進英國經濟的發展。

當務之急是英國/歐盟貿易協定。就算過渡期結束前就達成並簽署了協議，也要等到過渡期後才能實施。

4. 英國護照改回經典深藍

Image caption 1988年英國護照從深藍色改為歐盟通用的紫紅色

英國將不再使用歐盟通用的紫紅色護照，重新啟用原來的深藍色護照。

1988年，英國護照從深藍改為紫紅。這次改回去也要有個過程，預計到年中，新簽發的護照就都是藍色的了。

5. 脫歐紀念幣進入流通

圖片版權 PA Media Image caption 脫歐一再推遲，紀念幣也要反覆做

1月31日，大約300萬枚脫歐紀念幣進入流通。紀念幣面值50便士，上面刻有「1月31日」、「共享和平、繁榮、友誼」字樣。

原來支持留在歐盟的有些人已經表示，將拒收脫歐紀念幣。

由於脫歐屢次推遲，去年10月做好的一批紀念幣被迫融掉。

6. 「脫歐部」立刻關門

脫歐日，原來負責和歐盟談判、為無協議脫歐做凖備的團隊立刻解散。

脫歐部是2016年由時任首相特蕾莎·梅創建的。接下來的談判由首相府的談判團隊負責。

7.德國將不再向英國引渡嫌疑犯

德國憲法禁止將德國公民引渡到其他國家，除非是另一個歐盟國家。德國聯邦司法部發言人告訴BBC，「英國脫離歐盟之後，這個例外將不再適用。」

現在還不清楚其他一些國家會怎樣做。

以下這些將保持現狀：

脫歐後立刻進入過渡期，英國人生活的許多方面並不受影響，至少到2020年12月31日過渡期截止。比如：

1. 出國旅行

圖片版權 Getty Images Image caption 機場歐盟通道

航班、火車、輪渡將照常運行。

至於邊檢，過渡期內，英國公民將繼續使用歐盟公民專用通道。

2. 駕照和寵物護照

只要有效，歐盟將繼續承認。

3. 歐洲健康保險卡(EHIC)

圖片版權 Alamy Image caption 歐洲健康保險卡過渡期內繼續有效

有EHIC卡，英國公民在旅行期間生病、出事故都可以享受「公費醫療」。

過渡期內，EHIC卡在所有歐盟國家、瑞士、挪威、冰島和列支敦士登繼續有效。

4. 在歐盟工作、生活

過渡期內人員繼續自由流動。所以，英國公民可以和現在一樣在歐盟工作、生活。

歐盟公民享有同樣的權利。

5. 養老金

生活在歐盟的英國公民將繼續領取國家養老金。

6. 繳納「會費」

過渡期內英國將繼續繳納歐盟會費，這就意味著現有的歐盟撥款項目將不會停止。

7. 貿易

過渡期內英國/歐盟貿易如常進行，沒有關稅、沒有其他壁壘。