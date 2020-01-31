新型冠狀病毒疫情：英國撤僑航班離開武漢

圖片版權 Getty Images

在新型冠狀病毒疫情爆發後被困中國武漢的83名英國人和27名外國公民正乘坐航班飛往英國。

英國外交部表示，航班專門安排了醫護人員，這架飛機將於格林尼治標凖時間周五（1月31日）13時抵達英國牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。

在航班抵達布萊茲諾頓皇家空軍基地後，英國乘客將被安頓在威勒爾區（Wirral）的阿羅公園醫院隔離兩個星期。在隔離期間，他們將接受定期體檢，14天後身體無恙的英國僑民就可以回家。

被認為是歐盟公民的27名外國公民將繼續飛往西班牙。

英國外交大臣拉布對這一消息表示「歡迎」。他說：「我們明白等待離開人們的處境有多麼痛苦」，「我們夜以繼日地確保航班可以安全離開」。

這架航班在周五起飛前數小時，世界衛生組織（WHO）周四宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。

截至1月30日24時，中國各地的新型冠狀病毒累計死亡病例已有213例，確診病例9692例，西藏也出現首例確診病例，這意味著病毒已傳播到中國全部省份及行政區。在中國以外，病毒已蔓延至18個國家。

圖片版權 Getty Images

圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月30日宣佈將新型冠狀病毒疫情列為國際公共衛生緊急事件。

截至周三，英國各地已對疑似病例進行了161次測試，所有測試結果均為陰性。

英國的四位首席醫療官表示，他們正在將風險警示水平從低提高到中度。

他們發表聯合聲明說：「這並不意味著我們認為現階段對英國個人的風險已經改變，但是政府應該為所有可能的事件做好凖備。」

他們補充說，在英國「很可能」會出現「個別」新型冠狀病毒確診病例。但他們也表示，有信心認為英國衛生健康服務部門能夠保護公眾並提供高水平的醫療服務。

圖片版權 Getty

英國政府最初估計將有150名英國人乘坐飛機離開武漢。從武漢起飛的航班上有一個由英國國防部派出的醫療隊陪同。

威勒爾西部議員瑪格麗特·格林伍德說，英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）告訴她，英國政府認為從武漢飛回的任何乘客都不會攜帶新型冠狀病毒。

但唐寧街發言人說，他們將被「隔離」14天，並得到「所有必要的醫療護理」。

航班起飛時間延誤了約三個小時，以使盡可能多的英國和歐盟公民抵達機場。由於新型冠狀病毒疫情持續，從1月23日上午10點開始，武漢所有的巴士、火車、地鐵和船，都全部停運，沒有公共交通工具可以離開該城市。飛機航班也被暫停。