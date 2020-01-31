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格林尼治標凖時1月31日23點，英國正式脫離歐盟。

將近半個世紀與歐盟（及其前身）的牽手、歷時三年半的政治與民意糾葛，錯綜複雜、起伏跌宕的脫歐大戲終於落幕。

英國脫歐堪稱她近代史上最為深刻的一次憲政、法律變革，也是冷戰後歐洲經歷的最為重大的地緣政治變動。

此時此刻的英國，既有歡呼雀躍、也有唏噓慨嘆，凸顯脫歐問題在引發的民意分裂。

作為歐盟歷史上第一個「退局」的成員國，英國從此踏上的是一條前人從未走過的路。

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「新時代的黎明破曉」

英國首相約翰遜發表錄音講話，展示樂觀、前瞻。

借用他的政治偶像、英國二戰時期的首相丘吉爾的一句話，約翰遜形容脫歐「不是結束、而是起點。」

約翰遜還稱，脫歐是一個「國家新生、變革」、「新時代黎明破曉」的時刻，「大幕開啟、新戲即將上演」。

不過約翰遜似乎也提醒國人，脫歐之後面對的或許並非一片坦途。但是，「不管前方之路有怎樣的坎坷，我們一定會成功。」

2016年公投，約翰遜是脫歐派的領軍人。

當晚，約翰遜在首相府唐寧街10號舉行招待會，嘉賓包括內閣大臣、顧問、參與脫歐談判的官員以及2016年公投脫歐派的支持者。

招待會的菜單看似充滿英國「名牌、國粹」。首相府發言人透露，嘉賓喝的是英國生產的氣泡酒，吃的點心包括吐司羊排、什羅普郡藍奶酪、約克郡布丁、烤雞串等。

圖片版權 Getty Images Image caption 脫歐日，支持留在歐洲的人也走上街頭，表述心情

「為了一個共同的目標團結起來」

首相府外，燈光時鐘倒計時顯示走向脫歐的分分秒秒，象徵英國國旗的紅白藍三色彩燈照亮政府重要部門聚集的「白廳」。

通往白金漢宮的林蔭路兩側掛滿了「聯合傑克」。

當天下午開始，議會廣場已經開始有脫歐支持者集結聚會，慶祝這一重要時刻。

不過，持續三年的脫歐在英國社會引發嚴重分裂，脫歐之日自然沒有少了抗議聲音。又有多少「留歐派」今天選擇留在家中「療傷」、體會別有一番滋味在心頭？

聖公會領袖坎特伯雷大主教今早在BBC廣播四台節目中呼籲，」不管分歧多大」、英國人「必須為了一個共同的目標團結起來『。

圖片版權 Getty Images Image caption 布魯塞爾中心廣場，紅藍白三色燈光紀念英國脫歐日

圖片版權 Reuters Image caption 歐洲理事會撤除英國國旗只用了不到一分鐘

「分手一刻才知愛之深切」

另一端的布魯塞爾，歐盟各機構今天陸續摘下英國國旗，其中一面據信將送入博物館收藏。

此前，歐盟委員會主席馮德萊恩感謝英國人民「為歐盟強大做出的貢獻」，並形容脫歐是一個「老朋友、新開始的故事」。

之前，她還引用英國著名詩人艾略特（George Elliot）的詩句說，」分別一刻才知愛之深切「，惋惜之意溢於言表。

德國總理默克爾也對英國脫歐表示遺憾。她今天發表播客說，脫歐給「德國和歐盟留下一道深深的傷口」，「德國希望和英國保持緊密的伙伴關係和友誼，因為共同的價值觀將我們團結在一起。」

2月1日起，英國進入為期11個月的脫歐過渡期。

歐盟高層其他官員已經紛紛表態，稱接下來的談判將是」公平「的，但歐盟和英國雙方都將盡最大努力爭取自己的利益。

Image caption 2016年6月23日公投，BBC大廈凌晨3：30公布結果，脫歐派得票過半

一條前人從未走過的路

過渡期內，英國並不會感受到太多變化。但是今後呢？

脫歐將對英國經濟帶來怎樣的衝擊？今後英國在國際舞台又將怎樣定位？離開了歐洲，她如何平衡與超級大國包括美國和中國的關係呢？

英鎊？蘇格蘭？北愛爾蘭？未知數太多，不定因素也太多。預測難度相當大。畢竟，英國是第一個脫離歐盟的國家，沒有先例可供參考。

BBC政治主編昆斯伯格形容，脫歐「已經改變了一切」。因為，從今天開始，英國將走上一條截然不同的道路，「我們將從沿用四十年的政治、法律架構中抽身，不能低估這一步有多大。」

昆斯伯格說，今後幾十年，歷史學家很有可能會爭辯，英國這一步是走對了還是走錯了。但是眼下，脫歐已經成為事實，

「或許，這一刻我們都應該記住，你獨自一人在投票站裏在方格上畫的那個叉，完全可能、而且已經改變了我們國家今後要走的路。」