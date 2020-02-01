武漢肺炎：英國確診病人為約克大學中國學生

圖片版權 Getty Images Image caption 英國就如何防止新病毒蔓延正在與世界衛生組織開展合作。

英國確診的兩例新型冠狀病毒感染者的其中一人是約克大學的一名學生。

英國境內發現的第一起新型冠狀病毒感染病例的兩名確診患者來自同一家庭。

英國約克大學的一名發言人稱，病毒在大學校園的傳染性不大。

他還表示，根據英格蘭公共衛生部門（PHE）的信息顯示，該名學生在出現症狀期間並未在校園與任何人有接觸。

當然，該名發言人表示有關詳情還在進一步調查中。

他還說，當前最迫切需要關注的是該名學生的家人、學校的員工、學生以及來訪者的健康。

與此同時，PHE表示，他們仍在繼續追蹤那些跟這兩位中國籍患者有密切接觸的人員，而且取得了良好的進展。

密切接觸指的是任何人與帶病毒者在兩米之內，並且停留15分鐘以上的接觸。

據信，就醫前他們住在約克市中心一家叫Staycity的賓館。

他們目前正在英格蘭北部的紐卡斯爾（Newcastle）的專科中心接受治療。

同時，根據中國國家衛生健康委員會官方網站的最新數據（截至當地時間1月31日24時），目前中國新型冠狀病毒累計死亡病例259例，確診病例接近1.2萬例，其中，重症病例將近2000例。

此外，還有近2萬疑似病例。

同時，除中國以外，也有22個國家確診了共100多個病例。

英國「已經做好充分凖備」

英國首席醫學官克里斯·惠蒂教授說：「國家醫療服務系統已做好充分凖備，並有管控傳染病的經驗，我們正在迅速開展工作以查出患者與患者是任何接觸的，以防止進一步傳播。」

他還表示，「我們一直在為應對英國出現新型冠狀病毒病例做凖備，並採取了強有力的控制病毒傳染的措施，以便做出迅速反應。」

惠蒂教授說，隨著中國疫情的蔓延，英國正在與世界衛生組織以及國際社會開展密切合作，以「確保我們為各種可能出現的情況做好凖備」。

他還說，目前已經開始著手追蹤和兩名患者有過密切接觸的所有人，以便進一步監測。

英格蘭公共衛生部門表示，有過密切接觸的人將收到警示、建議以及如果發病的緊急聯絡方式，但不會被隔離。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒會對肺部造成嚴重傷害。

分析：「追蹤接觸者迫在眉睫」

BBC健康與科技事務記者加拉格爾（James Gallagher）

今天宣佈的最新消息並不令人吃驚：英國已經在凖備這一時刻的到來。

應對措施包括兩個層面。

首先，治療確診患者，預防病毒擴散。

這一點，英國醫療保健系統的專科中心擁有豐富經驗，其中包括2014年西非埃博拉疫情期間收治感染患者。

第二個「偵探」任務更加艱巨：追蹤確診患者可能已經把病毒傳染給哪些人。

日前德國醫生確認，曾有患者在出現症狀之前感染他人。

有效的「追蹤接觸者」才能控制病毒擴散。

我們對目前英國確診病例掌握的信息仍然有限，但是英國的情況和中國截然不同。在中國，確診病例已經逼近一萬，當局仍在努力控制疫情擴散。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢街頭身穿著防護服的工作人員

世衛組織宣佈緊急狀態

世界衛生組織（WHO）緊急委員會周四（1月30日）召開會議，宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

武漢肺炎疫情在中國肆虐。世衛組織公布全球衛生緊急狀態後不久，美國把對中國旅遊警示上調到最高級別，呼籲美國人不要前往中國旅遊。

在新型冠狀病毒疫情爆發後被困中國武漢的83名英國人和27名外國公民正乘坐航班飛往英國。

英國外交部表示，航班專門安排了醫護人員，這架飛機將於格林尼治標凖時間周五（1月31日）13時抵達英國牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。

隨後，英國乘客將被安頓在威勒爾區（Wirral）的阿羅公園醫院（ Arrowe Park Hospital ）隔離兩個星期。在隔離期間，他們將接受定期體檢，14天後身體無恙的英國僑民就可以回家。

英國衛生部說，最新發現的兩個新冠狀病毒感染病例並不在威勒爾區。