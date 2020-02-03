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2020年2月，英國已經正式退出歐盟（EU），不再是成員國，可以自由地在世界範圍內進行自由貿易談判並簽署自貿協定。

在未來幾個月中，確保英國與歐盟以及逐步與其他主要貿易伙伴簽署自由貿易協議將是重中之重。但是什麼是自由貿易協議，英國為何需要它們？

什麼是貿易協議？

貿易協議旨在增加國家之間的貿易，通常是貨物貿易，但有時也是服務貿易。

使各國之間的交易更便宜些是做到這一目的的一種方法。自由貿易協定通常會降低或取消關稅，即某些產品跨境運輸所繳納的費用。

貿易協定還旨在取消配額，即對可交易商品數量的限制。

如果不同的國家或地區採用相同的規則（例如電器插頭中的電線顏色），貿易也可以變得更加簡單快捷。不同國家或地區的規則越類似，檢查進出口貨物以確保符合有關國家地區要求標凖的可能性就越小。

那麼為什麼還要有關稅和配額呢？

儘管自由貿易協定旨在促進貿易，但進口太多的廉價商品可能威脅到本國的製造商。

因此，例如為了保護本地汽車製造商，一個國家可以對來自世界其他地區製造的車輛徵收關稅。

為什麼英國需要與歐盟達成貿易協議？

在英國脫歐過渡期於2020年12月31日結束後，英國將需要與歐盟達成一項協議，以防止雙方實施新的關稅或其他貿易壁壘。

在過渡期內，英國仍將是歐盟貿易協定的一部分，包括單一市場和關稅同盟。這意味著雙方將不會實施任何貿易關稅，配額或檢查措施。

設過渡期的重點，是在雙方就貿易協議進行談判時給雙方提供緩衝的空間，並給企業騰出時間做凖備。

如果與歐盟或其他國家與地區達成任何貿易協議，則要等到英國脫歐過渡期結束後，它們才能正式開始。

加拿大與歐盟的貿易協議模式

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相約翰遜表示，贊成在加拿大目前與歐盟達成的協議基礎上達成一種英歐貿易協定。

英國首相約翰遜表示，贊成在加拿大目前與歐盟達成的協議基礎上達成一種英歐貿易協定。

目前歐盟和加拿大儘管有一些額外的檢查（例如海關和增值稅），但已取消了對大多數加拿大商品（例如機器零件）的關稅。

像銀行這樣的服務業則受到更多限制。

金融部門對英國經濟非常重要。因此在這一領域達成協議將是英國和歐盟談判的優先事項。

談判英歐貿易協定難嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相約翰遜明確表示，即使無法與歐盟達成理想協議，英國亦將繼續繁榮。

雙方都不希望實施關稅和配額，因此貿易協議的這一部分可能很簡單，直接了當。

但是要在規則和法規上達成一致可能要困難得多。

英國和歐盟以完全相同的規則開始談判，從允許公司自政府獲得財務幫助，到葡萄酒貼標的方式。

如果英國放棄這些規則中的某些規則，則可能使其更容易達成與其他國家（例如美國）的貿易協定。

在另一方面，歐盟希望與英國保持緊密聯繫和協調一致，以防止英國公司獲得競爭優勢。

但是，即使達成詳細貿易協議，也不會消除所有的檢查。這是因為歐盟要求檢查非歐盟國家/地區的某些商品（例如食品），無論它們是否嚴格遵守了歐盟法規。

時間也是一個問題。過渡期將於12月31日結束，正式的貿易談判可能要到3月初才開始。這是因為歐盟首先需要在其27個成員國之間商定其談判目標。

如果英歐貿易談判失敗怎麼辦？

如果談判者未能及時達成協議，那麼英國將面臨根據世界貿易組織（WTO）制定的基本規則與歐盟進行貿易的前景。

如果英國必須根據WTO規則進行貿易，則關稅將適用於英國企業向歐盟發送的大多數商品。英國公司擔心的是，這將使他們的商品變得更昂貴，並且在歐洲更難出售。

以WTO條款進行貿易也將意味著對貨物進行全面邊境檢查，這可能會導致多佛等港口的交通瓶頸阻塞。

而且英國服務業將失去其進入歐盟單一市場的保證。

這將影響廣泛，從銀行家和律師，到音樂家和廚師等所有人。

根據2018年統計數據，英國49%的貿易來自歐盟。11%來自與歐盟有貿易協議的國家和地區。

40%來源於世界其它地區。

在這裏，日本和新加坡被列入"世界其他地區"，因為它們與歐盟貿易協議2018年並未生效。

到目前為止，英國單獨完成簽署哪些貿易協議？

英國雖然是歐盟成員國，卻自動成為歐盟與70多個國家/地區達成的約40項貿易協議的一部分。

在英國脫歐前夕，英國被允許複製這些協議。

到目前為止，英國已成功完成簽署了20項「連續性」協議，涉及50個國家或地區， 包括：

科索沃（2018年貿易額800萬英鎊）

約旦（2018年貿易額4.48億英鎊）

摩洛哥（2018年貿易額達25億英鎊）

格魯吉亞（2018年貿易額1.23億英鎊）

南部非洲國家（2018年貿易價值102億英鎊）

突尼斯（2018年貿易價值5.42億英鎊）

黎巴嫩（2018年貿易額7.62億英鎊）

韓國（2018年貿易額148億英鎊）

中美洲（2018年貿易額達11億英鎊）

安第斯山脈（中美洲自由貿易區）國家（2018年貿易額達34億英鎊）

挪威和冰島（2018年的貿易額達到306億英鎊）

加勒比海地區國家（2018年貿易額達37億英鎊）

太平洋群島地區（2018年貿易額達1.63億英鎊）

列支敦士登 （數據不詳）

以色列（2018年貿易額達42億英鎊）

巴勒斯坦權力機構（2018年貿易額為4100萬英鎊）

瑞士（2018年貿易額324億英鎊）

法羅群島（2018年貿易總額為2.52億英鎊）

東部和南部非洲（2018年貿易額達到20億英鎊）

智利（2018年貿易額20億英鎊）

這些貿易交易價值多少？

2018年，英國貿易（商品和服務）總價值為1.3萬億。這些貿易中約有11％來自和歐盟有貿易協定的國家。

英國已達成的20項貿易協定僅佔英國總貿易額的8％。

根據2018年的貿易數據，這意味著英國到目前為止已完成了與歐盟有關的四分之三的貿易協議。