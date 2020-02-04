氣候變化：英國禁售柴油和汽油車將提前實施

圖片版權 Getty Images Image caption Boris Johnson launched a "year of climate action" with help from Sir David Attenborough

英國政府為加強應對氣候變化措施，將禁止在英國銷售新的汽油，柴油或混合動力汽車的禁令從2040年提前至2035年實施。

專家表示，如果英國要達到到2050年幾乎實現零碳排放的目標，那麼2040年再禁止柴油汽油車將為時已晚。

英國首相約翰遜在宣佈英國將於11月份舉行的聯合國氣候峰會的活動的發佈會上，宣佈了這項最新政策。

他說，這次峰會是進一步加強保護地球的一次機會。

他說，2020年將是地球的「決定性的氣候行動年」。

這次峰會名為COP26，將在蘇格蘭的格拉斯哥舉行。這是聯合國領導的年度會議，旨在評估各國應對氣候變化的進展。

約翰遜首相則在倫敦舉行的啟動儀式上說，如果可能的話，新汽油和柴油汽車的禁令甚至可能早於2035年實現。

最初於2017年7月英國宣佈將禁止出售柴油汽油車的計劃，現在將混合動力汽車也包括在內。

禁令生效後，人們將只能購買電動或氫能汽車和小貨車。

由於專家警告說，在2050年徹底禁止柴油和汽油車上路行駛後，原定的2040年禁售的目標仍將會讓這些舊式傳統汽車留在道路上行駛，因此政府對計劃做出調整。有關調整將對公眾進行公示協商。

英國著名的自然歷史學家和媒體人士大衛·阿滕堡爵士（David Attenborough）也參加了這次在倫敦科學博物館舉行的發佈活動。他表示，他很期待COP26峰會，並認為英國政府發起氣候行動年是"令人感到鼓舞"。

他說：「我們越拖延……形勢將變得越糟。」

政府的上述計劃是在COP26峰會前組委會主席克萊爾·奧尼爾女士上周被解職時寫的。這封信指責約翰遜未能支持她的工作。

奧尼爾女士指責約翰遜未能兌現以人力和資金來支持她的工作的承諾。

首相的發言人說，首相府對此不予置評，但感謝奧尼爾女士為峰會所做的工作。

該發言人表示，接替奧尼爾女士的將是一個部長級別的人選，詳細信息將在「適當的時候」公布。

圖片版權 REUTERS/Antonio Bronic Image caption 環保組織在倫敦自然博物館外舉行抗議。

環保非政府組織「地球之友」的人士讚揚英國政府將柴油汽油車禁令提前是「正確的舉措」，但也表示如果再提前5年會更好。

英國機動車協會（AA）的總裁埃德蒙·金說：「駕駛員支持採取措施淨化空氣質量並減少CO2排放，但這些長期目標極具挑戰性。」

英國機動車製造商和貿易商協會（SMMT）的總裁批評政府「隨便移動目標」。他說，政府的計劃也必須保護行業和就業機會，並確保不損害目前低排放車輛的銷售。