圖片版權 PA Media Image caption 英國首相鮑里斯·約翰遜的父親斯坦利·約翰遜

英國首相鮑里斯·約翰遜在新型冠狀病毒疫情爆發後沒有向中國領導人發出個人信息以表支持，對此中國官員表示「關注」。

這是英國首相鮑里斯·約翰遜的父親斯坦利·約翰遜的一封電子郵件透露的內容。

英國首相鮑里斯·約翰遜的父親斯坦利·約翰遜會晤了中國大使劉曉明後，通過電子郵件將這一「關注」傳達給了英國的官員，但不小心地抄送給了英國廣播公司（BBC）。

中國大使劉曉明告訴斯坦利，首相尚未直接與中國方面聯繫。

但英國政府的一名發言人說，自疫情爆發以來，英國政府一直與中國當局保持密切聯繫。

來自政府方面的消息人士還強調，斯坦利·約翰遜的所為並不是應英國政府的要求，也不代表英國政府。

斯坦利·約翰遜周二（2月4日）與劉曉明會晤了90分鐘。

長期致力於推廣呼籲環境保護的約翰遜被邀請到中國大使館討論有關氣候變化主題的峰會。峰會將分別於今年秋天在中國和英國舉行。

會晤結束後不久，首相的父親使用他的個人電子郵箱與英國環境大臣戈德史密斯勳爵和其他英國官員分享了有關會談的情況。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AmbLiuXiaoMing Thank you Mr. Stanley Johnson for expressing your sympathy and support to the Chinese people who are fighting the novel coronavirus. With the support of British friends, we have the confidence and capability to beat the virus! pic.twitter.com/lMz7nOAmoj — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) 2020年2月5日

他在電子郵件中寫道：「就冠狀病毒爆發的問題，劉先生明確表示，首相與中國國家元首或政府首腦之間尚未通過個人信息或電話直接接觸。很顯然他對此很關注。」

在發現電子郵件抄送錯人之後，斯坦利·約翰遜解釋說，他要發送電郵的女士與一位在BBC的人同名同姓，所以沒有意識到發錯。

「非常有益」

斯坦利·約翰遜還透露，他提出讓兒子今年10月份訪問中國參加在昆明舉行的國際生物多樣性大會COP15的可能性。

環境大臣戈德史密斯勳爵隨後用他的個人電子郵件寫了一個回復：「非常感謝斯坦利。這非常有益。」

在有關電子郵件來往中，似乎沒有人注意BBC也在抄送地址中，直到有人向他們提出這個問題。

劉大使後來在推特上分享了他和斯坦利·約翰遜會晤的照片，並說他們就COP15會議和在格拉斯哥舉行的和COP26氣候變化會議舉行會晤，並交換了意見。

他補充說：「這兩次會議是促進環境保護和氣候變化國際合作的絶佳機會。」

中國爆發的新型冠狀病毒，已經蔓延到包括英國在內的世界上20多個國家。世界衛生組織表示，疫情仍然不足以定性為全球流行病。

不過英國政府已經建議在中國的英國公民盡快離開，盡可能減少受感染的可能性。

中國駐英國大使劉曉明在倫敦舉行的一次記者會上警告外界不必「驚慌」，「反應過度」。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在病毒爆發的武漢及全湖北省採取嚴格措施，希望控制病毒的蔓延。

劉曉明說，「我們建議英國方面接受世界衛生組織的忠告。英國政府對中國所採取措施的有效性表示肯定。他們還告訴我們將按照世衛組織的建議辦事。」

他說，中國和英國政府之間的「溝通渠道仍然非常開放」。

英國政府發言人說」：「自疫情爆發以來，政府一直與中國當局保持著密切聯繫。」

發言人補充說，英國外交大臣和國家安全顧問在過去一周中已與中國方面對應的官員進行了交談。

他說：「英國提供了一些醫療用品，以幫助中國應對目前疫情。在我們的共同努力下，協助了英國國民及其家屬從武漢返回英國。」