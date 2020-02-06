圖片版權 Shutterstock Image caption 目前，新型冠狀病毒已經蔓延到20多個國家和地區。

英國首席醫學官宣佈，英國有第三人的新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，感染者來自中國大陸以外地區。

據悉，這名患者在亞洲其他地區感染了該病毒，是在英國南部沿海城市布萊頓（Brighton）被確診。

英國首席醫學官克里斯·惠蒂教授（Chris Whitty）周四（6日）表示 ，英國第三名患者已經被送往國民保健系統（NHS）專科醫院接受治療。

惠蒂教授說，NHS應對這樣的病例「已經做好充分的凖備」，他說，「我們正在迅速開展工作，以查明任何與患者接觸過的人士。」

他說，醫生正在對最近在一系列亞洲國家旅行的疑似感染者進行新型冠狀病毒檢測，隨後將進行說明。

但是衛生部沒有透露患者接受治療地點。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒會對肺部造成嚴重傷害。

同時，中國駐英國大使警告說，外界不應對這種病毒產生「恐慌」和「過度反應」。

武漢肺炎疫情繼續蔓延，局勢不容樂觀。目前全世界確診感染人數為28265例，死亡病例565例。中國大陸以外有2個死亡病例，一個在香港，另一個在菲律賓。

英國薩塞克斯大學位於布萊頓郊區，校方在一份聲明中表示，新感染者不是該校學生或僱員。

英國最初兩名感染者來自同一家庭，均為中國公民，目前在英格蘭北部的紐卡斯爾（ Newcastle ）的維多利亞皇家醫院傳染病中心接受治療。

這兩名患者，一人是約克大學學生，另一人是其親戚，在約克的一家旅館生病後測試出新型冠狀病毒呈陽性。

新聞分析

BBC健康與科技事務記者加拉格爾（James Gallagher）

最新病毒感染病例並不令人感到意外，也不應引起恐慌，敲響警鐘。

只要中國的疫情繼續蔓延，就存在人們在其他國家（包括英國）旅行出現感染症狀的風險。

但是，英國與中國的形勢完全不同。

首先是疫情嚴重程度。目前，英國只有3宗確診病例，而中國有28000確診病例。

英國已經為此類病例做好凖備——感染者已經被隔離，並開始追蹤任何與患者有密切接觸的人。

需要指出的是，最新患者不是被約克的患者感染的病毒，而是在國外被感染。

目前，中國正在全力以赴控制疫情進一步蔓延。

眼下最大的問題不是英國是否可以應對這三個確診感染病例，而是中國是否能夠控制疫情蔓延。

中國爆發的新型冠狀病毒，已經蔓延到包括英國在內的世界上20多個國家。世界衛生組織表示，疫情仍然不足以定性為全球流行病。

不過英國政府已經建議在中國的英國公民盡快離開，盡可能減少受感染的可能性。

中國駐英國大使劉曉明在倫敦舉行的一次記者會上警告外界不必"驚慌"，"反應過度"。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在病毒爆發的武漢及全湖北省採取嚴格措施，希望控制病毒的蔓延。

劉曉明說，「我們建議英國方面接受世界衛生組織的忠告。英國政府對中國所採取措施的有效性表示肯定。他們還告訴我們將按照世衛組織的建議辦事。」

他說，中國和英國政府之間的「溝通渠道仍然非常開放」。

英國政府發言人說」：「自疫情爆發以來，政府一直與中國當局保持著密切聯繫。」

發言人補充說，英國外交大臣和國家安全顧問在過去一周中已與中國方面對應的官員進行了交談。

他說：「英國提供了一些醫療用品，以幫助中國應對目前疫情。在我們的共同努力下，協助了英國國民及其家屬從武漢返回英國。」