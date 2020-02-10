圖片版權 Getty Images Image caption 周日（2月9日）從武漢撤出的歐洲僑民抵達英國後，被護送去隔離中心。

英國政府周一（2月10日）宣佈，發源自武漢的新型冠狀病毒疫情對公眾健康造成「嚴重和緊迫」的威脅。

自中國疫情爆發以來，英國衛生部門曾將威脅程度從「很低」調高至「低」。而宣佈疫情「嚴重和緊迫」威脅公眾健康，將賦予公共衛生部門新的權限，可以強制隔離受感染者。

目前，英國境內已經確診了4個感染病例。其中兩人為中國公民，第3人在新加坡感染後回到英國，第4人因他感染。

英國衛生大臣邁特·漢考克（Matt Hancock）周一發佈的聲明表示，英國已經指定一所醫院和一個會展中心為專門的隔離地點。

英國衛生部發言人表示：「我們正在加強監管條例。這一措施將方便公共健康專業人士維護全國公眾的安全。」

周日，《星期日泰晤士報》援引一位專家說，英國可能將面臨比埃博拉更嚴重的疫情。

英格蘭首席醫療官克里斯·惠蒂教授在周日的一份聲明中說，最新的英國患者已被轉移到倫敦北部皇家自由醫院的NHS專科中心治療。

他說，現正採取積極的控制感染措施，防止病毒進一步擴散的可能性。

他表示，英國全面醫療健康機構NHS 已經做好非常充分的凖備，以管控有關病例並治療病人。同時正在迅速確認病人與他人的任何接觸史。

他說，這位患者在送醫前也遵循 NHS 的建議，進行了自我隔離，而不是去醫院急診部門。

周日英國從武漢撤僑的航班抵達皇家空軍布雷茲諾頓機場，機上載有200多名英國和外國公民。

英國外交部表示，此次航班是英國政府從武漢起飛的第二次也是最後一次包機。

乘客包括105名英國人及其家屬以及95名歐洲人。機上共有13名工作人員和醫務人員。撤離者被8輛大巴送往米爾頓凱恩斯的肯茨希爾會議中心和酒店，接受14天的隔離觀察。