圖片版權 Siemens/ PA Image caption 英國高鐵二期（HS2）設計概念示意圖

與中國已建成的數萬公里全國高鐵網相比，英國第二條全長僅530公里的高鐵二期（HS2）項目，開工三年多仍步履蹣跚，超支嚴重。

2月11日，首相約翰遜（莊漢生）雖然最終力排眾議，號召脫歐後的英國開啟一場「交通革命」，決定備受爭議的高鐵二期面對再多困難也要繼續施工，但項目最終是否能完工，仍有多方質疑。

Image caption 英國高鐵二期線路圖：南起倫敦，接通伯明翰；西北分支連接克魯、曼徹斯特和維根；東北線至利茲 （英國交通部供圖）

原計劃以巨大Y字形南北縱貫英格蘭四大經濟重鎮倫敦、伯明翰、曼徹斯特和利茲的英國高鐵二期，自2017年預算案通過議會核准至今已近三年。這個被英國政府稱為「二戰以來（英國）最大基礎建設工程」的項目，由於經費缺口巨大而被打上巨大問號。

首相約翰遜面對不斷攀升的預算，決策前可謂進退兩難。高鐵二期設計局最初送交議會審核的報價是560億英鎊（72.4億美元）；如今，據BBC最新掌握的內部訊息顯示，預算造價已近翻番至1070億英鎊（1384億美元）。

即使對新近脫歐，凖備大力投資基建的約翰遜政府來說，這種成本加倍的事也多少會增添幾分擔憂。

BBC記者經過調查，藉此機會解釋造成英國高鐵二期預算飆升的六大原因。

圖片版權 HS2 Image caption 伯明翰高鐵二期車站示意圖

1) 高鐵需要高速列車

高鐵二期原設計藍圖理念是，通過列車提速，鐵路網可每小時運營更多班次，平均比世界其他地方高鐵網同比多18班次。

因此，高鐵二期沿線設計的站台數量、調控系統、信號系統，以及一切配套系統均配合這一理念配置。

高鐵二期的最高列車設計運行時速為360公里，超過歐洲其他國家的高鐵系統，僅僅比中國水凖略慢一點。特別是在倫敦到伯明翰的一段，設計時速甚至可高達400公里。

圖片版權 HS2

為保證速度、強度和耐久性，設計藍圖要求高鐵二期全程灌注鋼筋混凝土地基，造價大大超出傳統的鐵路地基。

2) 風險和不定因素

籌劃此類巨型基建項目，專家們應盡可能依照已知參數分階段計算可能所需工時和造價。當下高鐵二期面對的最大批評意見是，從最初設計就沒有充分考慮到各類風險和不定因素。

一些已離任的高鐵二期項目前主管就已公開批評管理層最初報價時人為壓低成本，使得高鐵二期最初的性效比顯得更誘人。

如今成本飆升的一大原因就是倫敦至伯明翰一段地質勘探新結果顯示，現有沿線地質根本無法支持原設計中所需要的地基強度標凖。也就是說，除非大幅追加投資，否則很難達到高鐵需求。

更有甚者，伯明翰至曼徹斯特以及伯明翰至利茲段的地質勘探迄今尚未完成；這也給高鐵二期的成本造價添加了更多不確定因素。

圖片版權 PA Media Image caption 倫敦市區的高鐵二期某處隧道工地入口

3) 拆遷費昂貴

高鐵二期對現有設計路線貫穿了英格蘭人口最密集的幾大城市市區，特別是從倫敦市中心向西北郊行使的一段，必須要打造昂貴的橫貫倫敦城市中心地下的巨型隧道，才能避免市區地面天價的現有居民拆遷費。

由於近年來英國房地產價格大幅爬升，使得原計劃中的拆遷預算已與現實差距太大。

同時，BBC調查發現，部分需要拆遷的地區，原預算竟然都忽略，甚至根本忘記計算收購價。據悉，高鐵二期近期內完成了一些更詳細的沿線勘查和計算，因此最初預算的嚴重低估顯現無遺。

圖片版權 HS2

4) 移改河道

如果說在倫敦市區地下挖隧道還不算讓人頭疼的話，倫敦至伯明翰路段還要盡量避免現存工業區和大規模新建民居施工地點。

有些地點甚至需要移改河道：比如M42高速公路接近索利胡爾（Solihull）地段就必須拆掉現有橋樑，改河道，再重建新橋。在500多公里的全線，此類例子還不止一個。

英國是個人口密度大，地域狹長，多丘陵，多河流的島國，與法國、德國、西班牙那樣擁有廣袤平原的歐洲大陸國家比起來，建高鐵的難度和成本要高很多。

5) 上天入地

提到上天入地，很多人可能一開始不太明白。

其實就是說，為保護沿途田園風貌，盡量減少高鐵線路對沿途傳統自然景觀的破壞，路線設計從最初就有很多穿越山谷的高架橋和鑽入地表的渠道和隧道。

最深隧道在地下90米，長數十公里。高架橋總長近20公里，最長一座約3.2公里。

6) 超支不斷

除上述各種原因外，自初期工程開始，幾乎沒有一項工程能按期按預算完工。也就是說幾乎項項超支。

英國國家審計署（NAO）的調查結論是，高鐵二期預算中的所謂各種"節省"項目，幾乎沒有哪項可以達到預期目標。

據報，英國首相約翰遜已經著手全面改組高鐵二期工程公司的管理層，並希望重組之後的新管理層能夠亡羊補牢，從設計到施工工期和成本等各方面，都開始有實際掌控。