Image caption 英國商人史蒂夫·沃爾什（Steve Walsh）堪稱「超級傳播者」，至今有11人的感染與他有關。

英國商人史蒂夫·沃爾什（Steve Walsh）在新加坡感染病毒後，經法國返回英國，將病毒傳給了至少11個有接觸的人。

他是英國境內確診的第一個被感染的英國人。在他之前，有兩名中國公民確診，他們是從武漢感染後來到英國。

周二（2月11日），仍在倫敦聖托馬斯醫院隔離的沃爾什公開發表聲明，對所有被感染者表示慰問。並表示自己已經「完全康復」。

他說自己的家人也已經被要求隔離「以防萬一」。

53歲的沃爾什，今年1月20-22日到新加坡參加一個銷售大會，沒料到自己感染上了新冠病毒。

會議結束後他到法國阿爾卑斯山的一個滑雪度假村，然後返回英國。他在2月6日被確診。

目前，英國出現的5個確診病例，法國的5個病例以及在西班牙馬洛卡（Majorca）島的1例，都與他有直接關聯。

沃爾什在聲明中透露，他在知道自己曾與一個受感染者有過接觸後，聯繫了家庭醫生、撥打了英國全民醫療系統（NHS）的熱線電話111，並聯繫了英格蘭公共衛生部門。

他說：「我收到建議到醫院的一個單獨病房隔離，儘管我沒有任何症狀，之後就按照要求自行在家隔離。」

「當最後確診之後，我被送到了醫院的隔離病區，一直到現在。為了謹慎起見，我全家都被要求隔離。」

加緊抗疫

英國政府周一（2月10日）宣佈，發源自武漢的新型冠狀病毒疫情對公眾健康造成「嚴重和緊迫」的威脅。

自中國疫情爆發以來，英國衛生部門曾將威脅程度從「很低」調高至「低」和目前的「中等」水平。

而宣佈疫情「嚴重和緊迫」威脅公眾健康，將賦予公共衛生部門新的權限，可以強制隔離受感染者。

英國衛生大臣邁特·漢考克（Matt Hancock）周一發佈的聲明表示，英國已經指定一所醫院和一個會展中心為專門的隔離地點。

英國衛生部發言人表示：「我們正在加強監管條例。這一措施將方便公共健康專業人士維護全國公眾的安全。」

專家警告

周日，《星期日泰晤士報》援引一位專家說，英國可能將面臨比埃博拉更嚴重的疫情。

英格蘭首席醫療官克里斯·惠蒂教授在周日的一份聲明中說，最新的英國患者已被轉移到倫敦北部皇家自由醫院的NHS專科中心治療。

他說，現正採取積極的控制感染措施，防止病毒進一步擴散的可能性。

他表示，英國全面醫療健康機構NHS 已經做好非常充分的凖備，以管控有關病例並治療病人。同時正在迅速確認病人與他人的任何接觸史。

他說，這位患者在送醫前也遵循 NHS 的建議，進行了自我隔離，而不是去醫院急診部門。

周日英國從武漢撤僑的航班抵達皇家空軍布雷茲諾頓機場，機上載有200多名英國和外國公民。

英國外交部表示，此次航班是英國政府從武漢起飛的第二次也是最後一次包機。

乘客包括105名英國人及其家屬以及95名歐洲人。機上共有13名工作人員和醫務人員。撤離者被8輛大巴送往米爾頓凱恩斯的肯茨希爾會議中心和酒店，接受14天的隔離觀察。

目前，全球共有超過4萬人確診感染了新冠病毒，其中絶大部分在中國。目前中國大陸因病毒感染死亡的人數超過900人，但是每天新感染病例數量已經呈穩定狀態。