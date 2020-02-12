英國查控疫情 專家預測新冠病毒感染死亡率

圖片版權 PA Wire Image caption 英國布萊頓（Brighton）的一家診所2月10日關閉徹底消毒。

英國倫敦帝國理工大學的MRC全球傳染病分析中心就COVID-19（新冠病毒）死亡率公布最新統計預測。

該中心2月11日發佈的報告表示，根據現有數據估算，受病毒感染者的死亡率為1%。

報告指出，任何疫情嚴重程度的關鍵指標之一是死亡率。不過報告承認，量化死亡率「相當困難」。

「通過監查確定感染案例，通常是在病人求醫過程中完成。根據某個醫療系統所處的病人求醫需求，以及測試病例的能力，在疫情暴發時，上報的確診病例數量一般只能反映某個社區真實感染人數的一部分。」

「另外，類似COVID-19這一類影響呼吸系統的病毒，從感染到最後得出醫學結果，再為外界所知並上報的時間可能長達幾個星期。」

這一報告是研究人員「使用統計模式，結合中國大陸內部、旅客以及從中國撤出所有公民的死亡和康復數據得出的。」

倫敦帝國理工大學傳染病問題專家尼爾·弗格森（Neil Furguson）接受BBC採訪時表示，他認為新感染病例仍有可能繼續上升。

他說，「我認為我們現在還在全球大爆發的早期階段。」

弗格森教授指出，「蔓延到英國的病毒確診數字，可能只有三分之一被發現。」

早在今年1月，倫敦帝國理工大學的MRC全球傳染病分析中心就曾預測，中國感染病毒的人數應該遠遠超過官方數字。當中國宣佈只有41宗確診病例時，該中心的統計推算數字「接近1700宗確診病例」。

目前，中國公布的死亡人數已經超過1000人，另外有4萬多人確診感染。

倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis），為包括英國政府和世界衛生組織在內的機構提供諮詢。

英國防疫

Image caption 英國商人史蒂夫·沃爾什（Steve Walsh）堪稱"超級傳播者"，至今有11人的感染與他有關。

英國境內目前確診的8例COVID-19病毒感染者中，有兩名是醫生。據BBC了解，他們診治過的病人已經找到了其中12個，其餘人仍在繼續尋找確認過程中。

目前，這兩名醫生正在隔離中，英國衛生部門正在尋找所有與他們有過接觸的人。

這兩名醫生在被確診之前，曾經在4個地方行醫：一個養老院、一個醫院急診部和兩個家庭醫生診所。

其中一個診所在經過徹底消毒之後已經重新對外開放。

養老院目前已經不准探視，以防萬一。不過報道說，其中所有住客沒有出現健康異常情況。

周二（2月11日）英國境內確診的第一個被感染的英國人史蒂夫·沃爾什（Steve Walsh）對所有被感染者表示慰問。他今年1月在新加坡感染病毒後，經法國返回英國，將病毒傳給了11個有接觸的人。

沃爾什在聲明中透露，他在知道自己曾與一個受感染者有過接觸後，聯繫了家庭醫生、撥打了英國全民醫療系統（NHS）的熱線電話111，並聯繫了英格蘭公共衛生部門。

他說："我根據建議到醫院的一個單獨病房隔離，儘管我沒有任何症狀，之後就按照要求自行在家隔離。"

"當最後確診之後，我被送到了醫院的隔離病房，一直到現在。為了謹慎起見，我全家都被要求隔離。"

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英國政府周一（2月10日）宣佈，發源自武漢的新型冠狀病毒疫情對公眾健康造成"嚴重和緊迫"的威脅。

自中國疫情爆發以來，英國衛生當局曾將威脅程度從"很低"調高至"低"和目前的"中等"水平。

而宣佈疫情"嚴重和緊迫"威脅公眾健康，是為了賦予公共衛生部門新的權限，可以強制隔離受感染者。

英國衛生大臣邁特·漢考克（Matt Hancock）周一發佈的聲明表示，英國已經指定一家醫院和一個會展中心為專門的隔離地點。

英國衛生部發言人表示，"我們正在加強監管條例。這一措施將方便公共健康專業人士維護全國公眾的安全。"