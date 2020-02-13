圖片版權 PA Media Image caption 位於倫敦市中心段泰晤士河南岸的聖托馬斯醫院

英國倫敦出現第一例確診新冠狀病毒感染者之後，英格蘭國家醫療服務體系（NHS）管理當局緊急警告公眾，可能有更多的人需要被強制隔離。

國家醫療服務體系首席執行官史蒂文森爵士（Sir Simon Stevens）同時表示，最近第一批由中國返回的80人已經完成強制隔離，周四（2月13日）重獲自由是一個很重要的例子，證明強制隔離行之有效。

中國女子闖醫院

與此同時，醫療服務官員正緊急行動，希望盡快找到可能曾與最近從中國飛抵英國的一名年輕女性有過近距離接觸的所有民眾。

周三（12日），這名據介紹年齡在20-30歲左右的中國女子已證實在中國境內被感染，攜帶病毒飛抵英國後為英國境內第九例確診新冠病毒感染者病例。

據悉，這名中國女子沒有遵循英國醫療系統有關在住所等待救護車的建議；她在2月9日星期日自行叫了一輛Uber出租車，前往倫敦東南市區的柳鎮醫院（Lewisham Hospital），並直接走入病人和醫護人員眾多的急診室求醫。

Image caption 倫敦柳鎮醫院（Lewisham Hospial）急診室門外

公衛機構已找到這輛出租車駕駛員，並表示由於車程「不足15分鐘」，而且司機與女乘客沒有「長時間的近距離接觸」，因此認定司機獲感染「機會不大」。

Uber打車公司表示，為防患未然，已暫停上述這位司機的帳戶。目前還不清楚，Uber公司是否會賠償司機的經濟損失。

除出租司機之外，柳鎮醫院發言人介紹說，急診室人員反應迅速，在得知這名中國女性有疑似新冠病毒感染症狀後，馬上為她提供口罩，並立即將她從急診區域帶走，在隔離區域進行了病毒測試。這名女子隨後被急救車拉走，送入靠近倫敦市中心的聖·托馬斯醫院（St Thomas Hospital）的特護病房。

尋找所有接觸者

有關方面目前還沒有公布這名中國女子的身份。據稱，這位女子與家人一起居住在倫敦東南的Lewisham地區。公衛當局說，所有可能曾與這位女子有過近距離接觸的醫護人員已全部接到相關通知，其中至少兩人被要求回家「自行隔離」14天。

國家醫療服務也同時希望所有認為自己有可能與這位中國女子有過近距離接觸的人，能盡快撥打111求助號碼，盡快與公共醫療系統聯絡。

在醫療系統緊急備戰同時，英國公眾的心理擔憂也隨著每日不斷的各類有關病毒疫情的新聞報道而與日俱增。

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截止到13日格林尼治標凖時間1400點，全英已經有2521人接受了新冠病毒檢查，比前一日增加了763人次；確診人數9例。

英國各地開始出現口罩短缺現象。特別是很多私人牙醫診所，很多已經抱怨很難買到醫用口罩，開始影響日常工作。

另外，嚴重依賴中國工廠所提供零件的英國重型機械製造上JCB已經宣佈部分停工，因為中國零件供應商未能按時復工供貨。

專家表示，英國公衛部門應對新冠病毒疫情的最好辦法就是盡快發現、隔離，盡量延緩疫情的可能爆發，也同時為有可能的爆發做好凖備。