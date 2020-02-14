英國特工往事：運用情報系統求婚成功

圖片版權 GCHQ/PA Media Image caption 英國情報總部的管子系統一直使用到1980年代末（圖為管子系統的地圖）。

1950年代英國情報總部（GCHQ）的一名為情煩惱的特工，使用該組織用以傳遞高級秘密情報的氣動管（pneumatic tube）系統，向女友傳送了求婚信並成功。

英國情報總部近日披露了這個過往故事，以紀念情人節。

這名情報官在工作中遇見了他的伴侶，但掙扎於如何鼓起勇氣向女友求婚。

當時，女友到他的辦公室，收到了這封求婚信。之後，便是幸福的30年婚姻。

研究英國情報總部的一個歷史學家說，這位害羞的軍官運用了該組織「巧妙解決棘手問題的傳統」。

這些氣動管被稱為「南森管」（Lamson tube），之前是用於英國情報總部設在切爾滕納姆（Cheltenham）的舊址建築中。

圖片版權 Getty Images Image caption 過去，氣動管在許多辦公室中曾普遍用於傳遞信息

當時，舊總部利用這些管子在總部裏的各個建築物發送文件。管子被用來在幾秒鐘內傳輸敏感文檔，以節省員工在建築物之間的漫長路程。

這對伴侶，男士曾經是英國情報總部語言學家，其女友曾擔任蘇聯空軍分析員，因為工作性質，他們的身份不能曝光。

但是曾與這位男士見面過的的英國情報總部歷史學家科默（Tony Comer）稱，該男士是「害羞內向的人，從來沒有找到合適的時機約她見面」。

他說：「由於管子的幫助，他們能成婚並過著幸福的生活。」