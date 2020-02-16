圖片版權 MATT DUNHAM Image caption 英國政府新內閣周五（2月14日）亮相。右二是新財相蘇納克（Rishi Sunak）

英國內閣上周五（2月14日）經歷大洗牌，政府二號人物——前財相賈維德辭職，由出身高盛的年輕副手接任；同日另有多名政府大員被去職，被英國媒體形容為「情人節的屠殺」。周末期間，英國各路媒體繼續分析評論政壇地震及其可能為國家未來走向帶來的變化。

英國媒體注意到，曾經擔任文化大臣的威廷戴爾（John Whittingdale）重回這個職位。分析認為， 這很可能是因為他與首相約翰遜在必須大刀闊斧改革BBC英國廣播公司的問題上看法一致。

BBC要「被瘦身」

《星期日泰晤士》頭版爆料，稱約翰遜首相已經下令擬好方案，取消BBC繼續向全國民眾收取電視牌照費的傳統收入方式，要求改變為用戶自願的訂閲收費模式。簡而言之，就是一舉砸掉了BBC迄今為止基本「旱澇保收」的財源，迫使接受市場規則。

根據這個被爆料的計劃，BBC必須把麾下61個廣播電台中的大部分出售，而全國性電視頻道數量也將被大幅度縮減，網站規模也將縮小。

唯一可能在BBC全面重組中受衝擊相對小的是國際台。據悉，政府可能要求未來的BBC增加對國際台的投資。

報道還說，約翰遜政府對BBC最大的意見是業務面「鋪開的太廣」，依靠固定電視牌照費收入「不公平地」與商業對手爭奪觀眾和市場，與地方紙媒搶讀者，並在數碼領域越來越像商業化的媒體而不是公共廣電公司。

文章說，「改革早就該到來了」。

不過，BBC董事會主席克萊門蒂（David Clementi）不認同政府的看法，他最近再度聲明，BBC是英國的寶貴資產；削弱BBC就是削弱英國力量。

Image caption BBC總裁霍爾爵士宣佈改革大計後不久決定在夏天離職。

約翰遜政府全面控權

與此同時，英國內閣重組的震波周末仍餘波未息。

最新一期《經濟學人》雜誌稱約翰遜首相通過重組內閣鞏固了權力。

報道說，財相賈維德辭職的表面原因是約翰遜要求他辭退自己的大部分高級顧問，由首相顧問團隊接替，他憤而辭職，更深層原因是政策方向上與首相的首席顧問庫明斯之間有嚴重對立。

圖片版權 Reuters Image caption 賈維德說：我只得辭職。蘇納克（左）5年前當選下院議員，現接任財相

報道指出，最近在高鐵二期工程、華為參與5G移動通信網絡建設和政府機構改革等大事上有過幾次交鋒，庫明斯都敗下陣來。

《衛報》說，前財相賈維德去年秋季做了15年來最大膽的減稅增開支預案，約翰遜嫌不夠大膽。他希望看到擴張性的刺激經濟立刻大幅增長的預算案，裏面要包含減稅和增大基建開支的內容。

另外，《經濟學人》認為賈維德出局還有一個原因，即庫明斯和首相一樣，對賈維德從來都看不順眼；他們更尊重副財相蘇納克（Rishi Sunak）。

但該雜誌認為，辭職之舉表明他仍是一個不可小覷的對手。這個觀點在其他媒體報道中也有呼應。

報道說，除了同樣來自南亞移民家庭，賈維德和蘇納克幾乎沒有其它共同點。

賈維德的父親是巴士司機，來英國時窮光蛋一個，他從底層奮鬥，跨越幾個階層達到權力高地。蘇納克的父親是醫生，他從溫徹斯特公校進入牛津，畢業後曾擔任政府住房事務初級部長。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國「脫歐」後首次內閣改組充滿戲劇性

打破常規

《衛報》署名評論文章認為，迫使前財相賈維德辭職證明約翰遜首相破了英國政壇三條鐵打的規律。

作者埃略特（Larry Elliott）指出，第一條鐵律是經濟不景氣時舉行大選執政黨必敗。約翰遜勝選，破了傳統。第二條是勝選上台後第一份財政預算案不能給下一次大選埋禍根，大方向應該是提稅減開支，這樣將來經濟發生意外狀況時財政部有較多迴旋餘地。約翰遜要減稅增開支。

文章說，擠走財相是危險的舉動，但某種程度上講保守黨首相約翰遜似乎偷樑換柱般披上了左派陣營的外套 - 通過寬鬆財政來刺激增長是左派多年來的主張。

因此，約翰遜看似冒險的舉動實際上是一項拖延已久的實驗，考驗在低利率環境下財政政策寬鬆到什麼程度才會摧垮經濟。

這項開先例的實驗打破了第三條定律。結果如何得由時間見證。

新財相蘇納克（Rishi Sunak）透露，本屆政府第一份預算方案可能無法在3月11日公布，必須推遲。

南北差距

《星期日電訊報》署名評論員文章標題是《別試圖賄賂北方，約翰遜先生。談談抱負吧》。

作者達利（Janet Daley）認為，如果說約翰遜內閣打破了財政部世代相傳的常規，那麼對北方選民全是「左派分子」（Leftist）的陳舊觀念和傲慢心態也必須打破。

對北方人的定位決定了經濟政策和財政預算的方向：不要施捨，要鼓勵創業，鼓勵本地經濟發展。

所以，約翰遜如果真想履行對北方的競選承諾，他應該做的不是自己變成左派，在政府主導的基建項目上大筆撒錢，最後浪費驚人，而是投在能真正創造就業機會的地方。

北方選民1980年代曾投票把撒切爾夫人送進唐寧街，因為他們的理想跟富有的右翼選民一樣，希望生活更好。

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高鐵二期

英國高鐵二期工程超預算、超工期，數額驚人。

《每日電訊報》15日透露，中國鐵建股份有限公司有意接手，5年內建成，還可節省數十億英鎊資金。

16日交通大臣夏普斯（Grant Shapps）否認英國政府曾與中方就此事有過正式接洽的消息登上各大媒體。

報道稱除了北京的鐵建公司那封表達意向的信函，雙方沒有直接接觸。

《衛報》說英國交通部官員曾證實與中國鐵建就高鐵2期項目「初步洽談」，但沒有任何承諾。

《衛報》還提到英國不少官員對中國在英國基礎設施建設中可能扮演的角色表示過擔憂，包括核電站項目和5G網絡建設。

唐寧街對華為部分參與英國5G網絡建設的友好態度已經給英國和澳大利亞雙邊關係帶來緊張。

此前有報道稱美國總統特朗普對此怒不可遏。