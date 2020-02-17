肺炎疫情讓英國比斯特購物村「大傷元氣」

Image caption 夏女士是時裝買家

位於英格蘭牛津郡的比斯特購物村（Bicester Village）在中國遊客當中非常有名。

據說，它在中國遊客中的受歡迎程度僅次於白金漢宮，這一切皆因為比斯特購物村的名牌打折商品。

平時，購物村的名牌打折商品店中總是熙熙攘攘，擠滿了前來掃貨的中國遊客。

但在二月一個細雨濛濛的早晨，購物村裏靜悄悄的，彷彿被人遺忘了一樣。

雖然，二月份是購物淡季。然而，今年二月份的遊客數量要比平時少許多。

每年，這裏的名牌打折包和服裝吸引著大量中國遊客，但今年受新冠肺炎的影響，讓比斯特名牌打折店的零售業備受打擊。

中國國內的新冠肺炎死亡人數已經接近1800人，確診的病例也超過7萬以上。

包括英國在內的許多國家都停飛了往返中國的航班，中國國內的許多旅遊團也被取消或推遲。

這一切所產生的連鎖反應無疑也讓英國的零售業受到了震蕩，特別是那些依賴於中國遊客購買力的店家。

艱難時刻

Image caption 比斯特購物村顧客稀少

時裝購買商夏女士（音譯）對BBC商務記者瓊斯（Lora Jones）說，過去的這兩個星期前來比斯特購物的遊客數量大大減少。

有一些亞洲和中東的購物者在逛街時臉上都帶著口罩，並時常用消毒液洗手。

據夏女士介紹，之前，作為時裝購買商所買的打折商品數量是有限制的，但現在店家已經取消了這種限制，想買多少都行，因為店家現在營業額下降，日子不好過。

據比斯特購物村運營企業唯泰集團統計，2019年一年，來比斯特奧特萊斯購物的人超過700萬。

黃姓一家人到倫敦來旅遊，比斯特則是他們遊覽倫敦日程中的一部分。

他們的女兒告訴BBC記者，他們並不擔心新冠疫情。

他們希望能在比斯特買到名牌打折商品，並在回國時可以拿回20%的退稅，這樣很划算。

在倫敦前往比斯特的主要車站還有身著紅色傳統制服的專門嚮導，問候並幫助到比斯特購物的遊客們買票、旅行。

在火車快到達比斯特購物村時，火車喇叭還會用中文和阿拉伯語廣播，通知他們比斯特車站快到了。

這裏共有160家商店，供遊客挑選商品。

新冠前，這些商店總是人流不斷，但現在卻是行人稀少。

過於依賴遊客

Image caption 身著紅色傳統制服的專門嚮導

一家店員對BBC記者表示，他們對購物村過分依賴遊客的現象感到擔憂。

根據英國旅遊局的一項調查，到英國旅遊的中國遊客超過72%會在旅行當中購物。

截止到去年9月的頭12個月中，中國到訪英國的人次接近42萬。中國遊客也是英國奢侈品商店最大的顧客群體。

而過去兩個星期，比斯特購物村十分「安靜」。

據估計，這段時間來比斯特購物的中國遊客的數量驟減了大約85%。

最近連續兩個周末，極端風暴天氣席捲英國全國，給英國的交通系統帶來混亂。

許多航班、火車以及長途汽車被取消，使本來想來購物的顧客望而卻步，讓比斯特購物村經受雙重打擊。

健康擔憂

Image caption 中國遊客購買力很強，名牌包頗受他們的青睞。

與此同時，一些店員也表示對健康的擔憂。

一位不願意透露姓名的男店員對BBC表示，他每5分鐘就用一次消毒劑洗手。

同時，店員服務台也被挪到後面，以便離顧客遠點。

在許多商店，店員明顯多於顧客。

有些店員臉上還戴著醫用口罩。

「推遲但不取消」

圖片版權 ANDREW MICHAEL / ALAMY STOCK PHOTO Image caption 昔日的比斯特，購物人流不斷。

英國其他旅遊景點也面臨同樣的問題，例如，英國著名旅遊景點布倫海姆宮（又譯布萊尼姆宮或丘吉爾莊園，Blenheim Palace）目前也面臨遊客銳減的現象。

該景點的負責人黑爾（Dominic Hare）希望，最終遊客人數會回升，以彌補目前的損失。

他對BBC記者表示，需要確保遊客的旅遊只是被推遲了，而不是被取消了。

此外，黑爾還表示要盡力吸引英國周邊以及國內的遊客。

但此時此刻，那些在比斯特購物的遊客倒是滿開心的，因為人少意味著他們能有更多的機會搶到更多的打折品。