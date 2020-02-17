肺炎疫情讓英國比斯特購物村「大傷元氣」
位於英格蘭牛津郡的比斯特購物村（Bicester Village）在中國遊客當中非常有名。
據說，它在中國遊客中的受歡迎程度僅次於白金漢宮，這一切皆因為比斯特購物村的名牌打折商品。
平時，購物村的名牌打折商品店中總是熙熙攘攘，擠滿了前來掃貨的中國遊客。
但在二月一個細雨濛濛的早晨，購物村裏靜悄悄的，彷彿被人遺忘了一樣。
雖然，二月份是購物淡季。然而，今年二月份的遊客數量要比平時少許多。
每年，這裏的名牌打折包和服裝吸引著大量中國遊客，但今年受新冠肺炎的影響，讓比斯特名牌打折店的零售業備受打擊。
中國國內的新冠肺炎死亡人數已經接近1800人，確診的病例也超過7萬以上。
包括英國在內的許多國家都停飛了往返中國的航班，中國國內的許多旅遊團也被取消或推遲。
這一切所產生的連鎖反應無疑也讓英國的零售業受到了震蕩，特別是那些依賴於中國遊客購買力的店家。
艱難時刻
時裝購買商夏女士（音譯）對BBC商務記者瓊斯（Lora Jones）說，過去的這兩個星期前來比斯特購物的遊客數量大大減少。
有一些亞洲和中東的購物者在逛街時臉上都帶著口罩，並時常用消毒液洗手。
據夏女士介紹，之前，作為時裝購買商所買的打折商品數量是有限制的，但現在店家已經取消了這種限制，想買多少都行，因為店家現在營業額下降，日子不好過。
據比斯特購物村運營企業唯泰集團統計，2019年一年，來比斯特奧特萊斯購物的人超過700萬。
黃姓一家人到倫敦來旅遊，比斯特則是他們遊覽倫敦日程中的一部分。
他們的女兒告訴BBC記者，他們並不擔心新冠疫情。
他們希望能在比斯特買到名牌打折商品，並在回國時可以拿回20%的退稅，這樣很划算。
在倫敦前往比斯特的主要車站還有身著紅色傳統制服的專門嚮導，問候並幫助到比斯特購物的遊客們買票、旅行。
在火車快到達比斯特購物村時，火車喇叭還會用中文和阿拉伯語廣播，通知他們比斯特車站快到了。
這裏共有160家商店，供遊客挑選商品。
新冠前，這些商店總是人流不斷，但現在卻是行人稀少。
過於依賴遊客
一家店員對BBC記者表示，他們對購物村過分依賴遊客的現象感到擔憂。
根據英國旅遊局的一項調查，到英國旅遊的中國遊客超過72%會在旅行當中購物。
截止到去年9月的頭12個月中，中國到訪英國的人次接近42萬。中國遊客也是英國奢侈品商店最大的顧客群體。
而過去兩個星期，比斯特購物村十分「安靜」。
據估計，這段時間來比斯特購物的中國遊客的數量驟減了大約85%。
最近連續兩個周末，極端風暴天氣席捲英國全國，給英國的交通系統帶來混亂。
許多航班、火車以及長途汽車被取消，使本來想來購物的顧客望而卻步，讓比斯特購物村經受雙重打擊。
健康擔憂
與此同時，一些店員也表示對健康的擔憂。
一位不願意透露姓名的男店員對BBC表示，他每5分鐘就用一次消毒劑洗手。
同時，店員服務台也被挪到後面，以便離顧客遠點。
在許多商店，店員明顯多於顧客。
有些店員臉上還戴著醫用口罩。
「推遲但不取消」
英國其他旅遊景點也面臨同樣的問題，例如，英國著名旅遊景點布倫海姆宮（又譯布萊尼姆宮或丘吉爾莊園，Blenheim Palace）目前也面臨遊客銳減的現象。
該景點的負責人黑爾（Dominic Hare）希望，最終遊客人數會回升，以彌補目前的損失。
他對BBC記者表示，需要確保遊客的旅遊只是被推遲了，而不是被取消了。
此外，黑爾還表示要盡力吸引英國周邊以及國內的遊客。
但此時此刻，那些在比斯特購物的遊客倒是滿開心的，因為人少意味著他們能有更多的機會搶到更多的打折品。