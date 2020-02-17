肺炎疫情 英國指定倫敦機場酒店隔離疑似感染者

世界大都會城市倫敦，已經決定將希思羅機場附近的一家酒店用於隔離疑似新冠病毒感染者，以防止病毒繼續擴散。

圖片版權 EPA Image caption 英國倫敦希思羅機場共有五個航站樓，每天來自全世界各地的旅客從這裏入境。

在希思羅機場附近的假日倫敦希斯羅艾麗爾酒店（Holiday Inn Heathrow Ariel）所有房間都已被政府預定凖備接待隔離剛剛入境的疑似新冠病毒感染者。

BBC健康事務編輯皮姆（Hugh Pym）預計這一措施將主要針對來自主要疫情爆發區域國家的公民，他們抵達希思羅機場時有明顯的受病毒感染症狀。

酒店房間將用來隔離這些疑似感染者，以便他們等待最後的檢驗結果。

與此同時，英國政府宣佈，在英國的中國公民，如果簽證即將到期將自動續期。

你的器材不支持播放多媒體材料 鑽石公主號美籍乘客：船上隔離檢疫早已失敗。

英國內政部表示，這一措施是考慮到疫情爆發之後前往中國的航班受到限制，有些訪問英國的中國旅客面臨簽證即將到期卻無法離境的問題。

英國內政部向中國護照持有者發出的簽證新指引表示，如果他們的簽證在1月24日至3月30日之間到期，簽證有效期將自動延續至3月31日。

英國至周一（2月17日）共對4501個疑似感染者進行了檢測，其中9人確診。不過，其中已經有8人康復。

僅在周日一天，英國就檢測了1392人。

英國衛生部門雖然表示有能力應對可能出現的確診人數增加，但同時承認全國健康服務體系（NHS）面臨巨大的壓力。

全國健康服務系統（NHS）協會總裁迪克森（Niall Dickson）在BBC廣播四台節目中表示， 如果疫情惡化，英國衛生部門有應急計劃。

「鑽石公主號」撤僑

英國加緊在倫敦機場檢查病毒感染者的同時，也在考慮一切可能的辦法從被困在日本的「鑽石公主號」郵輪上撤出英國公民。

「鑽石公主號」郵輪上共有74名英國遊客和工作人員。此前他們表示被英國政府遺忘了，而其他國家的公民都已經被接走。

周一，日本官員宣佈，又確診了99個新病例，使郵輪上的總感染人數增加到454人。這也是中國大陸以外最多確診感染的地方。

「鑽石公主號」從2月3日開始被隔離，最新消息稱，郵輪上的3700名乘客可能將在2月19日原定的隔離結束日期之後仍然被隔離。

英國首相府發言人說，對所有處於這一極端困境中的人們表示同情。英國外交部正在與郵輪上的英國公民取得聯繫。

以色列、香港、加拿大、美國和澳洲等地政府先後宣佈，將會與日本政府協商包機的安排，接載沒有確診新型冠狀病毒的國民離開，但他們回國後需要再次接受14天的隔離檢疫觀察，而早前確診新型冠狀病毒的外國人乘客大多會繼續留在日本醫院接受治療。

「鑽石公主號」上滯留的乘客反映船上的環境日漸變差，專家也質疑隨著確診數字不斷增加，將一些原本沒有患病的乘客困在船上是否乎合人道。