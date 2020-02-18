BBC是否大刀闊斧改革 英國首相與顧問意見相左

繼英國保守黨政府上周末表示要對BBC進行全面瘦身變革之後，英國媒體又爆出，首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）其實並不同意其首席特別顧問庫明斯（Dominic Cummings）取消BBC電視牌照費的計劃。

英國《泰晤士報》周二（18日）撰文報道，包括庫明斯在內的首相府一些資深顧問希望對BBC進行一場大刀闊斧的改革，以用戶自願訂閲收費模式來取代現行的電視牌照費（the licence fee） 。

但約翰遜更希望對BBC實施改良，而不是顛覆性的改革。庫明斯在這一問題上表態強硬，主張徹底廢除電視牌照費，讓BBC大瘦身。

與此同時，曾經擔任過英國文化大臣的威廷戴爾（John Whittingdale）在上周獲得任命，重回這個職位。

他也表示讓BBC採用自願收費模式從「政治層面上看不大可能」。

威廷戴爾表示，要想這樣做，除非取消Freeview (英國免費無線數字電視服務，BBC的節目可以在Freeview上看到), 把BBC完全變成一個網上自願訂閲模式。目前，英國有1800萬家庭使用Freeview。

但是，威廷戴爾說英國仍有一大部分地區並沒有寬帶網絡，如果取消Freeview, 就等於對這些原來可以收看Freeview的人說，以後不能再看BBC了一樣。

內部分歧

圖片版權 YUI MOK/PA WIRE Image caption 約翰遜首席特別顧問庫明斯

英國政府內部對如何改革BBC存在意見分歧。自從去年，保守黨政府上台後一直就有傳聞說要讓BBC全面瘦身。

根據這個被爆料的計劃，BBC必須把麾下61個廣播電台中的大部分出售，而全國性電視頻道數量也將被大幅度縮減，網站規模也將縮小。

唯一可能受到保護的是BBC廣播3台和4台。

此外，在BBC全面重組中受衝擊相對小的可能還有國際台。

據悉，政府可能要求未來的BBC增加對國際台的投資。這可能跟英國脫歐後，約翰遜希望英國能夠成為一個具有國際化視野的國家有關。

但首相府內部的一名消息來源否認政府內部就BBC問題存在分歧。

該消息來源說，目前政府的主要精力集中在如何把不交電視執照費的行為去犯罪化進行諮詢，而不是要取消執照費問題。

《皇家憲章》續約

Image caption BBC總裁霍爾宣佈辭職

BBC創建於1922年, 按照傳統，每隔11年BBC將會與英國政府就《皇家憲章》（Royal Charter）進行續約，該文件就BBC的資金來源、運作方式、以及發展方向等作出規劃。

BBC下一次的《皇家憲章》續約應該是2027年。但在2022年將面臨與政府重續《皇家憲章》的中期評審。

早些時候，BBC總裁托尼·霍爾（Tony Hall）宣佈他將在2020年夏天離任。

無論誰來接替霍爾都將面臨BBC內外改革和節省經費的艱難抉擇。

獨一無二？

圖片版權 AFP Image caption 約翰遜政府內部對如何改革BBC存在意見分歧

文化大臣威廷戴爾表示，BBC作為英國媒體機構所製作的節目是反映英國國情。這一點跟以付費經營的Netflix等流媒體有區別。

威廷戴爾還表示，他個人非常相信和重視BBC作為英國的公共廣播服務和媒體的角色，因此，他認為BBC仍有其獨特的作用，值得保留。

BBC董事會主席克萊門蒂（David Clementi）早些時候也再度聲明，BBC是英國的寶貴資產，削弱BBC就是削弱英國實力。

作為公共廣播服務媒體的BBC, 其主要資金來自於英國納稅人的電視執照費。它可以使BBC能夠不受商業利益的干擾，保持新聞報道的「公平、公正、不偏不倚」原則。

這也是過去近百年BBC成為全世界最讓人信賴的消息來源的原因。

公投與請願

Image caption 舞蹈電視秀《舞動奇蹟》就是BBC非常受歡迎的節目之一。

保守黨另外一名議員羅伯特·哈爾豐（Robert Halfon）還提議，乾脆讓英國公眾來決定未來BBC的命運。

哈爾豐說，與其讓政府來決定BBC的未來，還不如把最後的決定權交給英國納稅人，一錘定音。

與此同時，在周末《星期日泰晤士報》刊登文章，透露要取消BBC電視執照費以後，英國公眾已經在社交媒體上發出拯救BBC的請願（Save our BBC）。

該請願申請在不到24小時以內已經有超過10萬人簽名。

無論BBC未來的角色和命運如何改變，但在當今網絡技術和媒體飛速發展的時代，要想生存下去，實施改革不可避免。