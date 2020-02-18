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中國繼續控制新冠病毒引發的肺炎疫情之際，英國首相約翰遜與中國最高領導人習近平周二（2月28日）通了一次電話。

英國首相府官網上的新聞稿比較簡短，主要內容包括；

約翰遜首相對中國受疫情影響的人們表示慰問；

習近平感謝英國的支持，特別感謝英國捐贈的重要醫療設備；

雙方同意中英關係的重要性，並決意在包括加強經濟合作等一系列問題上協作；

雙方還將在氣候變化等問題上合作。

而中國官方新華社的新聞稿則顯示了更多的信息：

習近平應約同約翰遜通電話；

中英全面戰略伙伴關係新的十年要有個新開始；

在相互尊重基礎上照顧彼此核心利益和重大關切；

中國願同英國一起維護多邊主義和自由貿易；

約翰遜讚揚中國防控疫情的努力；

約翰遜說熱愛中國，願意推進英中關係黃金時代不斷取得新成果；

英國願意在共建一帶一路框架下加強同中國合作。

英國首相約翰遜與中國國家主席習近平這次通話之前，媒體曾經報道首相的父親老約翰遜在與中國駐英國大使劉曉明見面後向英國官員透露，首相沒有向中國領導人就疫情表示支持，中國方面頗為關注。

從中、英官方公開的談話內容來看，這一通電話對雙方都有非同尋常的意義。

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對英國方面來說，這樣的對話無疑是對中國關注的回應。

約翰遜首相領導的新一屆政府班子，在脫歐之後決意大展宏圖之際，與中國以及世界各個可能的貿易伙伴建立起新的合作關係都極為重要。

從中國官方通訊稿來看，英國爭取加強貿易關係的期望也得到中國方面的回應。

而對中國政府來說，正值疫情關鍵時刻，國內國外對當局特別是最高領導人的決策和反應頗多質疑和批評之際，來自西方國家領導人主動的問候和讚賞也就顯得更加難能可貴，不失為向中國民眾顯示各國同心團結抗疫的好榜樣。

更值得一提的是，自英國前首相卡梅倫下台之後便罕有提起的中英關係黃金十年，又重新成為兩國高層的談話內容。

圖片版權 MATT DUNHAM Image caption 英國首相約翰遜與政府新內閣的一系列決定，包括允許華為參與英國5G建設都引發反對意見。

黃金十年

所謂黃金十年，在2015年10月中國國家主席習近平訪問英國時，成為形容兩國關係的新詞匯。當年9月，英國財相奧斯本在訪問中國時，曾說過「英國必須努力成為中國在西方最好的伙伴」。

不過，卡梅倫因2016年英國公投決定脫歐黯然下台之後，接任首相特蕾莎·梅暫緩了有中國公司參與的欣克利核電站項目，使兩國關係驟然降溫，黃金十年不再提起。

雖然梅首相主政下仍然對欣克利核電站開了綠燈，但英中之間的裂痕因隨後而起的華為5G問題、新疆維吾爾人問題以及香港持續的抗議行動愈發難以平複。

普遍分析認為，2019年12月在大選中贏得多數議席的保守黨首相約翰遜，因為在英國使用華為5G技術問題上頂住了來自美國的巨大壓力，所以為他重新恢復中英關係黃金十年打下了基礎。

至於中國方面透露英國願意在一帶一路框架下合作，而英國方面對此隻字不提，或許也顯示這一倡議的爭議和敏感。接下來值得關注的，是首相約翰遜到底會如何與中國合作。

雙邊關係信號？

約翰遜首相與習近平主席通話受到英國媒體廣泛關注。不少英國媒體此前對唐寧街十號在援救被困中國的英國公民等問題上的「少作為」有些微詞。

英國《每日郵報》就指出，這次是中國駐英大使劉曉明2月6日在倫敦舉行大型記者會「指責英國有些方面反應過度」時間二星期之後，英中政府最高領導人的「第一次」通電話。

除英國政府在應對疫情方面的反應受到一定程度批評以外，近來約翰遜首相政府部分允許中國電訊公司華為參與5G網絡建設的決定，也承受了來自華盛頓方面和英國政界內部多方的巨大反對壓力。

國際國內壓力巨大

《每日電訊報》周二援引執政保守黨內部人士的話說，與部分保守黨議員很可能因為不滿英國成為「五眼聯盟」中唯一使用華為設備的國家以及可能導致的「安全隱患」而在議會「反叛」，也就是提案要求政府重新考慮允許華為的決定。

另外，英國交通大臣近日也高調否認了已經開始與中國方面洽談幫助修建高鐵二期的媒體報道。

有觀察人士指出，從現有中英官方公布的通話訊息看，雙方領導人通話內容應該與脫歐之後的英國政府長期國際地緣戰略計劃——即希望與全球各國都保持良好經貿關係的政策相符。換句話說，英國長遠的計劃是以全面發展經濟實力和經濟建設為主，而盡量避免在國際關係中選邊站。

當然，也有分析人士指出，從美國政府繼續向歐盟和英國施加的巨大政治和經濟壓力方面來看，如果美國堅持要求盟友未來在華盛頓和北京之間選邊站，唐寧街十號將繼續面對一個巨大的難題。

高鐵二期

英國媒體近日不斷報道有關英國高鐵二期工程超預算、超工期，數額驚人的訊息。

據《每日電訊報》15日透露，中國鐵建股份有限公司有意接手，5年內建成，還可節省數十億英鎊資金。

16日交通大臣夏普斯（Grant Shapps）否認英國政府曾與中方就此事有過正式接洽的消息登上各大媒體。

報道稱除了北京的鐵建公司那封表達意向的信函，雙方沒有直接接觸。

《衛報》說英國交通部官員曾證實與中國鐵建就高鐵2期項目「初步洽談」，但沒有任何承諾。

《衛報》還提到英國不少官員對中國在英國基礎設施建設中可能扮演的角色表示過擔憂，包括核電站項目和5G網絡建設。

唐寧街對華為部分參與英國5G網絡建設的友好態度已經給英國和澳大利亞雙邊關係帶來緊張。

此前有報道稱美國總統特朗普對此怒不可遏。