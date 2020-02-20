劍橋性醜聞餘波未了 涉案教師寫色情小說

圖片版權 PA Image caption 劍橋性醜聞主角彼得·哈欽森（Peter Hutchinson）博士2015年因性騷擾學生指控被停止教學，2019年辭職

《第一次：嘖嘖！》（First Time: Ooo-la-la!）是一本情色小說，作者拜瑞·愛博（Barry Able），真名彼得·哈欽森（Peter Hutchinson），曾經是劍橋大學三一學院現代和中世紀語言講師，性騷擾多名學生醜聞中心人物。

一直跟蹤事態進展的BBC記者瑞亞納·克洛科斯福德（Rianna Croxford）報道說，哈欽森證實自己就是作者，並稱此書表達了一種「進步的女性觀」，體現了對「徹底解放的女性」的觀點。

但曾投訴其性騷擾的學生稱該書內容令人「十分不適」。

哈欽森2015年遭10名學生投訴性騷擾，經內部調查後於2015年停止教課和參加學術社交活動，後重回教職員工名單，被發現後千餘名師生聯署抗議，最終於2019年11月辭職。

圖片版權 N CHADWICK/GEOGRAPH Image caption 哈欽森博士曾是劍橋大學三一學院院士

「嘖嘖！」

據深度調查媒體Tortoise曝光的信息，這部作者自己出版的情色小說主角叫彼得，是虛構的牛津學院一年級新生，因為捲入一連串大膽的情色活動被裁定犯了性行為不當之過。

取材於現實的性冒險、性體驗經歷構成小說主要內容，有露骨的細節描寫。

書中大部分女學生都參加了學院內一個叫「處女」的俱樂部。

這個俱樂部規定她們每周必須跟一名男性或資深教職員工上牀，否則吊銷成員資格。

書的封面是穿著絲襪的女性大腿照片，作者證實是一名前學生的照片，但拍照時他本人不在場，而且不認為用這種不顯示個人身份的照片有何不妥。

圖片版權 Sophie Newbery Image caption 索菲·紐貝利（Sophie Newbery）是2015年投訴哈欽森的10名學生之一

「真噁心」

BBC記者克洛科斯福德就哈欽森的情色小說找到兩位他當年在三一學院的學生，

畢業於三一學院德語和俄語專業的索菲·紐貝利（Sophie Newbery）是2015年投訴哈欽森的10名學生之一。她稱哈欽森的這本情色小說令人作嘔。

哈欽森在一次講座期間問學生有沒有「愛痕」（咬痕、吻痕），在討論一本書中的女性施虐狂時還問學生這個內容是不是勾起她們的性慾。她們認為這種語言十分不妥，令人感到受了冒犯。

2006年，哈欽森曾被一名學生，艾莉·帕蒙特（Ellie Pyemont），指控性侵犯；法庭後來裁定他無罪。

他把這宗官司的一部分內容寫進了情色小說，對情節做了虛構處理。

圖片版權 Ellie Pyemont Image caption 艾莉·帕蒙特（Ellie Pyemont）2006年指控哈欽森性侵

帕蒙特（Ellie Pyemont）告訴BBC，她在書中認出了自己，感到非常氣憤。

現在38歲的帕蒙特用三個詞形容這部情色小說：厭女症、粗俗鄙陋、神智錯亂。

她認為，問題關鍵在於寫出這樣一本」可笑的「書的人曾經在三一學院當了幾十年教師，佔據著對年輕人擁有某種權力的位置。

純屬虛構

哈欽森對BBC表示，三一學院可能不知道這本書，而且書是他自寫自編自出版的，跟學院沒關係。

另外，他強調書中情節和人物純屬虛構，跟現實沒有關聯。

「需要強調的是作品主要人物的觀點態度跟作者本人一致的情況很罕見。」