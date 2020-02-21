美國網安高官喊話英國：對華為問題需要「重新思考」

圖片版權 BBC/getty images Image caption 羅伯特·斯特雷耶是特朗普政府的最高網絡安全官員。

美國網絡安全官員警告，特朗普政府並未放棄努力，阻止英國5G網絡中使用華為設備。

美國網絡和通信事務副助理國務卿羅伯特·斯特雷爾（Robert Strayer）表示，英國政府給予華為有限訪問權限，這不是最終決定。

他向BBC表示，「我們的理解是，可能已做出了一些初步決定，但對話仍在繼續。」

斯特雷爾再次警告說，允許華為入局，將威脅美英之間的情報共享。

「如果各國在5G技術上採用不可靠的供應商，那將威脅我們在最高級別共享信息的能力。」

本周，斯特雷爾一直在歐洲各國間訪問，重申特朗普政府傳達的信息，即華為與中國共產黨有密切聯繫，選擇它們將構成安全威脅。

在馬德里的一次講話中，斯特雷爾不斷告訴歐洲政客，允許像華為這樣的高風險公司入局，會使中國「破壞基於5G網絡的關鍵基礎設施，並獲取敏感數據」。

與此同時，白宮辦公廳主任米克·穆爾瓦尼（Mick Mulvaney）周四在唐寧街會見了包括多米尼克·卡明斯（Dominic Cummings）在內的官員，持續向約翰遜政府施加壓力。

你的器材不支持播放多媒體材料 華為安全官接受BBC獨家專訪：在中英美間博弈

這次會議被描述為「建設性的」和「冗長的」，但事後發言人表示，英國政府一月份提出5G建設方面的立場，沒有改變。

僅僅在一英里外，倫敦的多切斯特酒店，華為舉辦了一場盛大的活動，宣傳自己在贏得5G合同上的成功，並聲稱其設備比競爭對手更先進。

這家頗受爭議的中國公司透露，已經贏得了91份5G合同，高於12月份的65份。

儘管美國向運營商施加壓力，要求避開華為，但華為的5G商業客戶中有47個在歐洲。

在歐洲的5G市場，其他主要參與者還有芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信。而在美國，韓國巨頭三星是主要供應商。

但在接受BBC採訪時，華為運營商業務集團首席技術官保羅·斯坎倫說，他有信心自己公司的設備在銷售和技術標凖方面處於領先地位。

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他說，「比其他公司領先一年到兩年，甚至很多年」。

他聲稱，華為在研發方面的投入使它處於領先地位。他舉例稱，華為創始人任正非要求研發團隊，必須將5G無線電設備的重量從45kg減少到25kg，以便無需起重機即可安裝。

針對美國指責華為通過鼓勵員工竊取其他公司的知識產權來鞏固其在市場中主導地位的問題，斯坎倫回答說，「我在報紙上讀過。」他說：「只是有人這麼說，並不代表那就是真的。」

斯特雷耶則不認為華為在技術質量上領先於競爭對手。

他說：「他們進行大規模宣傳，使全球各地的人們相信華為是唯一的選擇。這根本不是事實。」

「諾基亞、愛立信和三星都能提供同等質量的產品，並且不會使個人信息和商業信息受到威脅。」

斯特雷耶堅持認為，美國將繼續就此問題與英國對話，並相信最終會找到一條前行之路。

華為的斯坎倫則表示，這家中國公司將會留在英國。

總有一方將會失敗。