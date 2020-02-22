肺炎疫情：世衛專家赴武漢調查 防全球擴散機不可失

圖片版權 Reuters Image caption 日本「鑽石公主」號上32名英國和歐洲旅客乘專機從日本飛回英國。

新冠病毒疫情全球擴散風險繼續增大之際，世界衛生組織（WHO）派聯合專家小組周六（22日）赴武漢巡視調研，同時任命6位疫情特使到世界各地提供戰略諮詢，協調疫情防控行動。

WHO總幹事譚德塞曾表示，防止疫情全球擴散的「機會之窗」正在縮小。

他表示，新冠病毒在中國境外感染病例增多，尤其是傳播動態，以及中國境內山東等地新增病例的情況令人擔憂。

同時，「鑽石公主」號遊輪上32名英國和歐洲旅客周六乘撤僑專機周六抵達英國，全體人員病毒檢測呈陰性，下飛機後直接被送往醫院隔離觀察。

此前美國已經派包機將遊輪上的美國公民接回國。

2月21日世衛組織在記者會上公布的特使名單：

埃及前衛生部長 拉巴特

前聯合國秘書長2030年可持續發展和氣候變化議程特別顧問 納巴羅

非洲疾病控制和預防中心主任 恩肯加松

世衛組織美洲區域前主任 羅斯

世衛組織西太平洋區域前區域主任 申英秀

馬里疫苗研發中心主任索烏

圖片版權 Reuters Image caption 從「鑽石公主」號撤回英國的旅客又被送進威勒爾（Wirral）一家指定醫院隔離觀察。他們當時病毒檢測都是陰性

機會之窗

譚德塞表示，世衛組織仍然擔心Convid-19病毒可能在衛生系統薄弱的國家傳播，因此正在抓住機會之窗遏制疫情擴散。

任命特使到各地幫助WHO執行協調全球應對疫情的工作是其中一項努力。

非洲聯盟和非洲疾病控制和預防中心周日（23日）聯合召開非洲衛生部長緊急會議，商討疫情防控，譚德塞出席並講話。

世衛組織2月21日疫情報告顯示，全球確診病例76,769人，死亡2239例。中國境外有26個國家發現1200多確診感染病例，死亡8例。

WHO的疫情風險評估：中國 - 「非常高」，全球 - 「高」。

Convid-19病毒源頭目前仍不清楚。世衛組織稱病毒從蝙蝠到人類的跨物種傳播過程中另有宿主，這個中間宿主可能是野生動物，可能是家畜，也可能是馴養的野生動物。

世衛組織赴武漢專家小組計劃周一（24日）在北京召開記者會通報武漢之行情況。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 衛生防疫部門在韓國大邱新天地教會教堂及周邊地區進行消毒工作

不容樂觀

2月21日，中國山東、浙江以及湖北三省共有5所監獄報告新型冠狀病毒肺炎疫情。其中確診病例512例，疑似病例10例。這也使得中國湖北之外地區每日新增確診病例激增，中斷了此前的連續16天下降趨勢，也暴露了中國疫情追蹤系統可能存在漏洞。

自1月23日宣佈武漢封城控制疫情近一個月後，中共中央政治局2月21日召開會議，決定各地根據疫情採取相應措施恢復經濟和社會秩序，"復工復產"。

與此同時，境外包括韓國、意大利、伊朗等國家的感染人數在增加。

韓國22日消息顯示新增142起感染病例，全國感染人數達到346人，人數之多僅次於中國和日本「鑽石公主」號遊輪。

伊朗在過去兩天裏報告出現18例病例和4例死亡病例。

圖片版權 Reuters Image caption 「鑽石公主」號載有3700名乘客和船員，至今累計確診感染人數已超過620。

加緊防備

停泊在日本 橫濱的"鑽石公主"號郵輪上32名英國及歐洲旅客周六（2月22日）乘撤僑專機抵達英國，隨即由大巴送往指定醫院隔離觀察14天。

專機周五從日本東京起飛，周六抵達英格蘭東南部威爾特郡的博斯科姆比溪谷空軍基地。

這些旅客在遊輪上已隔離16天，迄今為止病毒檢測都呈陰性。

"鑽石公主"號16天前發現新冠病毒疫情被隔離，當時船上有大約78名英國公民。

BBC獲悉其中一些人上周已搭乘中國政府的撤僑專機飛抵香港，已經發現感染病毒的旅客在日本留醫治療。

英國外交部消息稱船上至少4名英籍旅客證實感染了新冠病毒。

船上目前至少已有621名乘客感染了2019新型冠狀病毒，是中國大陸境外最大的感染者群。

隨著確診數字持續上升，美國、加拿大、澳大利亞和英國都已宣佈會安排將船上的本國公民接回國，然後隔離觀察14天。

你的器材不支持播放多媒體材料 日本傳染病專家岩田健太郎教授：鑽石公主號上情況「把我嚇到了」。

恐懼

「鑽石公主」號2月初在日本橫濱被隔離，因為此前船上 一名曾在香港下船的男子被發現感染新冠病毒。

其他乘客開始是被單獨隔離在自己的客艙裏，之後被允許零星地走出船甲板。

雖然有隔離措施，但是在新型冠狀病毒檢測當中呈陽性的人數還是一天天地迅速增加。

不過，全船人員隔離的做法是否有效引發質疑。

日本神戶大學傳染病學教授岩田健太郎登船檢察之後稱船上的狀況「完全不符合傳染病管控」規則，根本不能將感染者和未被感染者區別開來。

他說在這艘船上比起他過去在埃博拉（Ebola，伊波拉）病毒爆發的非洲和在「沙士」（SARS）非典型肺炎時期的中國工作時，更加擔心受到感染。

美國衛生官員也對日本官員採取的措施提出了批評，但日本官員則辯解說，大部分感染病例很可能是在隔離措施之前發生的。