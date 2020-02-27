肺炎疫情：英國是否能應對病毒爆發潮

圖片版權 Getty Images Image caption 隨著歐洲的新型冠狀病毒確診個案增加，多或先後加強措施應對。

隨著歐洲確診新型冠狀病毒的數字不斷增加，各國都開始加緊防備。英國政府仍然希望即使當地有輸入個案，也可以將疫情控制，但是它仍然強調已經為不同的情況做好凖備，包括一旦病毒在當地爆發時該怎樣處理。

英國目前處理病毒的方法主要是快速地找出病例，將病人隔離，同時追蹤病人的密切接觸者。這項工作主要由英格蘭公共衛生署（Public Health England）負責，英國其他地區的個案就由地方衛生部門負責處理。

英國的防疫工作目前十分有效，當地有15案確診個案，全部都是外地傳入。國內目前沒有人傳人的個案，但即使出現這種個案，也不代表防疫工作失敗。

如果疫情控制工作失敗怎麼辦？

即使疫情在英國擴散，原本的防控工作其實已經達到效果，讓科學家有更多的時間研發治療病毒的疫苗。

如果病毒在夏天才爆發，對公共衛生部門處理疫情也會有幫忙。英國國民保建署（National Health Service）目前正忙於處理冬季流感，如果同時要處理新型冠狀病毒的疫情，將會令醫療系統吃不消。

外界原本認為病毒在較暖和的氣候難以傳播，但從部份國家的經驗看來，這個看法並不靠譜。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前沒有藥物可以治療新型冠狀病毒，醫院大多只能管控病人的病徵。

英國當局凖備好了嗎？

英國國民保健署已經有計劃，應付疫情一旦爆發該如何處理。英國目前設有五家專門治療新型冠狀病毒病人的醫院，另外還有19家分佈在各地的傳染病治療中心。

全國所有醫院也設有隔離病房，可以處理到醫院求醫的新型冠狀病毒病人。但官方目前的要求是病人需要先致電國民保健署，並自我隔離。

目前沒有藥物可以治療新型冠狀病毒，醫院大多只能管控病人的病徵。許多醫院都設有專門設備，收治這些病人。

如果發生大型爆發該怎麼辦？

如果英國出現大規模人傳人的個案，在最壞的情況下，各地醫院可以取消一般病人的手術，騰出資源集中處理新型冠狀病毒的病人。

英格蘭公共衛生署也推出了一個大規模的觀察計劃，研究新型冠狀病毒是否在當局不知道的情況下擴散。

目前共有八家醫院，以及100家診所會對一些有感冒病徵或呼吸道問題的病人進行新型冠狀病毒檢測。

圖片版權 Reuters Image caption 多國取消足球比賽、商務展覽等活動，嘗試控制疫情蔓延。

還會有其他措施嗎？

英國法律目前授權政府在保障公眾的前提下關閉學校、暫停公共交通服務以及禁止公眾聚會。但目前的證據似乎顯示這些措施對防止新型冠狀病毒傳播不太有效。

政府也需要在保障公眾安全和不影響經濟和社會活動之間取得平衡。例如，如果強制關閉學校，一些家長就可能需要向公司請假，留在家中照顧自己的子女。

新型冠狀病毒目前對老人以及長期病患者最危險，這與一般季節性感冒差不多。每年在英國，數百人都會因為感染季節性感冒去世，但政府並不會因為這樣宣佈關閉學校等措施。

政府早前已經獲得授權，可以強制某些人進行隔離，但這種做法只會在疫情爆發初期有效，而且政府的資源最多只能收容數百名被隔離的人。