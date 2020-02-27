生化武器離你我並不很遠 有圖為證

愛爾蘭攝影師達拉·麥克格拉斯（Dara McGrath）的最新作品集是英國風景，但絶不是一般的風景照；他聚焦的地方貌似平常，卻有著不尋常的歷史。

《大清理》（Project Cleansweep） 作品集採用了2011年英國國防部一份環境污染風險評估報告的標題。英國境內曾經用來生產、存放和銷毀生化武器的地方經過清理之後，調查小組對殘留污染風險進行了評估。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 劍橋郡金博爾頓（Kimbolton, Cambridgeshire）

劍橋郡的金博爾頓（Kimbolton, Cambridgeshire）有一條鐵路支線，第二次世界大戰期間曾用作化學武器運輸途中的中轉站和臨時倉儲點。

今天，那裏是一片綠茵茵的草地。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 威爾士弗林特郡的 Rhydymwyn 隧道

弗林特郡 Rhydymwyn 山谷裏的隧道，面積0.3平方公里，二戰時期是英國秘密化學武器生產基地和主要化武倉庫，近年才對公眾開放。那裏還曾參與過英國的原子彈研發。

那裏在鼎盛時期一度有2200多名員工，1960年關閉。

圖片版權 Dara McGrath Image caption Rhydymwyn 隧道裏的舊壁畫

2008年，山谷裏的21處建築物和隧道被列入歷史古蹟名單。

圖片版權 Dara McGrath Image caption Rhydymwyn 隧道和周邊谷地現在是自然保護區

德比郡的哈普爾山（Harpur Hill）是二戰期間英國最大的化學武器倉庫，佔地104英畝（0.42平方公里），名稱是第28維修部（Maintenance Unit 28）。

戰後，那個地方被用來處理和銷毀繳獲的化學武器，1960年關閉。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 德比郡的哈普爾山

除了英國國防部報告裏列出的14個前生化武器生產、儲存和銷毀場點，麥克格拉斯還找到另外92處類似的地方。

蘇格蘭西北的格魯因納德島（Gruinard Island），英國軍方1942年首次生化武器試驗場就在那個島上。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 蘇格蘭西北的格魯因納德島（Gruinard Island）

當時，軍方往島上運了80頭羊，用繩子把它們拴住，然後引爆放置在附近的炭疽病毒炸彈。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 格魯因納德島上的警告牌，軍方要地，禁止閒雜人等入內

經過4年的去污染清理，當局於1990年4月宣佈這個島已經安全，但至今還是無人島。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 格魯因納德島至今仍無人居住

位於康沃爾地區南塞庫克的化學防禦設施基地在1950年代曾經是英國最主要的神經毒氣生產工廠。

工廠關閉後，被污染的廠房和設備都扔在礦道和大石坑裏。

那裏現在是軍方的一個雷達站。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 南塞庫克，康沃爾（Nancekuke, Cornwall）

英國軍方1952年的「鑊釜行動」包括一系列秘密生化武器試驗。

英國海軍和科學家在劉易斯島海岸地帶釋放生物毒劑，實驗動物包括3500隻小白鼠和猴子。

在那之前曾在懷特島的桑當灣( Sandown Bay, Isle of Wight）做了模擬試驗。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 懷特島桑當灣的沙灘

1963年和1975年曾經在多塞特郡的萊姆灣（Lyme Bay, Dorset）做過類似的試驗。

這些試驗涉及從船上噴灑活細菌或死細菌，是英國軍方一項大規模秘密測試計劃的一部分。

細菌武器的殺傷範圍則通過60多個偽裝成氣象和空氣污染監測台的移動檢測點來檢測。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 多塞特郡，萊姆灣

雖然有國際公約禁止生化武器大規模擴散，但使用生化武器的危險依然存在。

2018年，前俄羅斯上校斯克里帕爾和他女兒在英國索爾茲伯里（Salisbury）的住宅門把手上被塗了神經毒劑，父女二人中毒，父親不治身亡。

用來噴毒劑的香水瓶被扔掉時還有殘餘物，發現這個香水瓶的人不明真相噴了一點瓶子裏的液體，很快中毒身亡。

大約600-800名軍方特勤人員用了1.3萬小時對斯克里帕爾的住宅和其他相關地點進行消毒清理。

圖片版權 Dara McGrath Image caption 威爾特郡，索爾茲伯里

攝影作品集《大清理》已經出版。

全部圖片版權歸 Dara McGrath 所有