圖片版權 Reuters Image caption 鑽石公主號郵輪上至少有621人被感染

日本厚生勞動省周五（2月28日）表示，一名在「鑽石公主」號郵輪上感染新型冠狀病毒的英國男子不治死亡。他是新型冠狀病毒疾病（Covid19）疫情爆發以來，第一個死於這種疾病的英國人。

鑽石公主號郵輪此前在日本橫濱港口停靠隔離檢疫，其間船上有數百人被確診感染，至今有6人死亡。

英國疫情爆發「只是時間問題」

英國周五又出現3名新確診病例，包括威爾士的第一起病例。英國境內新冠病毒確診人數增加至19名。

首相約翰遜宣佈，將在下周一（3月2日）召開內閣緊急會議（Cobra），商討如何應對歐洲疫情的擴大。英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）同時警告說，疫情在英國爆發只是「時間問題」。

英國政府衛生部門表示，英格蘭的兩起病例確診者是在伊朗感染的。

威爾士公共衛生部門表示，威爾士確診者據信是在意大利北部感染病毒的，目前正在追蹤密切接觸者。

北愛爾蘭也在周四宣佈第一起病例，一名從意大利北部坐飛機回來的女性被確診，衛生當局已經聯繫該航班附近座位的乘客。

英國人境外死亡

英國外交部表示，正在試圖了解不治死亡的英國男子的相關消息。

鑽石公主郵輪公司一名發言人「對死者家屬和親友表示誠摯的哀悼」。

上周六，英國政府接回鑽石公主號郵輪上30名英國國民和兩名愛爾蘭國民。

這批乘客抵達英國後被載往威勒爾（Wirral）的阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital ）隔離兩個星期。

圖片版權 Getty Images Image caption 從鑽石公主號郵輪撤回的人被送往阿羅公園醫院接受隔離

鑽石公主號郵輪二月初開始在橫濱港口停靠隔離檢疫，當時有一名男性乘客在香港下船後被確診感染。

在那之後，鑽石公主號郵輪上至少有621人被確診感染。

世界衛生組織警告，新型冠狀病毒疫情已經達到「決定性關鍵」，而且有「成為全球性流行病的潛力」。

至今，全球有超過8萬人被感染，大約2800人死亡，主要死亡病例在中國湖北省。