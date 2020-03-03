圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相鮑里斯·約翰遜3月3日在唐寧街10號舉行記者會，公布政府的抗疫「作戰計劃」。

政府周二（3月3日）宣佈抗疫「作戰計劃」，從社會、經濟、醫療等多個層面凖備應對疫情繼續惡化的局面。

英國政府警告，在疫情最嚴重的時候，可能會有高達「五分之一」的勞動人口請病假。

根據英國公布的計劃，如果疫情擴大：

英國警隊可能只有警力應付最嚴重的犯罪和維持公共社會秩序

如有必要，英國軍隊可能向應急部門提供支援

其他可能的措施還包括：關閉學校、減少公眾聚會、居家上班

為了治療新冠肺炎病人，醫院可能會推遲非緊急病人的治療；最近退休的醫護人員可能會被召回工作。

這一計劃還警告說，雖然絶大部分的感染病人只有輕微到中度的病症，與季節性流感類似，但極少部分需要住院治療，還有少部分人可能因病死亡。

計劃沒有估計病毒的死亡率，但是警告死亡人數會增加，特別是老、弱、病者。

你的器材不支持播放多媒體材料 約翰遜：英國未來「數周」、「數月」內受新冠肺炎疫情挑戰。

兒童也可能受到感染、「病情嚴重」。但是，20歲以下人群的感染髮病情況並不常見。

英國政府還警告，疫情可能一波接一波發生。

全民動員

周一，英國首相鮑里斯·約翰遜曾警告，英國的感染病毒人數可能會「大幅度增加」。

截至3月3日，英國境內的確診病例為39人。

與此同時，正在制定年度財政預算案的英國財相蘇納克（Rishi Sunak）已經要求官員在3月11日公布的預算案中制定方案為公共衛生部門的應急措施、工商業和整體經濟提供財政支持。

英國央行行長卡尼（Mark Carney）表示，央行隨時凖備出手幫助各行各業和家庭度過疫情造成的經濟震蕩。他說，震蕩「可能很大但最終將是短期的。」

在社會層面，英國政府將在本周開始大規模的公共宣傳活動，告訴公眾如何幫助控制病毒的蔓延，其中包括用肥皂和溫水經常洗手。

分析：BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuensberg）

在不公開場合，政府內部已經認識到，新冠病毒肺炎疫情可能會持續幾個月，打亂無數人的正常生活。

我們中的很多人可能會被要求在家工作。與此同時帶來的問題是，那些個體經營者或者臨時工的生計該如何繼續。今年5月的地方選舉怎麼辦？英國的國民醫療保健系統（NHS）已經壓力山大的局面下，如何應對新的肺炎疫情擴散？

有很多的問題，無論是英國的政客還是公眾都給不出一個確切的答案。政府官員在決定採取什麼步驟時，將完全以科學為依據，但問題是，有關疫情的科學卻在日新月異。

分析：BBC健康事務記者尼克·提內格爾（Nick Triggle）

政府的這一「戰時計劃」沒有預測一旦英國發生大規模疫情，究竟有多少人會被感染。

根據模型測算的最壞情況認為，當出現類似的新病毒時，大約80%的人可能會感染。

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不過英國官員們認為，本次的情況不會有那麼高的感染率。

證據顯示，只有一半的感染者會出現症狀，感染者的1%可能死亡。老人和那些有健康問題的人風險最高。

如果發生了大規模的人傳人感染（目前來看極為可能），感染達到高峰期需要2-3個月。高峰期一般持續2-3個星期，而大約一半的受感染者可能會在這個高峰期內感染。

接下來的緩和平息期一般也為2-3個月，不過政府的計劃承認，疫情爆發可能一波之後再出現一波。

在高峰期出現之前，政府很可能採取所有能出台的最極端辦法阻止高峰的到來。

洗手與公眾心理

你的器材不支持播放多媒體材料 你洗手洗對了嗎？

截至周一（3月2日），英國衛生部門一共檢測了13525人，其中13485人沒有感染。在所有的確診病例中，共有12人已經康復。

在世界各地50多個國家，新冠病毒共確診了86000人，導致3000多人死亡，其中絶大部分在中國湖北省。

在周二的記者會上，英國首相約翰遜表示，維護國家安全是政府的頭等大事，政府將根據國內領先世界的科學專家的建議，決意竭盡所能凖備一切可能出現的局面。

約翰遜強調，在現階段，絶大多數民眾還是應該照常生活。

英國政府呼籲公眾勤洗手除了有防止病毒的效果，還用什麼其他作用嗎？

觀察人士認為，政府官員呼籲勤洗手還有心理作用，因為讓人們感覺洗手有助控制疫情，就會少些恐慌，而更傾向於有抗疫行動中的參與感。