肺炎疫情：英國衛生部次官多里斯確診感染新冠病毒
英國衛生部次官多里斯（Nadine Dorries）3月10日晚確診感染新冠病毒，是英國第一位確診感染新冠病毒的議員。
據《泰晤士報》報道，多里斯過去一周曾在議會與百餘人接觸，10日還跟首相約翰遜一同參加招待會。
她周二發佈聲明證實自己病毒檢測呈陽性，並稱已經按照政府建議採取了一切防範措施，得知檢測結果後她就居家自我隔離。
她在衛生部和議會的辦公室同事已經按有關建議採取相關措施。
截止周二，英國感染新冠肺炎病例為382人，6人死亡。最新一例死者是80多歲男子，本身患有其他疾病。
英國全科醫生已經發出警告，由於新冠病毒感染人數增多，診所可能不得不停止非急診病患的門診。
英國醫學會表示，慢性疾病的常規檢查可能將被迫暫停，以便醫護人員全力以赴救治新冠肺炎患者。
英國新冠肺炎疫情發展迅速，上周五確診病例超過200，總共2萬多人接受病毒檢測。
英格蘭副總醫療官哈里斯（Jenny Harries）在接受BBC訪問時表示，到目前為止政府公共衛生部門的首要努力還集中在圍堵和阻遏階段。
她為推遲採取關閉學校等嚴格控制疫情措施做了辯護，稱專家正在以小時為單位監測評估疫情擴散狀況，以便做出」周全的決策「。
不過，她也同時承認，政府有關方面已經在認真考慮是否有必要開始防疫第二階段——拖延和「社會隔離」階段。
哈里斯說，英國現在已經處於疫情可能即將轉變為「持續社區傳染」的邊緣。
關閉校園和在家工作
英國政府公布的防疫四階段計劃是：一、防堵；二、拖延；三、研究；四、減損。
據介紹，一旦英國政府宣佈防疫進入第二階段——拖延階段，就意味著需要開始所謂「社會隔離」措施，包括取消大型群聚活動，關閉校園，以及建議有能力的公司允許員工在家中工作，以便減緩和拖延社區感染速度。
各國疫情死亡率對比
專家指出，從目前疫情發生各國的醫療系統報上來的官方數據看，新冠病毒在不同國家所造成的死亡率大不相同。
在人口老齡化非常明顯的意大利，新冠肺炎死亡率為4.25%，迄今為止全球第一；截止上周末，意大利政府公布的死亡數據中，平均年齡為81歲，其中四分之三是男性。
排列在意大利數據之後，中國的官方疫情死亡率為3.8%；伊朗2.6%；法國1.6%；英國1.2%。
韓國的死亡率目前世界最低，僅為0.65%。
全球恐慌中的緊急應對
全球新冠病毒感染人數已經突破十萬大關。伴隨著疫情的迅速發展，全球投資市場呈現恐慌狀態，各大主要股市繼續大幅度下跌；多數分析人現在擔心，疫情對全球經濟的打擊力度將遠遠強於預計。
亞洲發展銀行分析認為，全球經濟可能因疫情而損失高達3470億美元。
面對洪水猛獸一般的疫情，美國政府也宣佈緊急撥款83億美元對抗；英國政府也凖備採取應急措施，首相約翰遜宣佈緊急撥款4600萬英鎊資助新冠病毒疫苗的研發工作。
疫情全球傳播引「深切關注」
世界衛生組織總幹事譚德塞表示，新冠病毒在全球範圍的迅速傳播態勢令人「深切關注」。
包括多家聯合國組織在內的國際組織，過去兩天宣佈取消或延遲原定召開的國際會議。
在中國以外的新冠病毒疫情重災區伊朗和意大利，確診病例也有大幅上升。伊朗確診病例猛增一日1200；意大利確診數字跳升至3916。
在整個中東地區，多數城鎮的伊斯蘭教星期五禮拜被取消。
歐洲的梵蒂岡、塞爾維亞和斯洛伐克，南美的秘魯，非洲的加麥隆和多哥成為最新發現確診病例的國家。