華為5G懸於一線：英國首相「政治頭痛」的原因

雖然英國政府挫敗下院反對、堅持准許華為參加英國5G網建設，但首相約翰遜的麻煩遠遠沒有結束。反對者說，英國剛從歐洲收回了主權，卻要拱手讓給北京。

有分析說，華為問題成了約翰遜的政治麻煩。

儘管英國政府承諾，有關華為參加英國5G網建設的決定會考慮反對派議員的訴求，但是，在日前英國議會就反對議員提出的一份修正案舉行投票時，38位保守黨議員仍然「反叛」，投了與政府立場相背的票，要求在2023年之前把華為這家中國高科技公司從英國5G網絡建設中排除出去。

但是，保守黨政府憑借在議會下院席位上佔據的絶對優勢，以24票的優勢否決了修正案。

英國多媒體大臣沃爾曼（Matt Warman）說，政府致力於同下院所有議員合作，在各個可能的層面做出解釋。他還強調，政府一直把國家安全排在首位。

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「政治頭痛」

但是反對政府立場的保守黨議員、下院外交事務委員會主席湯姆‧圖根哈特（Thomas Tugendhat）說，英國不能剛從布魯塞爾收回主權，卻要把它交給北京。

雖然保守黨議員的反叛沒有成功，但是媒體分析認為，對於英國首相約翰遜來說華為參與英國5G網建設問題i仍然是個巨大的政治麻煩。

華為問題是約翰遜自從去年選舉大獲全勝以來第一次遭遇大規模的「黨內反叛」。

BBC政治事務編輯諾曼•史密斯（Norman Smith）認為，黨內反叛肯定令首相府大為光火，因為約翰遜不久前剛為保守黨贏得了選舉勝利，就遇到那麼多黨內的反對。

而且，反對陣營中不乏資深的保守黨議員，包括數位前內閣大臣和部長。首相府想逼迫這些人就範可不容易。

史密斯認為，反對者可能會為夏天發起更大的反叛鋪路，到時候，政府在華為問題上的決策很可能會完全扭轉。

數名保守黨議員已經明確表示，一旦下院開始辯論關鍵的5G網絡立法，他們就會加入反對陣營。

分析認為，約翰遜親自頂住美國及其他盟國的壓力給華為放行，如果在如此重大的問題上輸掉，那將對其個人聲望構成重大打擊。

諾曼·史密斯說，「也許到時候了，約翰遜應該凖備好撲熱息痛」。

圖片版權 Reuters Image caption 鄧肯-史密斯曾任保守黨黨魁

「聽命於中國」

美國一直號召盟國抵制華為，他們指責華為的網絡技術會被用於間諜活動。英國網絡安全機構也曾警告，對於華為存在「技術擔憂」。但英國沒有禁止華為參與5G，因此遭到美國和澳大利亞等盟國的批評。

以保守黨前領袖伊恩•鄧肯-史密斯（Ian Duncan Smith）為首的一些保守黨議員提出議案，旨在修改「電訊基礎設施法案」，試圖禁止華為參加英國的5G網絡建設。

修正案一旦通過，將把被國家網絡安全中心列入「高風險供應商」名單的公司在2022年底之前從英國5G網絡項目中全部排除。

鄧肯-史密斯在議會辯論中再次強調，華為聽命於中國政府。

他說，他和其他議員都十分擔心英國在整個過程中陷的太深，最終過於依賴那些「不可信任」的供應商。

他在議會辯論中特別指責中國政府在過去20年中通過價格戰排擠其他技術公司，讓華為取得市場主宰地位，而這個結果對英國安全構成了威脅。

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「憑空指責」

英國文化大臣奧利弗•道登（Oliver Dowden）試圖向保守黨後座議員做出保證，承諾在夏天議會休會前討論電訊安全法案，讓他們有機會對自己關注的安全問題展開充分辯論。

他還說，英國政府希望同包括美國在內的五眼情報聯盟合作找到解決辦法，這樣英國就能不必使用高風險供應商。

但是他並沒有給出排除高風險公司的具體時間表。

今年初，英國首相府和安全專家批准了在英國5G網建設中使用華為技術，但同時也規定，禁止在敏感區域使用華為技術，並且把華為的市場份額限制在35%以下。

在此次英國下院投票後，華為高級副總裁張國威（Victor Zhang）說，處理問題需要依照證據，無中生有的憑空指責令人失望。他說：「業內專家都認為禁止華為設備會讓英國更不安全，也會影響到英國的產能和創新。」