圖片版權 LOUISE HALFORD Image caption 哈爾福德女士在自己出現流感症狀後也決定在家工作，自我隔離。

新冠病毒繼續在全球肆虐之際，越來越多人選擇在家上班。

哈爾福德女士是英國曼徹斯特一家律師事務所的負責人之一。

他們公司最近有一名僱員剛從國外滑雪度假回來。該名僱員出現感冒症狀，哈爾福德女士建議他在家上班，避免把病毒帶到辦公室，傳染給別人。

哈爾福德女士自己出現流感症狀後也決定在家工作。

哈爾福德女士解釋說，有同僚患免疫力下降，公司不願意冒險。

為了抑制新冠病毒（Covid-19）的傳播，許多國家都呼籲人們盡量減少外出。

全球許多公司實行靈活工作制，允許僱員在家中辦公。

美國蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）告訴公司職員，如果工作允許，可以在家上班。

其他公司諸如亞馬遜和谷歌等也採取了讓僱員在家上班的靈活政策。

在新冠疫情非常時期，居家工作受到了眾多僱主和僱員的歡迎和重視。

幸運的是，現代科技和通訊手段可以為人們提供居家辦公的種種有利條件，讓人們可以足不出戶有效地辦公。

保持聯繫

圖片版權 Getty Images Image caption 全球許多公司也實行靈活工作制，允許僱員在家中辦公。

與同事的交流和溝通是工作中最關鍵的環節，這也是遠程工作會議需求量如此之高的原因。

在中國，自從冠狀病毒疫情爆發以來，使用Cisco Webex視頻會議服務的人數上漲了22倍。

為了滿足不斷上漲的需求，Cisco Webex視頻會議服務也升級了其免費服務系統。

任何人都可以登記使用其免費服務，最長可達90天。該服務軟件還把參會者人數上限從過去的50人上調到100人。

另一款軟件Rival Zoom也提供免費視頻會議服務，包括一對一視頻會議。

該軟件的視頻會議功能可以允許多達100人參加，最長時間為40分鐘。

注意安全

圖片版權 Getty Images Image caption 要保證網絡暢通無阻。

但是，在家遠程辦公也為黑客提供了可乘之機，因此要注意網絡安全問題，特別是那些對遠程辦公不熟的新手來說。

黑客可以盜取敏感信息或是進行網絡詐騙等。

為了避免安全漏洞，大多數公司都會使用VPN軟件進行加密。

但即使使用比較好的VPN軟件，企業可能還需要購買更多用戶許可證或提高服務器容量，以滿足所有人一起使用時的需求。

還有一種選擇是，利用遠程桌面軟件從家中控制你的工作電腦。

當然，如果在家工作還必須要保證網絡連接可靠和暢通。

專家建議任何需要在家中隔離和工作的人檢查和確保家中的網絡連接可靠，並確保網絡安全。

比如，你可以跟你的寬帶網絡供應商聯繫一下，看你是否可以使用VPN等。

如有必要，你可能還需要進行網絡升級，或是購買移動熱點網絡（mobile hotspot）或路由器。

在不同地點辦公的同事如果需要分享網絡文件，可以考慮使用比較安全的即時通訊平台，比如Slack。它可以為人們提供文件分享以及視頻電話等多種功能。

Slack是一個集電子郵件、短信、文件整合等大規模工具集成的一個群聊群組。

圖片版權 Getty Images Image caption Slack可以為人們提供文件分享以及視頻電話等多種功能。

Slack建議用戶建立一個官宣頻道（Announcements channel），大多數用戶只能閲讀上面的信息和文件，只有管理者和經理才有權發佈重要信息。

這個軟件還可以讓使用者註明自己目前的狀況，比如，在電話/視頻會議中，或是暫時不在辦公桌前等等。

另外，還有像微軟的群聊軟件Microsoft's Teams也具有這樣的即時安全通訊功能。

如果需要更多服務，微軟還推出一款付費版軟件，但允許用戶六個月的免費試用期。

類似的服務軟件還有Asana，這都是有助於改善團隊交流和協作的遠程工作軟件。

圖片版權 Getty Images Image caption Focusmate可以幫助你專心工作，不分心。

「好好工作」

但如果你在家工作注意力不集中怎麼辦？不用擔心，有一款軟件叫Focusmate，它就好比一個「視頻同事」，幫助督促你好好工作。

你可以下載這個軟件，它有攝像頭。你可以在開始工作時把它打開，連在電腦上。

如果你在工作中間走開去看電視，並不會受到什麼「制裁」，但你的「視頻同事」可能會表現出輕微的不滿。

使用過這個軟件的人都表示，效果不錯，減少了注意力不集中和拖延等情況。

今天的上班族可以利用現代科技輕鬆在家辦公。

哈爾福德女士表示，或許可以借助目前的新冠疫情說服更多僱主為遠程工作做好更加充分的凖備。

她說，「從長遠來看，在家工作對緩解交通堵塞和污染可能都有好處。」