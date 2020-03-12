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新冠肺炎疫情在英國繼續迅速擴散之際，政府宣佈抗疫進入拖延階段，但在行動上幾乎是按兵不動，批評者稱純屬延誤時機。

英國政府周四（3月12日）召開內閣緊急會議決定，抗疫行動即日起從第一階段的防堵進入第二階段— 拖延。

宣佈了新的舉措：新近出現發燒和持續咳嗽症狀者在家自我隔離一周，無論之前是否去過疫情嚴重的國家或是否跟確診感染者有過接觸。

從周五開始， 學校組織的出國旅行活動一律取消，已經有疾患的老年人不建議去乘遊輪。

許多人期盼、呼籲的取消大型群體聚集活動和關閉校園等抗疫「硬」措施都不在決策之內，因為「時機不妥」。

約翰遜在記者會上表示，新冠疫情是數十年來最嚴重的公共健康危機，疫情還會繼續蔓延，「坦白地說，更多家庭將有親人夭折。」

話音未落，輿論嘩然。有人認為約翰遜在「豪賭」。

一線醫護人員批評政府行動遲緩、畏首畏尾，浪費了遏制疫情惡化的時機。

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原先普遍的理解是一旦進入拖延階段，就需要開始「社會隔離」 措施， 包括取消大型群體聚集活動、關閉校園、鼓勵和建議僱主允許員工在家遠程工作。

拖延的目的是推遲新冠肺炎疫情大爆發的時間，盡量避開冬春流感季醫療系統資源和人手緊張的高峰期，另外也希望氣溫逐漸升高後病毒傳播受到自然遏制，疫情可以緩減。

但防疫升級的主要行動只是把自我隔離的標凖降低了，而沒有直接切入病毒的群體聚集性傳播和社區傳播問題。

截止周四，英國確診感染病例接近600，10人死亡，近3萬人接受了病毒檢測。政府首席科學顧問帕特里克·瓦倫士勳爵認為感染病例應該介於5千到1萬人之間。

倫敦 一位重症科資深醫生，西蒙·埃希沃斯（Simon Ashworth）直呼政府「快醒醒」；他在社交媒體推特上呼籲關閉校園、禁止大型公共活動，還要取消非緊急手術和門診，以便醫院可以為迎接疫情大爆發做凖備，包括人員培訓和防禦計劃的制定，還包括為醫護人員安排臨時住宿和子女看護等具體問題。

埃希沃斯醫生說，他在聖瑪麗醫院曾有過24小時內三次接觸新冠肺炎確診或疑似病人，其中一人是自己到急救室掛號就診的。醫生尚且如此，護士的風險就更高；需要為他們提供口罩等防護服裝和設備。

他還呼籲NHS的新冠肺炎熱線電話（111）向公眾提供的建議馬上更新，擴大檢測範圍，

更重要的是錢：「我們需要資金來制訂像中國那樣的診治戰略，需要資金來添置必要的設備用於隔離在家的疑似病患。」

英格蘭公共醫療系統已經宣佈病毒檢測擴容計劃，從每天1500例增加到1萬，重症住院牀位數量也將有數倍的增加。

圖片版權 PA Media Image caption 英國政府不建議無症狀這戴口罩，但是各地街頭已經開始零星出現戴口罩的人。

時機未到

約翰遜強調，採取防疫措施，時機的把握很重要。

愛爾蘭決定起關閉學校和其他一些公共場所，以此控制新冠疫情擴散。這項政令從從周四（3月12日）當地時間下午18：00生效，截至3月29日。

約翰遜說，根據科學和醫學顧問的意見，英國目前不需要關閉校，也不必取消大型公眾活動，比如體育賽事。這些都是多中因素權衡之後的決定。

比如，假如現在就關閉學校，確實可以減少感染病例，但許多家長為此必須留在家裏，或者做出相應的兒童看護安排，這就成了一個大問題；許多醫護人員本身就是家長，如果他們的孩子不能上學，他們就不能像往常一樣上班，更不用說加班；如果請祖父母幫忙，也有問題，因為老人更容易被病毒擊中，感染後病死率更高。

專家評估意見是目前採取這些措施弊大於利，他說，但政府會密切監測疫情動態，在必要的時候改變策略。

專家預計從4月上旬，即2周之後，確診感染病例將開始大增，到5月或6月見頂。應對計劃和措施基於這個預估而定。

你的器材不支持播放多媒體材料 約翰遜：英國未來「數周」、「數月」內受新冠肺炎疫情挑戰。

如果關校園，至少要關兩周，而要孩子們連續十多天無法跟朋友們接觸，那簡直無法想象；另外，學校關門，很多家長估計就得把孩子送到爺爺奶奶、外公外婆家去，而老年人恰恰是對病毒抵抗力最低的群體，現在又正值感染病例直線上升階段，所以不適宜關校園。

意大利關校門後，許多學生開心地上街慶祝，直接背離了防止病毒聚集性傳播的初衷。

但到疫情接近衝頂時，政府會建議本身患有疾病的老年人留在家裏自我隔離；如果家庭內一人感染，全家需隔離14天。

蘇格蘭宣佈室內100人以上的群體活動和室外500人以上的群體集會活動都應該取消，建議盡量遠程工作，但機場和港口保持開放。

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相約翰遜宣佈緊急撥款4600萬英鎊資助新冠病毒疫苗研發

還有哪些可選項

關閉學校，以及修訂法律，允許在教師不夠的情況下開大班；

限制使用公共交通；

暫停大型公共集會；

軍隊幫助提供緊急救援服務；

警察專注於重大刑事案件和維持公共秩序；

獲得強制隔離的法律賦權

這些措施或多或少在其他國家都已有採納，但英國政府對實施效果有懷疑。