圖片版權 Getty Images Image caption 所有酒吧、餐館、電影院、劇院、健身中心、遊樂場、夜總會等餐飲娛樂行業都必須在周五午夜暫停營業，以防止病毒的進一步擴散和傳播。

英國政府宣佈史無前例的財政救助計劃，慷慨解囊希望遏止新冠病毒肺炎衝擊下各行業的裁員大潮。

在周五（3月20日）的首相每日疫情記者會上，英國財相蘇納克（Rishi Sunak）宣佈，為了保護就業，政府將為因感染病毒無法工作的僱員支付八成的工資，每月最多可達2500英鎊。

蘇納克說，這一決定是為了阻止僱主因為疫情裁減員工。

在蘇納克宣佈這一財政救助措施之前，首相鮑里斯·約翰遜表示，所有酒吧、餐館、電影院、劇院、健身中心、遊樂場、夜總會等餐飲娛樂行業都必須在周五午夜暫停營業，以防止病毒的進一步擴散和傳播。不過，這一決定並不影響外賣店。

約翰遜還呼籲人們不要趕在關門之前到夜總會或酒吧去，強調說現在至少需要讓人們保持身體距離。

他說，越嚴格有效地遵守這些隔離建議，國家就能越快地在經濟上、醫療上恢復正常。

至周五，新冠病毒在英國全境造成了177人死亡。

同心協力

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠肺炎疫情對全世界經濟造成巨大衝擊。

財相蘇納克表示，救助就業市場的舉措是前所未有的。他呼籲所有僱主在新冠病毒危機中很多公司面臨倒閉的情況下與員工併肩作戰同心協力。

蘇納克承認，關閉酒吧和餐館對很多人造成重大影響。

據了解，政府承諾的員工工資補貼將適用於那些僱主已經裁員的公司，只要他們同意保留員工讓他們休病假就能獲得政府的工資補貼。

他說，政府的補貼是希望在僱主即便發不出工資的情況下，員工仍能夠保住工作職位。

這一補貼計劃將從今年3月開始，為期3個月。財相蘇納克說，如果有必要，這一計劃還將繼續延長。

他說，政府正在盡全力支持僱主，希望僱主也盡全力支持勞工。

BBC經濟事務編輯法伊薩·伊斯蘭（Faisal Islam）分析：

對任何一屆英國政府來說，出台這樣的干預就業市場的舉措都是難以想象的，更何況這是一屆保守黨政府。但是，在面對疫情造成全面停頓經濟蒙受如此規模的短暫卻可怕衝擊的情況下，這樣的舉措並不過分。

理論上來說，這一舉措應該能保住數以萬計，甚至更多人的就業。僱主們必須明白的一點是，他們應該從未想過一個英國政府會這麼做，但是英國政府卻正在這麼做。

八成工資，每月最高2500英鎊，這樣的補貼措施比一些高福利的斯堪的納維亞國家還要慷慨大方。它瞬間改變了英國的社會福利安全防護網。

它顯示財政部的確相信，經濟的突然暴跌之後就會出現反彈，但是條件是必須確保數百萬勞工免遭失業的創傷。因為經濟學研究顯示，一旦勞工受到失業的衝擊，恢復期將漫長而遙遠。

財相能有這樣的迴旋餘地，部分原因也是得到了央行的協助——宣佈了有史以來最大規模的購買政府債務。

不過，如果本次的疫情超過3個月，則會帶來風險。然而，政府如果不採取任何行動，則風險會更大。

現在要做的，就是僱主們要緊牙關頂住壓力，等待下個月底政府開始付款。而銀行則幫助整個發放程序。