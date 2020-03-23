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英國首相鮑里斯·約翰遜3月23日發表電視講話，宣佈一系列新的抗疫措施，要求全民居家隔離，以盡可能降低新冠病毒傳播風險，延緩疫情蔓延速度。

根據新規定，所有居民都必須居家隔離，將出門次數減少到最低程度。如果有人違反禁令，警察有權實施罰款、驅散聚會等行動。

抗議新規將於三周後評估效果，之後還將不斷觀察評估，一旦情況有所改善，也可能放鬆管制。

約翰遜稱新冠疫情是英國數十年來遭遇的最大威脅，英國正面臨緊急狀況。

他說，沒有哪個首相樂意採取這種措施，但必須如此，否則英國的醫療系統難以應對，患者將無法得到醫治。

此前，英國政府抵禦新冠疫情的四步戰略和措施與外界希望的規模和力度差距較大。

截至周一晚間，英國確診病毒感染病例超過6650例，死亡人數升至335人，據信實際感染人數將介於3.5萬至5萬之間。

同時，英國外相多米尼克·拉布（Dominic Raab）呼籲正在海外旅行的英國公民盡快回國，因為新冠疫情擴散導致越來越多國家開始閉關、禁飛，國際旅行難度驟增。

圖片版權 Getty Images Image caption 什麼叫社交疏離？如果公園裏還是這樣熙熙攘攘，怎麼防止病毒傳播呢？

"家裏最安全"

根據規定，從即日起所有經營非生活必需品的商店、圖書館、遊樂場、室外運動場所和宗教場所都立刻關閉。

公園照舊開放，可以去跑步、鍛煉，但嚴禁聚會。

公共場所禁止兩個以上不住一起的人聚會。

可以出門採購基本必需品，包括食物和藥品，但次數應盡量少，盡可能用送貨服務。

戶外鍛煉也可以，但每天只能一次，一個人或跟住在一起的另外一個人，形式包括跑步、走路、騎車等。

可以出門買藥或照顧病弱殘疾。

上班通勤則應該控制在最少，絶對必須去辦公室的情況下才從家到工作場所，兩點一線來回。

英格蘭有150萬人被當局確認屬於高危人群，從周一開始陸續收到醫療當局的手機短信，要求自我在家隔離12個星期，因為"家裏最安全"。

屬於高危人群的蘇格蘭有20萬人， 威爾士7萬人，北愛爾蘭4萬人，包括做過器官移植的、患有某些特定癌症並正在治療的患者，以及其他一些長期病症患者。

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為何更嚴格？

這些措施並不新，但此前政府採取的是向公眾提供建議和指導的姿態，為了防止新冠病毒的擴散，建議大家只在採購食品、藥品、健身等必要情況下出門。

政府還要求公眾在戶外互相保持2米以上的距離。

不過，政府的這些要求自發出之後，卻有很多人並不遵守。

剛剛過去的周末，公園和戶外場所仍然非常熱鬧擁擠。例如在英國威爾士的斯諾頓國家公園，遊客之多出現人們記憶裏從未有過的繁忙場景。

周一（23日），儘管英國的火車和倫敦地鐵都減少了服務班次，但是乘車上班的人仍然眾多，擠滿了車廂。

嚴厲的措施和懇請公眾居家隔離的背後，是英國醫療系統應對疫情的能力的不足和醫療資源的日益吃緊。

現在醫護人員的防護用品和服裝緊缺，牀位和儀器也非常缺乏。

除了請退休醫生護士重返工作崗位，政府還向私營醫療機構求救，希望得到支援，以應對疫情高峰到來。

圖片版權 Getty Images Image caption 春日陽光燦爛，令政府官員心驚的是公園裏熙熙攘攘。哪裏有社交疏離的影子？

原有哪些限制？

自疫情爆發以來，政府已經呼籲人們盡可能在家遠程辦公，不要到酒吧、餐館、咖啡館、劇院和其他場所。

上周五（20日），首相約翰遜宣佈所有餐飲和娛樂場所關閉，提供服務的只有外賣餐館。

周五，英國還關閉了所有的學校，只有關鍵崗位如醫護人員、應急部門、物流部門的員工子女可以繼續上學。

在此之前，媒體報道說英國政府可能會效仿歐洲大陸國家加強隔離措施。

新措施與歐洲其他國家相比仍然不夠嚴格。

BBC事實查核記者莫理斯（Chris Morris）認為，首相約翰遜最新宣佈的防疫措施，與歐洲很多其他國家相比仍然顯得不夠嚴厲：在法國等很多歐洲國家，沒有特別的許可，任何人都不准離家出門。

在意大利和西班牙，政府為了防疫還禁止所有戶外的健身活動。成千上萬違反這一規定的人被罰款，在某些國家甚至可能被監禁。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情來勢兇猛，英國全民醫療保健體系面臨巨大壓力

一周前，政府的立場是對公眾提出建議、指導：

所有人應該避免參加聚會、避免前往酒吧、夜總會和劇院等人群密集的場所；

所有人如果可行都應該居家辦公上班；

除非必要，不再到訪養老院探望朋友和親人；

周末之前，有嚴重健康問題的人必須"最大可能地避開社交活動為期約12周"

如果任何家庭成員有持續性的咳嗽和發燒，所有家庭成員必須居家隔離14天；

有持續咳嗽和發燒的人，應該盡可能留在住所，避免外出，甚至不要外出採購食品和生活必需品，不過他們可以外出活動身體，在這種情況下，應該與他人保持安全距離；

學校暫時仍不關閉。

社交疏離能起到怎樣的作用？

羅伯特·卡夫，BBC統計主管

目前科學家認為，每一名新冠病毒攜帶者大約在五天之內把病毒傳染給2.5個人。

這就意味著，第一例攜帶者在30天之後就將把病毒傳染給406人。

但是，如果我們把接觸率減半，30天後僅會傳給15人，與406人相比降低90%以上。

當然，我們不能保證能夠讓接觸率減半，而且，這需要幾個星期才能看到成效。

但是，假設我們把接觸率減少三分之一，傳染率可能將降低85%以上（僅新增53例）。

下圖清晰表明病毒傳染走向。左側為不採取社交疏離行動5天和30天後的感染人數，右側為通過社交疏離傳染率下降一半5天和30天之後的感染人數。

以下是全球感染數據每日更新