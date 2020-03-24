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羅伯特·奧爾慕斯比（Robert Ormsby）本來計劃3月16日跟女友帕特茜·默多克（Patsy Murdoch）一起去冰島（Iceland)的雷克雅未克旅行。

受疫情影響，航班被取消，冰島浪漫之旅化為泡影。

羅伯特原本打算度假期間向女友求婚。這樣一來，他真有點沮喪。

然而，疫情難不倒有心人。英國一家超市成全了羅伯特的夢想。

因為，超市連鎖（Iceland）恰好和冰島這個國家同名！

行為可疑

圖片版權 ROBERT ORMSBY

一天晚上（英國"封城"之前），羅伯特和女友凖備附近一家飯店吃飯。羅伯特謊稱需要順道去超市買點東西。

兩人進了冰島Iceland超市，羅伯特找到一個比較清靜的地方，然後，他單腿跪地向女友求婚。

帕特茜起初還有點不好意思，接下來忍俊不止。幸運的是，她說了"yes"--接受了羅伯特的求婚。

羅伯特和帕特茜住在英國東南的肯特郡，之前兩人一起精心挑選了訂婚戒指。

吃飯當晚，羅伯特出門前西裝革履，帕特茜已經有點懷疑，但她以為羅伯特可能會在用餐時求婚。當羅伯特說要到超市買點東西時，她很納悶，有什麼可買的？

超市內，羅伯特突然單腿跪地，帕特茜一時沒有反應過來。

事後她表示，雖然當時自己忍不住大笑不已，但還是很興奮。

徵得兩人同意後，超市把照片上傳到社交媒體，立即爆紅。

這對凖夫妻說，很高興能在這個艱難時刻為大家傳播一些喜悅和正能量。

羅伯特表示，他這一小小的幽默之舉既彌補了冰島之行被取消的遺憾，也哄得愛人高興，感覺真好。

特別身份

羅伯特和帕特茜兩人今年都58歲，羅伯特是英國全民保健系統的護士，在手術室工作，帕特茜在一家臨終關懷醫院工作。

兩人的求婚照片被上傳後，英國公眾的反應令人難以置信，羅伯特形容為"瘋狂"。

帕特茜說，現在疫情鋪天蓋地，人們需要轉移一下注意力。

說起來，羅伯特跟冰島這個超市連鎖還是非常有緣的。當護士之前，他曾在1980年代在這家公司工作。

冰島超市以出售冷凍食品為主。

身為醫護人員的羅伯特也希望能借此機會，表揚一下積極凖備應對可能到來的疫情高峰的同事。

他說，麻醉師是奮鬥在第一線的人，看到他們的敬業和努力，「既備感安慰，也略有恐懼」。