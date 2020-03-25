圖片版權 Getty Images Image caption 全身防護服的留學生登上回中國的飛機

隨著新冠疫情在歐美國家迅速蔓延，許多中國留學生在家長敦促下返回中國。社交媒體上經常可以看到身穿全套防護服的學生坐飛機回國的場面。

全球肺炎大流行無論對已經身在國外的中國留學生或是正積極備戰的留學人員都帶來巨大影響。

BBC中文網採訪了一些中國留學生、留學中介及中英教育培訓機構，了解疫情對中國留學生的衝擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 全身防護服的留學生登上回中國的飛機

困頓、焦慮

Renne來自河南, 是英國巴斯大學博士三年級的學生。她在英國攻讀金融專業。

Renne介紹說, 隨著英國疫情的嚴重, 很多留學生都回國了, 她父母也勸她趕緊回國。

但一想回國還需要十四天的隔離, 回國路途中也會有被感染的風險就又猶豫了。況且, 現在機票一票難求, 就覺得目前留在英國也許更安全些。

「我們上周二（17日）正式結束面授課, 統一改為網課。巴斯大學也於上周三（18日）正式關閉。因為我現在在寫論文階段, 所以這個對我影響不是很大，」Renne說。

相比來說, 人在中國的Frank就更焦灼。

Frank目前已經拿到了荷蘭一所名校的法律研究生的錄取通知書，但學校還需要他最後的英語語言成績。

Frank申請的是今年秋季入學，按道理現在就要參加語言考試，然後把成績交給學校。但疫情的出現給Frank的留學計劃帶來困難。

一方面，他希望能夠搶到今年5月份託福的考位，所以現在正在積極備考。

同時, 如果搶不到5月份的考號，他也希望荷蘭的大學能否考慮為他延遲入學，因為，畢竟這不是他個人的問題。

考試取消

受疫情影響, 中國的雅思、託福等許多英語水平考試都被取消，影響了一大批人。

與此同時，為全球5-19歲提供國際資格證書的考試機構劍橋國際（Cambridge International）3月23日宣佈，取消今年5-6月份在所有國家的考試，包括IGCSE, AS/A level, O level等考試。

這無疑將會影響許多凖備就讀本科課程的國際學生。

劍橋國際表示，他們是迫於迅速變化的新冠病毒疫情做出了這一艱難決定。

一些國際教育機構也受到衝擊。

北京新東方教育科技集團的CEO周成剛對BBC表示，從公司目前的數據看，與去年同期相比申請到英國留學的人數至少下降了50%。

其主要原因在於:

雅思考試停止, 沒有成績, 因此無法入學;

英國疫情爆發所引起的安全擔憂, 特別是英國政府最初的抗疫措施讓中國老百姓感到困惑和難以接受;

簽證中心由於疫情原因暫停, 導致人們無法去辦理簽證;

Renne也表示, 英國政府最初宣佈的群體免疫政策, 讓國內好多人很擔憂。他們紛紛問她是否做足保護措施。問得最多的就是她有沒有戴口罩。

圖片版權 Getty Images Image caption 到英國攻讀碩士學位的中國留學生受衝擊最大

首當其衝

本來, 英國的碩士研究生學位非常受國際學生的歡迎, 因為它時間短，通常為一年，因此性價比較高。

然而, 英國可道教育公司的方超女士告訴BBC中文網，這次疫情受到衝擊最強烈的應該是在英國攻讀碩士學位的研究生。

方超女士表示，因為研究生的課程只有一年。所以，許多研究生都感嘆，沒想到在英國的研究生生活就這麼突然的結束了，連跟老師、同學、好朋友都沒來得及告別，大家都匆忙離開了英國。

方超表示，受疫情影響這一年的研究生性價比就真的很低。並且，回國的機票是一大筆開銷。

她說，好多同學都定了至少三套票，多的有八套票，轉機的國家包括俄羅斯、馬來西亞、柬埔寨以及埃塞俄比亞等。有些同學在訂票時沒有關注取消政策，結果發現不能退票。每個同學都至少花了三萬元買一張機票。

巴斯大學的博士生Renne也表示，疫情之所以對研究生影響最大，是因為研究生就一年的課程，現在突然中斷。他們還要面對期中考試，以及暑假論文選題和導師等問題。

此外，許多研究生住的學生公寓都是幾個人共享一個廚房和浴室, 交叉感染的機會更多些。所以, 研究生回國的也較多。

Renne說，由於她要帶研究生的研討課，所以對此比較了解。 同時，Renne表示，英國老師知道現在許多學生在中國，因此也把上課的時間調整到上午，方便中國同學網上聽課。

雖然網上授課不能代替面對面上課，但也是非常時期的不得已而為。但即使這樣，有時身在中國的同學可能還是會遇到一些挑戰。

比如，據英國資深教育顧問趙老師介紹, 由於中國國內網絡控制較嚴, 導致有些學生上網課有困難, 甚至無法登錄學校網站或查看郵件等。

中國留學生近年來早已成為各國大學校園國際留學生人數最大的團體。他們為這些國家的教育機構貢獻了大量的資金來源。

特別是一些英語國家的大學, 包括英國、美國和澳大利亞的大學越來越依賴中國學生的學費。

當然, 此次新冠病毒疫情也是各國高校遇到的一個前所未有的情況。

一些英國大學已經開始在網上提供學期前的英語課程, 並允許中國學生將入學時間推遲到明年1月或更晚。

觀望與希望

儘管如此,前面幾位接受BBC中文採訪的教育專家一致認為，展望未來, 人們並不會因為目前的英國疫情而放棄留學打算。

新東方的CEO周成剛表示，疫情之前英國一直是中國學生和家長選擇的重要留學國家之一。因為英國是老牌教育強國，具有多所世界排名前100強的名校，學制和考試制度都佔有優勢。

他說, 幾乎沒有人會因為疫情而徹底打消留學年頭，許多人都是在觀望, 希望能夠延期和推遲。

英國教育資深顧問趙老師完全同意這種看法。 他說，疫情不會影響留學生選擇到英國來求學的計劃，只不過現在許多學生和家長都在等待和觀望，期待疫情早日結束。

同時，趙老師建議無論在哪裏同學們還是應該保持良好學習狀態，為各種考試做好凖備，不要放鬆。

Renne說，相信隨著英國政府出台的一步步嚴厲措施，希望疫情可以被控制住。大家能早日解放。

周成剛表示，疫情並不會阻擋人們走出國門，到國外發達國家學習的機會。這種大趨勢不會改變。

以下是全球感染數據每日更新