英國查爾斯王子結束7天自我隔離 健康良好

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英國王儲查爾斯結束了7天的自我隔離，此前他的新冠病毒檢測結果呈陽性。

王室發言人稱，經諮詢醫生後，查爾斯王子目前健康狀況良好，已經無需再自我隔離了。

克拉倫斯宮上周發表聲明說，71歲的查爾斯出現輕微症狀，經檢查後確診感染新冠病毒。隨後，他就一直在位於蘇格蘭的家中自我隔離。

不過，雖然他的72歲的夫人卡米拉未受感染，為了安全起見，她必須繼續自我隔離，一直到本周結束為止。

查爾斯王子的最後一次公開活動是3月12日，同一天，曾和母親英國女王簡短會面。

王室表示i，女王身體健康。她在此前一周已經搬到溫莎城堡居住，丈夫愛丁堡公爵也從王室在英格蘭東部的官邸搬入溫莎。

考慮到女王今年93歲，丈夫98歲，已有妥善周到的安排、避免他們感染。

根據當局規定，如果患者獨自居住，必須居家自我隔離7天；如果患者和同住的人出現症狀，全體居家隔離14天。

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