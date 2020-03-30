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全世界的新冠病毒確診人數仍在繼續增長，最先爆發疫情的中國武漢正在解封、逐步恢復正常的同時，英國出現了批評聲音，質疑中國處理疫情的手法，呼籲重新審視兩國關係。

剛剛過去的周末，英國衛生官員警告這場抗疫戰爭可能將持續半年之久成為媒體頭條新聞的同時，也傳出了越來越多的政府高官和執政保守黨高層對中國的指責聲。

這是繼總統特朗普、國務卿蓬佩奧等美國政要公開指責中國沒有公開實際疫情，散佈虛假信息之後，英國有高層官員第一次公開發出類似的聲音。

隱瞞疫情

在英國廣播公司BBC周日（29日）的政論節目（Andrew Marr Show）中，英國保守黨重臣之一內閣辦公室部長邁克爾·戈夫（Michael Gove 香港譯高文浩）在被問及英國政府應對疫情的凖備工作時說， 中國方面的報告沒有清楚地說明病毒疫情的規模、性質和傳染性。

戈夫之前，英國執政保守黨高層人物之一，曾擔任過保守黨領袖的前工作與養老金大臣伊恩·鄧肯·史密斯在《星期日郵報》上發表文章，呼籲英國重新思考與中國未來的關係。

文章寫道：任何人只要提到中國，人們就會在座椅上不安地調整坐姿搖頭。但是我認為至關重要的是我們開始討論對這個集權專制國家的依賴究竟到了什麼地步。

他在提及英國的華為5G決定之後，寫到近期出現的新冠病毒問題：據報道中國當局延遲向全世界通報疫情的嚴重性。

史密斯周日還在倫敦一家電台的節目中呼籲，西方應該聯手對抗中國，在疫情結束之後把一些工業生產撤出中國。

《星期天郵報》還引述政府內部消息來源稱，英國政府高層對中國共產黨圍繞病毒散佈虛假消息、限制大量防護醫療設備出口等非常憤怒。

中英關係

針對英國輿論中對中國該對疫情負責的相關言論，英國《衛報》認為，政府官員戈夫似乎有意把英國缺少群體檢測的問題歸咎於中國，從而「增加了兩國外交關係緊張的可能性」。

值得一提的是，在中國爆發新冠肺炎疫情後，英國首相鮑里斯·約翰遜2月18日曾與中國最高領導人習近平通電話。首相府當時發表的新聞稿稱，習近平感謝英國的支持，特別感謝英國捐贈的重要醫療設備，雙方還同意中英關係的重要性。

而中國官方新華社則報道稱，約翰遜讚揚中國防控疫情的努力並願意推進英中關係黃金時代。

由此來看，在英國政府內部，如何處理未來與中國的關係一直都是一個存有不同意見和立場的重大話題。而本次中國政府對新冠疫情的處理所曝光的種種問題，給中英關係未來走向增添了新的辯論素材。

誰的責任？

BBC電台第四台（Radio 4）周一的晨間新聞節目《今日》中，中國國際關係學會理事高志凱被問到了這樣一個問題：疫情結束之後，中國會不會有所改變，而中國能不能向世界各國保證未來再不會用本次這樣的方式處理疫情問題？

Image caption BBC周日（29日）的政論節目中，英國保守黨重臣之一內閣辦公室部長邁克爾·戈夫（Michael Gove 香港譯高文浩）被問及英國政府應對疫情的凖備工作

高志凱回答說，他相信本次新冠疫情將從很多方面改變所有國家的形象，所有政府的行為方式以及對他們的評估。在這種背景下，中國所做的很了不起，也受到了世界衛生組織以及很多其他國家的高度讚揚。

他說，中國在2019年12月底就向世界衛生組織通報了疫情。如果這樣的通報還不夠，中國在1月23日對人口1100萬的武漢採取了封城措施，隨後進一步封鎖了人口6000萬的湖北省。

在英國國內，政府有關部門對武漢封城也迅速採取了相應措施。英國外交部建議不要前往疫區，隨後英國航空公司（British Airways） 在1月29日即停飛了來往中國的所有航班。

圖片版權 Reuters Image caption 英國執政保守黨高層人物之一，曾擔任過保守黨領袖的前工作與養老金大臣伊恩·鄧肯·史密斯呼籲英國重新思考與中國未來的關係。

清算責任

隨著英國疫情仍在發展，輿論對前線醫護人員缺乏防護設備的情況非常關注。英國很多企業已經開始轉而生產急需的防護設備以及治療過程中關鍵的呼吸機等。

另一個據信有效的防控病毒措施是群體檢測，這是防止病毒進一步傳播，保證醫護和應急部門工作人員安全的重要步驟。

而內閣辦公室部長戈夫責怪中國沒有清楚說明病毒疫情規模、性質和傳染性時，被問及的問題恰好是中國第一宗確診病例是在去年12月，而英國政府現在為什麼沒有足夠的檢測，究竟是什麼時候開始下訂單購買檢測試劑的。戈夫的回答是，英國在上個月才開始增加檢測的。

戈夫批評中國的言論在英國媒體引起很大的反響。

除了《衛報》警告兩國關係可能受到影響，《每日電訊報》報道說，戈夫以及政府官員們被批評這是在為英國政府的失誤找替罪羊。

《獨立報》則引述英國自民黨代理領導人艾德·達維（Ed Davey）對戈夫的批評，說他對中國的指責是「難以讓人相信的借口」。該報同時警告這會把「在英國的華人置於危險境地」。

《太陽報》在報道之後特別強調，華人在這一切當中是完全無可指責的；我們堅決譴責無知的種族主義分子針對華人的行為。

在這波輿論大潮中，還能聽到的一個據稱來自政府核心的內幕消息：唐寧街認為疫情結束後，中國面臨處理疫情的「大清算」（a reckening）。

果真如此，大清算究竟又會由誰來主導呢？清算之後又會有什麼決定？採取什麼行動呢？

這些恐怕都只有時間才能給出答案。對此中國國際關係學會理事高志凱在BBC採訪中說：英國人民英國政府都需要做正確的事情。而眼下正確的事情就是要全世界大團結對抗疫情。

英國《每日電訊報》周一（3月30日）對輿論中的所謂大清算言論發表社論認為：現在不是居高臨下跟中國說話的時候，因為我們可能在未來幾周需要中國的幫助。考慮到中國對此疫情所應該承擔的罪責，我們應會得到幫助。