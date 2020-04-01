圖片版權 EPA Image caption 中國民眾通過手機上報自身和他人的健康狀況

繼中國、韓國、新加坡等亞洲國家之後，包括英國在內的眾多西歐國家都在考慮利用新科技追蹤感染源阻止病毒蔓延。而隱私成為其中無法避開的敏感問題。

英國政府的科學顧問們在《科學》（Science）雜誌上刊發的研究報告認為，封城隔離措施造成巨大的經濟和社會影響，而推出追蹤新冠病毒感染源的手機應用程序App，能在減少破壞力的過程中發揮極為關鍵的作用。

任何人確診感染病毒之後，這一應用程序App能向與其有過接觸的人迅速發出警告。報告認為，人工排查通常需要一周時間才能完成的程序，定位追蹤技術能在瞬間完成。

不過科學家們強調說，這一應用程序App不能強迫公眾安裝。

可是，如果安裝使用的人群數量太少，這些科技抗疫工具就不能發揮最大的功能。

英國政府衛生部門負責人們已經確認，正在考慮是否採用這一建議。

在英國政府認真考慮這一想法的同時，歐盟內部也在研發類似的程序，奧地利、比利時、德國、法國、丹麥、意大利、瑞士和西班牙的各國科學家都參與了這一項目。

此前，美國有民調顯示，公眾支持用手機位置信息追蹤病毒確診者以防止更多人受到感染。

歐、美在新技術抗疫問題上，遭遇了前所未有的隱私大挑戰。而正是因為對公民隱私的尊重和保護，歐盟在2018年通過了數據保護條例（GDPR）。

這一條例秉承個人信息是公民人格和人權一部分的宗旨，也被稱為最嚴個人隱私保護法。

亞洲經驗

中國在2月中旬推出健康碼，一周內很快在全國廣泛推廣。這一健康碼通過個人填報和政府後台信息對比，產生紅黃綠三個健康碼：綠碼者可以通行，紅碼和黃碼者需要自我隔離。

依據中國政府制定的標凖，用戶在健康打卡申報信息後，將各自領取到一張碼，該碼隨著用戶每天的狀況提交，也會隨著用戶所處位置區域和健康狀況的變化而變化。

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觀察人士注意到，在中國的疫情防控過程中，健康碼成為比身份證更加重要的通行證。

然而，中國健康碼最具爭議的，正是用戶數據隱私風險。

在韓國，政府採取了追蹤、檢測和治療三個重要步驟防止社區感染。

韓國政府開發的自我隔離安全保護應用程序App，不僅讓自我隔離的確診者與醫護人員保持聯繫，還利用定位技術跟蹤確診者的位置，確保他們沒有違反隔離規定。

另外病毒地圖也顯示確診者的行蹤，以便公眾查核避免這些位置。

這在韓國同樣引發了隱私擔憂，而韓國的做法是每個確診者有一個代號，只顯示他們的性別和年齡範圍，避免透露更多的個人信息。

科技抗疫

由英國科學家提出的這一應用程式App研究方案，由牛津大學的大數據研究所和納菲爾德醫學部聯合提出。

研究提議，這一應用程式記錄人們每天行動的GPS定位信息。用戶還可以在GPS信號不足的地方掃描張貼在公共設施上的QR碼來補充信息。

如果有人感覺身體出現感染症狀，可以通過App要求在家中檢測。如果被確診感染，所有與他/她有過近距離接觸的人立即就能收到警告信息。他們立即開始為期14天的自我隔離，但卻不會知道究竟是誰被確診後發出的警告。

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另外，被確診者的工作場所和乘搭過的交通工具部門也會被通知啟動消毒行動。

該研究項目的負責人之一，牛津大學的的克里斯多夫·弗雷澤（Christophe Fraser）說，在目前的封城隔離措施下，很多人的行動受到很大的限制。使用這款App 的最實在和直接的好處就是，稍微多掌握一些信息就能使沒有受感染的人有更多的行動自由，而且還可以挽救很多人的生命。

參與這項研究的牛津大學倫理問題專家邁克爾·帕克教授（Michael Parker）向BBC表示，在英國實行類似中國的措施要求每個人都安裝App恐怕不妥，但是很多私營公司有可能仍然會採取內部的限制措施。

他說，餐館讓顧客進門前可能會要求出示低傳染風險證明。這也許是生活恢復正常所不得不承受的合理代價。養老院也有很充分的理由要求工作人員使用App確保老人們不會受到感染。

隱私代價

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在2月中旬推出健康碼，乘搭公共交通工具需要出具綠色健康碼。

隨著疫情在歐洲和美國造成的死亡人數不斷上升，如何有效防控疫情成為各國頭等大事。

政府運用科技手段防控疫情對人權和隱私可能造成的潛在風險，也成為人們非常重視的問題。

本月，英國有權益人士發出公開信，希望醫療部門確保在抗疫過程中人們的隱私不會受到侵犯，並警告說一旦出現問題公眾對醫療部門的信任將會受損。

美國疾病控制中心前主任湯姆·弗雷登（Tom Frieden）4月1日向BBC表示，他把本次的疫情稱為世界C大戰——全世界抗疫新冠病毒Coronavirus的戰爭：世界上的每個人都必須參與到抗疫戰爭中，需要互相學習最好的經驗和最有效的策略，共同開發最有效的工具。

至於運用科技對人們隱私造成的侵犯，弗雷登說追蹤人們的社交接觸面是防控傳染疾病傳播的核心，人們需要在最基本層面做正確的事情。

隱私與人命相比，孰輕孰重不言而喻，然而兩者兼顧真的做不到嗎？

普遍預計，英國和歐盟很快將採納實施亞洲國家的科技抗疫經驗，保護隱私的討論將會繼續下去。